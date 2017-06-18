جرح الهديل المصلوب على جدار

غنت حمامة بيضاء تحمل سنبلة في فمها

هديلا حزينا!! لكي يسيل الدم بهدوء

فلا يزعج الذباح صوت الناي الأحمر الدافق من القلب

ذات نكبة

على ضفاف الجرح

غنت حمامة بيضاء تحمل سنبلة في فمها

هديلا حزينا!! لكي يسيل الدم بهدوء

فلا يزعج الذباح صوت الناي الأحمر الدافق من القلب

ذات نكبة

أقام الشعراء والمغنون الثوريون جدا

جدارا

كاد أن ينقض

فأنقذوا أنفسهم من الشقاء

وبكوا بحرقة

على هديل تركوه مصلوبا على الجدار

ينزف دمه

تغريدة تغريدة

ثم أقاموا ركنا كبيرا للتعزية

وخط الخطاط بخط الثلث

على ذات الجدار

فلترقد بسلام أيها الحمام

ذات نكبة

تمددت القصائد والأغاني

وكثرت المباني وبترت يد المعاني

وتألقت على ضفاف الجرح

صالونات باريس ولندن وفيينا وكل مدن الحق الإنساني

واستمرت دبكات الحرية أمام السفارات

والمنظمات الدولية

بينما تقلص حلم حنظلة

تحت برد الخيام السود

ينتظر حلا للقضية

كم ارتزق الناس على ضفاف جرح غائر

ما فكر أحدهم أن يخيط الجرح بإبرة

ولا أن يعالج جوهر الألم بسيف وصهيل

فضاعت الإبرة في كومة من القش

حين ضاعت الهوية

ذات نكبة

ولد من ذات الجدار، جدار

تم شواء حجره بالحديد المحمي على النار

فتناثرت تحت قدمي الحلم

بقايا القصائد العتيقة والأشعار

وتوالت على جانبيه الدماء والأخبار

لم ينبت على ضفاف جرحه وردة

ونسي الحمام القديم بقايا هديله معلق بين السماء والأرض

وطار

واهتزت الأرض تحت الجدار، وأبرقت في السماء رعود

واسودت المزن، حبلى بالأمطار

وانهمرت دموع ودماء

وأوجاع وهتكت أسرار

وما انهمرت الأمطار

وما انهار الجدار رغم الدمار

سلام على جدار يتحمل كل هذا الدمار

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