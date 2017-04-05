واقع المسلمين في كندا بعد مجزرة مسجد كيبيك

شهران مرا على المصاب الأليم الذي أصابنا في كندا يوم وقعت مجزرة مسجد كيبيك نسأل الله تعالى أن يتقبل في الشهداء من قضى نحبه من ضحاياها وأن يمن بالشفاء على من ينتظر منهم وما بدلوا تبديلا.

لقد كانت موجة التعاطف والتضامن مع المسلمين التي أظهرها المجتمع الكندي بكل أطيافه وقياداته السياسية والمدنية والروحية لا مثيل لها في العالم الغربي. وشكرنا وقتها ولا زلنا نشكر كل من تضامن معنا عملا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس". ولكننا قلنا وقتها، ولا نزال نقول، إن هذه العواطف النبيلة يجب أن تتبعها أفعال و يجب أن تتحول إلى واقع لا أن تبقى كلام ليل يمحوه النهار.

في الأسابيع التي تلت المجزرة عشنا ظاهرتين متناقضتين وإن كانتا متوقعتين. من الناحية الأولى كان التضامن الشعبي والرسمي العام الذي تحدثنا عنه، ومن الناحية الأخرى ازداد عدد الاعتداءات على المراكز الإسلامية. زيادة الأعمال المعادية للإسلام والمسلمين كانت متوقعة لأن الذين في نفوسهم مرض لم يكونوا ليرضوا بالتفاف المجتمع الكندي بكل أطيافه حول المسلمين في هذا الوقت العصيب فتحركوا ليشعلوا نار الفتنة من جديد ليفرقوا بين الأخ وأخيه و بين الجار وجاره كما كان دأبهم دائما.

و جاءت نتائج استطلاع رأي قامت به مؤسسة كروب لصالح راديو كندا لتؤكد وجود شرخ كبير في المجتمع بين مواقف القيادة السياسية والرأي العام. القيادة السياسية بكل أطيافها تدعو إلى التضامن والوحدة وتصرح بأن تعدديتنا مصدر قوتنا في كندا بينما نتائج استطلاع الرأي تظهر بشكل واضح الخوف من الإسلام والمسلمين وتدعو للتقوقع ورفض الآخر خاصة إذا كان هذا الآخر مسلما. وهذه، على سبيل المثال لا الحصر، بعض نتائج الاستطلاع في كيبيك:

١- ٣٢٪ من المستَطلَعين يدْعون لمنع هجرة المسلمين إلى كندا.

٢- ٦٠٪ من المستَطلَعين يعارضون بِنَاء مسجد.

٣- ٥٧٪ من المستَطلَعين يَرون أن المسلمين غير منخرطين في المجتمع.

٤- ٥١٪ من المستَطلَعين يَرون أن أحداثا كالحدث الذي حصل في كيبيك، قتل أبرياء وهم يعبدون ربهم بطريقة سلمية في مسجد، لا تزعجهم إذا كانت تساهم في ثني المسلمين عن المجيء إلى كندا.

٥- المسلمون يشكلون ٣٪ فقط. ولكن نتائج استطلاع الرأي أظهرت أنَّ ٥٧٪ من المستطلعين يتصورون أن عدد المسلمين يزيد على ٥٪ من عدد السكان؛ حتى إن ٢٨٪ من المستطلعين يتصورون أن عدد المسلمين يزيد على ١٠٪ من عدد السكان. إن هذا التضخيم لعدد المسلمين والتخويف منهم ساهم في خلق جو غير صحي في المجتمع ولا شك أن الاعتداءات على المساجد التي شهدناها مؤخرا والمعارضة التي يواجهها مشروع إنشاء مقبرة إسلامية في منطقة كيبيك هي من إفرازات هذا الجو غير الصحي.

