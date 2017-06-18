البث الحي
مدونات

جرح الهديل المصلوب على جدار

18/6/2017

غنت حمامة بيضاء تحمل سنبلة في فمها
هديلا حزينا!! لكي يسيل الدم بهدوء
فلا يزعج الذباح صوت الناي الأحمر الدافق من القلب

ذات نكبة

على ضفاف الجرح

غنت حمامة بيضاء تحمل سنبلة في فمها

هديلا حزينا!! لكي يسيل الدم بهدوء

فلا يزعج الذباح صوت الناي الأحمر الدافق من القلب

ذات نكبة

أقام الشعراء والمغنون الثوريون جدا

جدارا

كاد أن ينقض

فأنقذوا أنفسهم من الشقاء

وبكوا بحرقة

على هديل تركوه مصلوبا على الجدار

ينزف دمه

تغريدة تغريدة

ثم أقاموا ركنا كبيرا للتعزية

وخط الخطاط بخط الثلث

على ذات الجدار

فلترقد بسلام أيها الحمام

ذات نكبة

تمددت القصائد والأغاني

وكثرت المباني وبترت يد المعاني

وتألقت على ضفاف الجرح

صالونات باريس ولندن وفيينا وكل مدن الحق الإنساني

واستمرت دبكات الحرية أمام السفارات

والمنظمات الدولية

بينما تقلص حلم حنظلة

تحت برد الخيام السود

ينتظر حلا للقضية

كم ارتزق الناس على ضفاف جرح غائر

ما فكر أحدهم أن يخيط الجرح بإبرة

ولا أن يعالج جوهر الألم بسيف وصهيل

فضاعت الإبرة في كومة من القش

حين ضاعت الهوية

ذات نكبة

ولد من ذات الجدار، جدار

تم شواء حجره بالحديد المحمي على النار

فتناثرت تحت قدمي الحلم

بقايا القصائد العتيقة والأشعار

وتوالت على جانبيه الدماء والأخبار

لم ينبت على ضفاف جرحه وردة

ونسي الحمام القديم بقايا هديله معلق بين السماء والأرض

وطار

واهتزت الأرض تحت الجدار، وأبرقت في السماء رعود

واسودت المزن، حبلى بالأمطار

وانهمرت دموع ودماء

وأوجاع وهتكت أسرار

وما انهمرت الأمطار

وما انهار الجدار رغم الدمار

سلام على جدار يتحمل كل هذا الدمار

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها

المزيد من المدونات

طلعت حرب في ذكرى مولده

تمثال طلعت حرب في وسط القاهرة بجانبه متظاهر

أسباب المؤامرات الحادة ضد تركيا

الوزير الأباظي الذي تفوق على عائلته بطول البقاء في السلطة

ماهر أباظة وزير الطاقة المصري الأسبق (صحف مصرية)

التحليل النفسي لشخصية ترمب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر