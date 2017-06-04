كيف تخسر وزنك دون نظام غذائي؟

يتحدث كثيرون عن كيفية خسارة الوزن دون اتباع نظام غذائي، ولكن يعتمد آخرون على نظام غذائي معين لخسارة أو زيادة الوزن المطلوب.

سأشرح لكم كيفية خسارة الوزن دون اتباع أي نظام غذائي معين، يعتمد على عدد سعرات حرارية أو على كمية وجبات معينة مطلوبة يوميا.

ولكن يجب أن أؤكد أولا: أهمية خسارة الوزن ليصبح وزن الجسم مثاليا أو شبه مثالي، ومتكامل بالنشاط والصحة.

يعتقد كثيرون أن الامتناع عن تناول النشويات، والإكثار من البروتينات، أو اتباع أنظمة (فاد دايت ـfad diet) يساعدنا على التخلص السريع من الوزن الزائد، ولكن هم لا يدركون أهمية النظام الغذائي وكيفية اتباعه بالطريقة الصحيحة؛ فمن الممكن أن نخسر وزنا بطريقة صحية وسهلة باتباع النصائح التالية:

1-الإكثار من شرب الماء بما يعادل 8 أكواب يومياً.

2-تناول الوجبات كل 3 ساعات (أي الرئيسية والخفيفة)

3-تناول الفواكه كوجبة خفيفة (سناك من 2 إلى 3 حصص فواكه في اليوم)

4-تناول الخضار الطازج مقدار 3 أكواب في اليوم (على كل وجبة رئيسيه كوب من الخضار)

5-تناول اللحوم على أنواعها (السمك، اللحمة، ثمار البحر) ولكن لا تتخطى الـ 500 غرام من اللحمة الحمراء في الأسبوع.

6-تناول النشويات يوميا مثل البقوليات، والحبوب الكاملة كونها غنية بالألياف والبروتينات.

7-تناول مشتقات الحليب يوميا (كالحليب والأجبان، والألبان، والبيض كوجبة الفطور أو العشاء ولكن علينا الحرص على تناول البيض مرة أو مرتين في الأسبوع كونه عني بالكوليسترول)

8-تناول المكسرات مثل الجوز واللوز والمكادينيا كونها غنية بالدهون السليمة للجسم.

9-من الممكن استعمال زيت الزيتون في الطبخ، ولكن دون طهي لأنه لا يتحمل درجة حرارة عالية.

10–اتباع نظام رياضي يوميا، فـ 45 دقيقة من الرياضة تساعد الجسم على خسارة سعرات حرارية، وتنشيط الدورة الدموية.

عددت النصائح، والحل واحد وهو تنظيم حياتنا اليومية، فالأهمية تكم في تنويع وتخفيف كميات الأكل والابتعاد قدر الإمكان عن المأكولات المعلبة، والملونة، والمقالي والحلويات، والدهون المهدرجة والمشروبات الغازية.

أتمنى لكم صحة وعافية مدى الحياة، وعلى وعد بمواضيع أخرى.

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