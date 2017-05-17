كيف ضاعت فلسطين ؟!

لم يكن الاحتلال الصهيوني لفلسطين وإعلان اليهود قيام كيانهم الخبيث فكرة وليدة الساعة بل هي نتاج تخطيط محكم لسنوات طويلة ودراسات متعددة وقد مرت هذه المحاولات بمراحل مختلفة.

١٥ مايو/أيار’ ١٩٤٨ ذكرى مريرة ومؤلمة في تاريخ الأمة، فيها فقد المسلمون جزءا غالياً من بلادهم ومقدساً عزيزاً من مقدساتهم، يوم أن أعلن الصهاينة قيام كيانهم اللقيط على أرض فلسطين المباركة واستباحوا المقدسات وانتهكوا الحرمات، وهتكوا الأعراض وداسوا على كرامة الأمة.

لم يكن الاحتلال الصهيوني لفلسطين وإعلان اليهود قيام كيانهم الخبيث فكرة وليدة الساعة بل هي نتاج تخطيط محكم لسنوات طويلة ودراسات متعددة، وقد مرت هذه المحاولات بمراحل مختلفة ومحطات متتالية إذ بدأت أول محاولة لإقامة وطن لليهود في فلسطين في القرن السادس عشر عندما دعا ديفيد روبيني الرحالة اليهودي الشهير لتأسيس وطن لليهود على أرض فلسطين. كما تكررت الدعوة مرة أخرى في أواخر القرن الثامن عشر عندما حاصر نابليون مدينة عكا ومن أمام أسوار عكا وجه دعوته ليهود العالم بالهجرة إلى فلسطين باعتبارهم الورثة الشرعيين لفلسطين، ولم تنته المحاولات بل جاء بعد نابليون حاييم مونتيفور الإيطالي وأحد أغنى اليهود في أوربا وعرض على "محمد علي" شراء فلسطين منه .

وعلى الرغم من فشل كل المحاولات السابقة إلا أن اليهود لم ييأسوا وواصلوا محاولاتهم والتي كانت آخرها محاولات ثيودور هرتزل مؤسس الصهيونية العالمية والذي قدم العروض والإغراءات للسلطان عبد الحميد الثاني، ولكن السلطان كان بمثابة العقبة الكؤود في وجه اليهود لإقامة وطنهم على أرض فلسطين فقد رفض عبد الحميد الثاني رحمه الله كل العروض على الرغم من أنه كان في أمسّ الحاجة إليها وقال مقولته التي سطرها التاريخ بمداد من نور: "والله إن عمل المبضع في جسدي أهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من أرض الخلافة".

وهذا ما جعل أعداؤه يصرحون، إننا لن نستطيع أن ننفذ ما نريد في وجود هذا الرجل، لذلك خططوا للقضاء على السلطان عبد الحميد تمهيداً لاحتلال فلسطين وبالفعل بدأوا في تنفيذ ذلك في مؤتمر بازل بسويسرا.

مؤتمر بازل بسويسرا ١٨٩٧م

بعدما فشلت كل محاولات اليهود لإقناع السلطان عبد الحميد الثاني بالتنازل لهم عن فلسطين اجتمع اليهود برئاسة هرتزل في مدينة بازل بسويسرا للقضاء على عبد الحميد الثاني ووضع اللمسات الأخيرة لإقامة كيانهم المزعوم على أرض فلسطين ومن أهم بنود المؤتمر.

١/ التخلص من السلطان عبد الحميد وإثارة القلاقل والاضطرابات أمامه.

٢/ استيلاء الاتحاد والترقي ويهود الدونمة على الحكم تمهيدًا لإسقاط الخلافة.

٣/ خداع الشريف حسين وتحريضه على الثورة ضد الدولة العثمانية.

٤/ احتلال إنجلترا للقدس ثم كل فلسطين وقد كان. وحينها دخل اللنبي القدس وقال مقولته الخبيثة "الآن انتهت الحروب الصليبية ‘’ أي أنهم حققوا هدفهم.

٥/ تعهد بريطانيا بإقامة وطن لليهود "وعد بلفور’‘١٩١٧م

٦/ إعلان الانتداب البريطاني على فلسطين تمهيدا لتنفيذ وعد بلفور

٧/ تهجير اليهود إلى فلسطين ومهاجمة منازل الفلسطينيين وارتكاب المجازر بحقهم لتهجيرهم من أرضهم.

وبالفعل بدأ اليهود بدعم من بريطانيا وفرنسا في تنفيذ بنود المؤتمر وتم الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني ١٩٠٩م، ووضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني ١٩٢٠م، وفقا لمؤتمر سان ريمو بإيطاليا وبدأت هجرة اليهود إلى فلسطين وظل اليهود يرتكبون جرائمهم البشعة في حق الفلسطينيين، والعرب في ثُبات عميق حتى أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها على فلسطين لتسلم فلسطين لليهود ليعلنوا قيام كيانهم المزعوم على أرض فلسطين ١٥ مايو ١٩٤٨ م.

وسيبقى هذا اليوم شاهدًا على غفلة هذه الأمة فلولا غفلة المسلمين وتخاذلهم وتفرقهم ما نجحت مخططات الأعداء.

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها