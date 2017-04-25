عندما التقينا والتقت عينانا لم تكن نظرة عابرة أو نظرة خاطفة ألهبت نار الحب فجأة، بل كانت نظرة قلبين تحابا قبل أن يرى أحدهما الأخر.

كانت نظرة من نذر قلبه للحب حاوية وعود الحب جميعا. ثم اجتمعنا سويا وشربنا الحب خمرا ولم يكن أحدنا قد عرف الحب قبلا فكانت معتقة عتق اشتياقنا للحب صافية صفاء أمانينا.

كل ليلة كنا نجتمع لنشرب منها وندير كأسها فما يزيدنا شربها إلا إقبالا عليها ونشاطا وسرورا ولا ينالها إلا الامتلاء والزيادة. فلم نزدد لها إلا حبا ولم تزدنا لبعضنا إلا عشقا.

ثم إنا مكثنا على ذلك دهرا من الزمن تغمرنا نشوة الحب وتصحبنا السعادة في كل شأن حتى أدمنت كأسها كل ليلة وأنا الذي لم أعرف الإدمان يوما وكنت أعاتب كل مدمن وأزدري ذلته وصغاره لما أدمن.

حتى إذا ما هجرتنا السعادة كما هجرت من قبلنا وتلك سنتها ألا تكون دائمة وافترقنا أصابني الهم واغتممت لفراقها وصرت كل ليلة أصبو إلى من تسقيني خمرة الحب التي أدمنت وليتني أصبر.

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