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متمرد على خالقه

22/4/2017
متمرد على خالقه
متمرد على خالقه

 

هذه تذكرة مني لعلها تنفع المؤمنين

فإن المرء يبلغ أشده مع الأربعين

ويهبط بعدها المؤشر حينا بعد حين

وقد يدخل الشيخوخة مع الخمسين

وعلى حذرٍ ينتظر إذا بلغ الستين

فالموت يتسلل له هذا المسكين

فلا يغرنك الأمل وتضيع منك السنين

وسابق بالخيرات وكن من أهل اليمين

هذه نصيحة من مخلص لك أمين

من الآيات التي تستوقفني دائما قوله تعالى في القرآن الكريم: "يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ"، إذ تنبهني إلى هذا الإنسان المتمرد على خالقه ومولاه، رغم أنه مجرد "رقم" -ضمن مليارات- طرأ على جزء ضئيل من كون الله (نحو 200 مليار مجرة بالكون المرئي) في لحظة عابرة (عمر الكون 370 ألف سنة)، ومع ذلك يستخدم عقله المخلوق والمحدود بالزمان والمكان في إنكار ربه، أو نسب الولد له، أو التمرد على منهجه، أو الإيمان المظهري دون التطبيقي.

والمحصلة أن أعدادا لا حصر لها تُعرض عن منهج خالق الكون العليم الخبير بما يُصلحها لأنه الأول والآخر، ولا عجب أن يكون الشقاء مسيطرًا والجفاء مستحكمًا، والانتحار ظاهرة بجميع الدول المترفة منها والفقيرة، وبين الفينة والأخرى نسمع ونرى ونقرأ من الآيات الدالة على وحدانيته، وشمول وتوازن وعظمة منهجه، لكن دون تطبيق لمنهجه، ويستمر هذا المتمرد حتى يسرقه الموت ويلقى مصيره، وتكون الحسرة له وعليه.

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