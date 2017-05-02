4 أسباب ترجح كفة "راسل وستبروك" للفوز بلقب أفضل لاعب في الـ NBA

لا يختلف كثيرون في أوساط دوري رابطة السلة الأمريكية للمحترفين على أن المرشح الأبرز للحصول على لقب أفضل لاعب في الدوري المنتظم هو نجم فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر "راسل وستبروك"، وذلك لدوره الكبير والمؤثر في قيادة فريقه ثاندر للتأهل إلى الأدوار الإقصائية لبطولة الدوري هذا الموسم (والتي تم إقصاؤهم منها على يد هيوستن روكتس بنتيجة أربع هزائم مقابل انتصار واحد).

بالرغم من ذلك الإقصاء على يد فريق الروكتس الذي يقوده النجم جيمس هاردن، والذي يعد أبرز منافسي وستبروك على لقب اللاعب الأفضل في الدوري المنتظم، وتألق "صاحب اللحية" في السلسلة التي جمعتهما وقيادة فريقه للفوز عن طريق تسجيله 33.4 نقطة في المتوسط وتخطيه حاجز ال 90% في دقة تنفيذ الرميات الحرة خلال مباريات السلسلة، نجد أن راسل وستبروك في المقابل قد قدم كل ما يلزم لمساعدة فريقه الأقل قوة لمحاولة مجاراة الروكتس، وذلك عن طريق إنهائه السلسلة بمتوسط تربل دابل (37.4 نقطة، 11.6 متابعة، و10.8 تمريرة حاسمة) وتحطيمه رقم الأسطورة ويلت تشامبرلين كأكثر لاعب يحقق تربل دابل في مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية بتسجيله للتربل دابل في أربع مباريات متتالية، لكن ذلك لم يكن كافيا في النهاية نظرا للفوارق الفنية والتباين في مستوى عناصر الفريقين والذي صب في مصلحة الروكتس.

هناك عدة أسباب تجعل راسل وستبروك، من وجهة نظري، هو اللاعب الأجدر بلقب اللاعب الأفضل هذا الموسم، والذي ينافسه عليه بشكل مباشر جيمس هاردن كما أسلفنا، مع وجود منافسين آخرين فرصهم أقل، أبرزهم: الملك ليبرون جيمس وأيزيا توماس صانع ألعاب بوسطن سلتيكس (نلاحظ هنا ابتعاد حامل اللقب في العامين الماضيين ستيف كيري عن الترشيحات هذا العام). السطور القادمة من هذا المقال ستبين أهم تلك الأسباب.

1-تحطيم رقم أوسكار روبرتسون في عدد مرات تحقيق التربل دابل (تخطي حاجز ال 10 نقاط، 10 تمريرات حاسمة، و10 متابعات في مباراة واحدة)

يعد الإنجاز الفردي الأبرز الذي حققه وستبروك خلال الدوري المنتظم هذا الموسم هو تحطيمه لرقم الأسطورة أوسكار روبرتسون في عدد المباريات التي حقق فيها تربل دابل خلال موسم منتظم واحد، والذي استطاع أن يحقق التربل دابل في 41 مباراة خلال موسم 1961-1962، حيث استطاع راسل أن يسجل تربل دابل في 42 مباراة خلال الموسم المنتظم 2016-2017. وتتمثل خصوصية هذا الإنجاز في أن وستبروك حطم رقما ظل صامدا لمدة 55 سنة كاملة.

2-إنهاء الموسم بمتوسط تربل دابل

استطاع راسل، الذي شارك في 81 مباراة من إجمالي 82 في الدوري المنتظم، أن ينهي الموسم بتسجيله متوسط 31.7 نقطة، 10.4 تمريرة حاسمة، و10.7 متابعة، وهو إنجاز لم يسبقه إلى تحقيقه سوى لاعب واحد فقط في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين (إن.بي.إيه) هو أوسكار روبرتسون أيضا.

3-عدد المرات التي حقق فيها راسل التربل دابل أكبر من عدد مرات ليبرون جيمس وجيمس هاردن مجتمعين

استطاع راسل وستبروك تحقيق التربل دابل 42 مرة هذا الموسم وهو ضعف العدد الذي حققه أقرب منافسيه جيمس هاردن (21 مرة). في حين حقق ليبرون جيمس 13 تربل دابل.

4-قيادته لأوكلاهوما للوصول للأدوار الإقصائية

للوهلة الأولى، ربما لا يبدو هذا السبب قويا بما يكفي لدعم قضية وستبروك في الفوز بلقب اللاعب الأفضل هذا الموسم، وذلك بسبب اعتياد الجمهور على رؤية أوكلاهوما سيتي ثاندر في الأدوار الإقصائية بشكل منتظم خلال السنوات ال 6 الأخيرة ، لكن الأمر المختلف هذا العام هو عدم وجود كيفن دورانت بصحبة أوكلاهوما هذا الموسم، بعد انتقاله إلى صفوف جولدن ستيت ووريورز الصيف الماضي، حيث إن كثيرون توقعوا انهيار فريق الثاندر وعدم قدرته على المنافسة أو التأهل للأدوار الإقصائية في المنطقة الغربية بوجود راسل وستبروك كنجم أوحد للفريق وعدم وجود لاعبين ذوي مستوى عال لمساندته. لكن راسل استطاع عكس تلك التوقعات وقيادة أوكلاهوما للأدوار الإقصائية عن طريق قيادة الثاندر لتحقيق 47 انتصار دفعت الفريق للمركز السادس خلال الدوري المنتظم.