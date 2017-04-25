كيف أسقط "الملك" ميسي "الدون" رونالدو ورفاقه؟

إذًا فعلها الملك ليو رغم كل الانتقادات والغيابات والظروف الصعبة التي يمر بها برشلونة وهزم الملوك في عقر دارهم بثلاثية كان نصيبه الأكبر منها بثنائية ستظل خالدة في كرة القدم كحال صاحبها وحال واحدة من أجمل مباريات الموسم إن لم تكن تاريخية بكل ما حملته من مفاجآت سارة لكل عشاق الساحرة المستديرة بدون تعصب.

الفريقان كانا على قدر الحدث الأشهر في العالم فأبدعا وأقنعا وإن كان ميسي وبرشلونة قد خرجا منتصرين فالريال هُزم بشرف وهذا هو جمال كرة القدم وليس أجمل من الكلاسيكو لتستمتع به الجماهير ويمتعنا فيه الفريقان.

برشلونة يعود من الباب الكبير وينتزع ثلاث نقاط ثمينة من فم الأسد المدريدي ويجبر زيدان على تذوق مرارة الكأس الكاتالوني الممزوج بالإبداع الأرجنتيني ويجبر جماهير الملكي على التصفيق لميسي ويجبر كل عاشق لكرة قدم على أن يرفع القبعة احتراما لبرشلونة وتقديرا للاعب من الصعب أن يتكرر، اسمه ميسي ولقبه قاهر كل الحراس ومتعب لكل الخصوم وصاحب الـ23 هدفا في مرمى الكبير مدريد والسانتياغو خير شاهدين.

نعم فعلها برشلونة ميسي وخالف كل التوقعات التي كانت ترى برشلونة يخرج مهزوما بثلاثية السيدة العجوز ويغيب عنه نجم كبير بقيمة نيمار ولاعب بقيمة ماسكيرانو وترى في الجانب الثاني فريقا قهر كل الخصوم ويمتلك داهية اسمه زيدان وعاشقا للشباك اسمه كريستيانو وترى فريقا فائزا برباعية في مرمى الكبير الألماني بايرن ميونيخ ، ومتصدرا للدوري بفارق ثلاث نقاط ومباراة مؤجلة والمنطق الكروي كان يقول إن برشلونة جاء ليخسر في مدريد ولكن من تابع المباراة سيكتشف أن برشلونة لم يتأثر بكل تلك الصعوبات فبرشلونة الذي ظهر ليلة المباراة هو نفسه برشلونة صاحب الريمونتادا التاريخية وبرشلونة التيكي تاكا وبرشلونة ميسي وما أدراك ما ميسي.

برشلونة كان حاضرا رغم الغيابات وريال لم يكن غائبا هو الآخر فقد أبدع وأمتع ولكن الكلمة الأخيرة كانت متعة وسحرا اسمه ميسي .. فرغم البداية القوية للملكي وافتتاح التسجيل عن طريق كازيميرو من تمريره راموس إلا أن ميسي استطاع أن يعود بالبارسا وعلى طريقته الجميلة في شوط كان أبطاله الحراس الى جانب البطل ميسي الذي لم يحالفه الحظ حين ضاعت الكرة الثانية من بين قدميه وقل ان تضيع.

في الشوط الثاني بدا فريق زيدان مصرا ورونالدو يضيع وتيرتشيغن يتألق وكذالك فعل نافاس بعد تمريرة أنيستا الساحرة وتسديدة سواريز بعدها كان لراكيتش كلمة وأي كلمة هدف على طريقة الكبار وبرشلونة يقترب من الفوز ورجل المباراة الأول ميسي يتسبب في طرد راموس المستحق.

ظن الجميع لحظتها أن الكلاسيكو قد حسم ولكن زيدان وروديغز عادا بالريال فتحسر ميسي ورفاقه على المباراة وتمنى زيدان لو انهاها الحكم فالتعادل سيكون بمثابة الفوز للريال .. ولكن الكرة اختارت ميسي فقبل لحظات من إطلاق الحكم صافرة التعادل أبى ميسي إلا أن يطلق رصاصة الرحمة على جماهير الملكي لعلها تعود بفريقه إلى سباق الدوري الذي أشعلته قدماه تلك الليلة وبهدفين أقل ما يقال عنهما إنهما ساحران كحال صاحبهما.

انها مباراة مجنونة تليق بكلاسيكو الأرض وبأفضل مباراة في كرة القدم ينتظرها الجميع .. أبت إلا أن تنتهي بهذه النهاية المشوقة التي لا يتقنها إلا ميسي وبرشلونة.

وفي الأخير لا يمكن إلا أن تقول شكرا ريال وشكرا برشلونة فكم تمنيت أن لا تنتهي المباراة فقد كانت من أجمل المباريات في حياتي وقطعا لن تنتهي عند التسعين دقيقة .. فقد يدفع الريال ثمن الخسارة وقد تكون مجرد كبوة جواد لرفاق زيدان !

والأهم من ذالك كله أن الدوري الأفضل في العالم عاد ليشتعل وميسي الأفضل في العالم عاد ليمتعنا جميعا ومن الباب الكبير فالملك ميسي هزم الفريق الملكي في ليلة ستظل خالدة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة وكم عودنا عليها ميسي وبرشلونة.