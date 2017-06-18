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سورية الشهيدة الحية…

18/6/2017

سورية الشهيدة الحية!!
يالرقة قلب العالم مع أعدائك
يالقسوة قلب أعدائك معك

يقتلونها مرارا فلا تموت !!!

على أسوار مدن الحق يولد القمح أحمر فينتشر النور 

على ضفاف نهرك الرقراق عصفور أخضر

يغسل جناحيه على عجل ليلحق برفاقه

نحو فضاء رحب أزرق، صاف، وهادئ

فوق طينك المروي بالعطر الحي، تزهر صلاة !!

يتمم وضوؤنا بترابك ليتطهر منا 

فلا ماء في الوجه نحفظه 

لوضوء يليق بصلاة الوداع على الشهيد 

الماء في عروق الوجوه جف 

واللسان على ثغر حرف وكلمة 

خرس، فأولى به القطع وأولى

سورية الشهيدة الحية!!

يالرقة قلب العالم مع أعدائك

يالقسوة قلب أعدائك معك

يالقلة صلاتنا لك مع كثرة الصلاة

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