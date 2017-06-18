السادس من آيار

نحن الأموات المتعفنون

والشهداء أحياء يرزقون

لهم البشرى

هل بقي في كفك قمح نصافحه

وفي أكفنا مطر مالح

ونار ؟!!…

أنى نظرت تجد دمعة طفل

تتدثر الحلم تحت أنقاض

وأحجار

أبناء وآباء وأجداد

وأديم الأرض في وطني

معطر

بالأجساد والأكباد

معتق

بالورد الأحمر والنور

مفروش

بماء الورد والغار

وماء وجه الإنسان المسكوب

على صخرة الصمت

والعار

كل شهيد وسورية بخير

حياة أخرى

لوطن أحلى

من سندس وإستبرق

ونضار

نحن الأموات المتعفنون

والشهداء أحياء يرزقون

لهم البشرى

والخلود والمجد

ولنا إن بقينا أمواتا

العار

أمام ركبتيك سورية

يلملم التاريخ جراحه

ويحمل عكازه القديم ويرحل

في صمت واستحياء

يعتذر منك بلطف

فاقبلي الأعذار

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