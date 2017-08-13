واشنطن وبيونغ يانغ .. الحروب الكلامية

إعلامي موريتاني، حاصل على بكالوريوس في الآداب من جامعة نواكشوط، وخريج معهد الصحافة بتونس.

عاد مسلسل الحرب الأمريكية الكورية الباردة للواجهة مرة أخرى وبنبرة أقوى وهذه المرة دخلت اليابان على الخط معلنة استعدادها ضرب جارتها الكورية .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة دونالد ترمب، تستعرض قوتها قد أطلقت “أم القنابل” قبل أشهر في أفغانستان والقصد هو بيونغ يانغ؛ علّ خوفاً يتسلل إلى قلب زعيمها فيخضع للقوة العظمى.

فكان الرد مفاجئاً باستعراض كوري عسكري وتهديد بالرد النووي، مع رسائل من حلفاء بيونغ يانغ في موسكو وبكين وطهران؛ ما أدى في الأخير إلى تراجع واشنطن عن تهديدها بضرب كوريا الشمالية، فليست أرضاً عربية ولا إسلامية، على حد تعبير رئيس كوريا الشمالية والرسالة وصلت لترمب واضحة وجليّة: الحلفاء الممانعون لن يقبلوا بعودة العم سام ليفرض سطوته وهيمنته على العالم مرة أخرى، والضربة التي وجهها لنظام الأسد في سوريا والتي رفعت من معنويات الرجل، خاصة مع سكوت موسكو وتجاهل طهران والصين، هي التي حفزته ليستعرض في أفغانستان ويضع عيناه نصب بيونغ يانغ، متناسياً أن كوريا الشمالية ليست سوريا العربية المستباحة عسكرياً والمباحة سياسياً، والتي استغل نظامها انشغال واشنطن بالأزمة النووية الكورية ليردّ بطريقته عن طريق قتل الأبرياء وتفجير الحافلات بحي الراشدين شرق حلب.

وعلى مثل هؤلاء يستطيع الأسد أن يستأسد فقط؛ فهم لا يمتلكون ترسانة ترمب ولا قواعده العسكرية ولا سلاحاً نووياً حتى يخشاهم العالم.

الأمر كله مرتبط بعضه ببعض، العالم اليوم يُدار بمنطق الأقوياء فقط، من كان عنده نووي فليتجرأ ومن كان عنده حليف نووي فليتحدث وليفعل ما يشاء؛ كوريا تتحدى أمريكا، والأسد يتحدى أمريكا، وأمريكا تتحدى عالماً تغير كثيراً عن فترة الأربعينات، حين كان الكل ينتظر الأمر من البيت الأبيض.

روسيا اليوم أقوى من اتحادها السوفييتي وحليفها التنين الصيني لم يعد بذلك الضعف، إنه أسد آسيوي في ثوب تنين، أما الولد الكوري، فقد كبر وترك له أبوه من الترسانة العسكرية والنووية ما يواجه به العالم بأسره، هذا ما تجاهله المارد والمتهور ترمب الذي سيقود العالم إلى حرب عالمية نووية قد لا تبقي ولا تذر!

يبدو ترمب مفتقداً أبجديات السياسة، يحكم أمريكا بطريقة هووليودية سينمائية مبتذلة، مفتقرة إلى منطق المكاسب السياسية والمصالح قبل كل شيء، أمريكا ترمب مختلفة في كل شيء ولكنها سيئة جداً في سياستها الخارجية وتبدو إلى الانهيار أقرب؛ فرجل الأعمال والممثل الأمريكي يزداد تهوراً يوماً بعد يوم، وقد يتهور ويطلق صواريخه يوماً باتجاه بيونغ يانغ، لترد هي وحلفاؤها بحريق يحرق

بانكوك وبقية العواصم، فيشتعل العالم أكثر من اشتعاله وتدفع الولايات المتحدة أولاً الثمن!

والثمن قد يكون باهظاً هذه المرة، كما علق الكوريون: “هيروشيما ستكون أمريكية، ولن تفعلها أمريكا مرة أخرى؛ بل سنسقيها من الكأس النووية نفسها التي سقت منها اليابان ذات يوم دامٍ في أربعينات القرن الماضي”، لا تزال الذاكرة السوداء لتاريخ العالم تذكره، تحت اسم هيروشيما المدمرة بسلاح أمريكي نووي.. فإلى أين يتجه العالم؟ ومن يوقف جنون ترمب؟

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