الأرقام التي تمخض عنها استطلاع الرأي خطيرة جدا وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة جدا إذا لم يتم تدارك الأمور بسرعة وبشكل صحيح. إن النظرة المعادية للمسلمين لا شك ناتجة عن الدور الذي لعبه بعض الإعلاميين وبعض السياسيين في المرحلة السابقة في تشويه صورة الإسلام وتخويف الناس من المسلمين. طبعا الأعمال الإجرامية والدموية التي قام بها بعض المحسوبين على الإسلام مدَّعين زورا وبهتانا أنهم يقومون بهذه الأعمال باسم الإسلام ساعدت الإعلام المشبوه والسياسيين الانتهازيين والديماغوغيين على تضخيم عدد المسلمين في كندا في مخيلة الناس وإقناع هؤلاء الناس بأن وجود المسلمين يشكل خطرا على ثقافة المجتمع الكندي وأمنه و إن كان من الصعب التصور كيف أن أقلية عددها لا يزيد على ٣٪ من عدد السكان بإمكانها أن تهدد المجتمع بأكمله .

لهذا يتعين على أبناء المجتمع الكندي الغيورين على أمن ومستقبل مجتمعهم، مسلمين وغير مسلمين، أن يقفوا صفا واحدا وأن يعملوا يدا بيد لرأب الصدع وتعزيز الانسجام الاجتماعي والوحدة الوطنية. يجب أن يعلم الجميع أن من يهددون المجتمع الكندي ليسوا المسلمين وإنما العنصريون والإرهابيون كائنا ما كان دينهم وكائنا ما كان انتماؤهم الإثني فالإرهاب لا دين له والاٍرهاب لا وطن له.

الناس بشكل عام ليسوا عنصريين. هنالك بعض العنصريين أما الكثيرون فهم من المغرر بهم. لهذا يجب العمل بدأب لتحديد العناصر العنصرية التي تستهدف وحدة المجتمع و أمنه باستهدافها للمسلمين. يجب تحديد هذه العناصر العنصرية وفضحها والقضاء على خطرها. ويجب العمل على توعية المغرر بهم و القضاء على الجهل. فكما قلنا دائما و في مناسبات عديدة عدونا الجهل.

يجب أن يكون العمل على محورين: المحور الشعبي والمحور الرسمي.

١- المحور الشعبي يكون بنشر ثقافة الوعي والأُخُوة الإنسانية للقضاء على الجهل وإنقاذ المغرر بهم. يجب أن يعرف الجميع أن الوطن لكل أبنائه كائنة ما كانت دياناتهم أو أصولهم العرقية وإذا استلهمنا تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيفة المدينة بإمكاننا القول إن الكنديين أمة واحدة.

٢- المحور الرسمي يكون بسن القوانين التي تُحَصِّن الوطن وتحمي المواطن من العنف والكراهية والتمييز كائنا ما كان مصدر العنف والكراهية والتمييز وكائنًا ما كان انتماء المواطن الديني أو الاثني. كخطوة على الطريق لتحقيق هذا الهدف صوَّت البرلمان الفيدرالي الكندي على مشروع قرار لإدانة الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام) قدمته النائبة "إقرأ خالد" وهي عضو في حزب الأحرار الذي يتزعمه رئيس الوزراء جاستين ترودو. الاقتراح يطلب من الحكومة إنشاء لجنة لدراسة ظاهرة الإسلاموفوبيا وكل أشكال العنصرية والتمييز الديني المنظم واقتراح الحلول المناسبة.

وأخيراً علينا كمسلمين كنديين ألا نيأس وألا نستسلم وألا نتقوقع على أنفسنا. المسلمون مواطنون ككل المواطنين لهم ما لغيرهم من حقوق و عليهم ما على غيرهم من واجبات. علينا ان ننفتح على الآخرين من أبناء الوطن وأن نعمل معهم على بناء هذا المجتمع الذي هو مجتمعنا وأن نرفض سياسة التمييز والإقصاء، فكما قال رئيس وزراء كندا جاستين ترودو "تعدديتنا هي قوتنا". هذا الوطن الذي استقبلنا، علينا أن نبنيه مع كل الذين سبقونا إليه وكل الذين سيلتحقون بِنَا في ربوعه ليكون وطنا مزدهرا وآمنا وعادلا ننعم بأمنه و رخائه نحن وأبناؤنا و ذريتنا من بعدنا.

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها