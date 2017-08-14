تغذية الطفل من سنة وحتى 12

يتساءل البعض عن كيفية تغذية الطفل من بعد السنة الأولى ليكون في صحة جيده وسليمة، وكما يتساءل آخرون عن الإمكانية الاقتصادية التي تساعد أسرة محدودة الدخل بتأمين وتشكيل الوجبات لطفلها.

اليوم سأتحدث عن تنظيم الوجبات لأطفالنا حسب العمر، ولكن هذه المعلومات من الممكن تعديلها إن كان لدينا طفل لديه مشكله صحية خاصة.

قبل البدء سأوضح لكم المعايير المستخدمة:

كوب واحد يساوي 240 مل

نصف كوب يساوي 120 مل

ربع كوب يساوي 4 ملاعق كبار أو أوقيتين

معلقه كبيرة تساوي 15 غراما

معلقه صغيره تساوي 5 غرامات

ملعقة كبيرة تساوي 3 ملاعق صغيرة

أوقية واحدة تساوي 28 غراما

الفئه الأولى"من سنة إلى 3 سنوات":

منتجات الحبوب: –

الخبز من 1/2 إلى 1 قطعة.

رز، معكرونة، بطاطس من 1/4 إلى 1/2 كوب.

البقوليات من 1/4 الـ1/2 كوب.

الخضراوات: –

مطبوخة أو مهروسه من 2 إلى 4 ملاعق كبار.

نيئ: القليل منها "إذا كان قادرا على مضغها"

الفواكه: –

النيئ (تفاح–موز-إلخ…) من 1/2 إلى 1 صغير "إذا كان قادرا على مضغها"

المعلبة: من 2 إلى 4 ملاعق كبيرة.

العصائر: من 3 إلى 4 أوقيات

الحليب ومشتقاته: –

الحليب، والروب: من 2 إلى 4 أوقيات

الأجبان ¾ أوقية.

البروتينات: –

اللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك: من أوقية إلى أوقنيتين

البيض: من نصف بيضةإلى واحده

زبدة الفستق: ملعقة صغيره

البقوليات المطبوخة: من 4 إلى 5 ملاعق كبيرة.

الفئة الثانية "من 4 سنوات إلى 6 سنوات":

منتجات الحبوب: –

الخبز: قطعة واحدة

أرز، باستا، بطاطا: 1/2 كوب

البقوليات 1/2 كوب

الخضراوات: –

مطبوخة أو مهروسة: من 3 إلى 4 ملاعق كبار

نيئ: القليل منها "إذا كان قادرا على مضغها"

الفواكه: –

النيئ: (تفاح–موز-إلخ…) من 1/2 إلى قطعة صغيرة، إذا كان قادرا على مضغها

المعلبة: من 4 إلى 8 ملاعق كبيرة

العصائر: 4 أوقيات.

الحليب ومشتقاته: –

الحليب والروب: من 1/2 إلى 3/4 كوب.

الأجبان: أوقية.

البروتينات: –

اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك: من 1 إلى 2 أوقية.

البيض: من 1 إلى 2

زبدة الفستق 2 ملعقة صغير

البقوليات المطبوخة: من 4 إلى 8 ملاعق كبيرة.

الفئة الثالثة "من 7 سنوات إلى 12 سنوات"

منتجات الحبوب: –

الخبز: قطعة واحدة.

رز ومعكرونة وبطاطس: 1/2 كوب

البقوليات: 1 كوب

الخضراوات: –

مطبوخة أو مهروسة: 1/2 كوب

نيئ: 1/2 كوب إلى 1 كوب

الفواكه: –

النيئ (تفاح–موز-إلخ…) 1 صغيرة

المعلبة: 3/4 كوب.

العصائر: 5 أوقيات.

الحليب ومشتقاته: –

الحليب والروب: 1 كوب.

الأجبان: أوقية واحدة.

البروتينات: –

اللحوم الحمراء، والدواجن، والأسماك: 2 أوقية.

البيض: بيضتان.

زبدة الفستق: 3 ملاعق صغيرة.

البقوليات المطبوخة: كوب واحد

ملاحظات:

منتجات الحبوب: يجب أن تكون الحبوب الكاملة

الخضار: يجب إدخال ورق أخضر وأصفر للڤيتامين أ، مثل الجزر والبروكولي والسبانخ.

الفواكه: يجب إدخال فئة غنية بالڤيتامين سي، مثل الليمون والبرتقال وغريب فروتس والفراولة والبطيخ الأصفر والبندورة أو الطماطم.

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