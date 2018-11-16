"ليبرمان" يرد على "عادل إمام"

(محدش هيقدر يعمل حاجة لإسرائيل، وأنا باعلنها: إسرائيل بلد منظمة جدا، وبتشتغل جدا، وعارفة هي بتعمل إيه بالظبط)

هذا الإطراء المبالغ فيه بحق الكيان الصهيوني، والتقليل من شأن أعدائه وربما تهديدهم، لم يأت على لسان رئيس وزراء الكيان مثلا أو أحد قادة جيشه المحتل، بل العجيب أنه جاء على لسان ممثل مصري شهير، حظي بشعبية كبرى، وعُرف بقربه الشديد من الأنظمة العربية الحاكمة، إنه الفنان الكوميدي عادل إمام، والذي لم يكتف بمدحه هذا، بل زاد عليه استنكاره واستخفافه بصواريخ المقاومة في غزة، قائلا: (ازاي أحارب واحد وأنا عارف قوته إيه، واضربه بصواريخ مصنوعة في ورش!) ثم استطرد مدافعا عن أفعال الصهاينة بحق أهل غزة بقوله: (ولما تضرب إسرائيل، مش هتبعت لك ورد مثلا، هتبعتلك صواريخ وهتضربك) جاء ذلك في لقاء تليفزيوني قديم، يعود للعام 2010، أعادته للأذهان مرة ثانية صفحة تابعة للخارجية الإسرائيلية تدعى (إسرائيل بالعربي) من خلال نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

محاولة بائسة

لم يكن المقطع المصور سوى محاولة بائسة من الإعلام الصهيوني لحفظ ماء الوجه بعد أن مُني الكيان بفشل أمني وعسكري ذريع، بدأ أحداثه منذ مساء الأحد، حين أراد جيش الاحتلال قتل أو اختطاف القائد القسامي "نور بركة" ومرافقه شرق خان يونس، فأرسل فرقة خاصة في عملية سرية تتسلل جنوب القطاع، فكانت النتيجة، وقوع تلك الفرقة في فخ نصبته لهم فصائل المقاومة الفلسطينية، على الرغم من السرية المفترضة للعملية، ولولا استخدام الجيش الإسرائيلي لسياسة الأرض المحروقة، من خلال القصف الجويّ الكثيف، ومشاركة الطيران الحربي، لإنقاذ تلك الوحدة لتمكنت المقاومة من القضاء عليها بالكامل، وليس على قائدها فقط.

لم تكتف "كتائب القسام أبرز وأكبر الفصائل المقاومة في فلسطين، بإفشال محاولة التسلل هذه، بل توعدت الاحتلال برد قاس ومزلزل عقب مقتل قادتها السبعة،

اعترف الإعلام الإسرائيلي أن القبة الحديدية لم تعترض إلا مئة صاروخ مقاوم من أصل 460 صاروخاً أطلقتها المقاومة في يوم واحد فقط، وتمكنت من إحداث إصابات ضخمة في أوساط الإسرائيليين، وأٌطلقت صفّارات الإنذار مرارا وتكرارا، وفتحت الملاجئ لمئات الآلاف من المذعورين.

حجم الفزع والرعب داخل الكيان الصهيوني من دقة التصويب والقدرة التدميرية لصاروخ المقاومة الذي أُطلق على مدينة عسقلان، ودمر مبنى من ثلاثة طوابق، ظهر جليا في وسائل إعلامهم، رغما عن أنف الرقيب العسكري.

بينما المقطع المصور الذي نشرته حماس للصاروخ المضاد للدبابات، “كورنيت” والذي أحرق الحافلة الصهيونية، كان صادما بحق.

فقد وصفه "رون بن يشاي" الخبير العسكري الإسرائيلي في صحيفة يديعوت أحرونوت بأنه هجوم خطير وقاس، ويعد كسرًا لقواعد اللعبة، كما يثبت أن الردع الإسرائيلي تم فقدانه تماما في تلك المعركة.

دليل عجز

لم يكن قصف الاحتلال لبيوت المدنيين وتدميره فضائية الأقصى سوى دليل واضح على عجزه وفشله وتخبطه، بينما عودة القناة للبث بعد دقائق من قصفها، كان دليل أوضح على إبداع المقاومة واستعدادها المذهل، وجهوزيتها الدائمة.

حين صدر قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بوقف إطلاق النار في غزة، بعد 48 ساعة فقط، من عملية عسكرية لم تحقق أي من أهدافها، عمت المظاهرات والإضرابات في مستوطنات غلاف غزة تعبيرا عن غضبهم، مما اعتبروه إعلانا عن تراجع وفشل كبير أمام حركة حماس، دفعوا فاتورته خسائر مادية وبشرية موجعة.

الجنرال الإسرائيلي عميرام ليفين القائد الأسبق للمنطقة الشمالية وصف قرار وقف إطلاق النار، في حوار مطول له مع جريدة معاريف العبرية، بأنه انتهاء للجولة التصعيدية بين إسرائيل وغزة، ويد الأولى هي السفلى.

بينما الجنرال الإسرائيلي السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" ويدعى "أهارون ليبران" كتب في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" وترجمته صحيفة "عربي21″: أن انتهاء جولة التصعيد مع حماس في غزة أثبت أن قوة الردع تآكلت تماما بالرغم من أن القدرات العسكرية والتسليحية التي تحوزها إسرائيل أكبر بعشرات المرات مما تملكه حماس"

وهاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق "أيهود أولمرت" في تصريحات صحفية "بنيامين نتنياهو" معتبرا أن حكومته فشلت بالكامل في معركتها مع "حماس"، معترفًا "لقد فقدنا قوة الردع".

لم تتوقف خسائر الكيان الغاصب على القتلى والإصابات وتدمير المباني وحسب، بل ضربه زلزال سياسي، كان بمثابة تجسيد حقيقي لتلك الهزيمة المدوية، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي "أفيجدور ليبرمان" عن استقالته من الحكومة، تبعه في ذلك وزيرة الهجرة والاندماج الإسرائيلية، العضوة في حزب "إسرائيل بيتنا"، صوفا لاندفير،

شريط ساحلي مساحته أقل من 2% من مساحة فلسطين (قطاع غزة) محاصر برا وبحرا وجوا منذ أكثر من 10 سنوات، تعرض خلالها لثلاثة حروب طاحنة استمرت أسابيع وأيام، استطاعت المقاومة به، بصواريخها "المصنوعة في ورش" (كما يصفها الفنان عادل إمام) بإفشال عملية عسكرية قادها جيش يعد من أقوى جيوش المنطقة، وأخرجه منها مهزوما مدحورا.

فليسأل ليبرمان

إن لم يكن ما سبق كافيا لإقناع الممثل الشهير بأهمية تلك الصواريخ، فبحكم علاقاته المعروفة بالأنظمة العربية، ومن واقع شهادته السابقة التي تنبئ عن إعجاب وقرب من الكيان الصهيوني، فإني أقترح عليه أن يتوجه بنفسه إلى "ليبرمان" ويسأله عن جدواها.

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