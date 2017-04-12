ذاكرة الشامبيونزليغ:عن أطول مواجهة في تاريخ دوري أبطال أوربا

جرت أحداث هذه المواجهة عام 1965 بين فريقي ليفربول الإنجليزي وإف سي كولون الألماني حيث أقيمت ثلاث مباريات في ثلاث دول مختلفة في زمن قدره خمس ساعات

يعج تاريخ كرة القدم بالحكايات والروايات التي لا تخلو من الإثارة والتشويق وحكاية اليوم واحدة من أغرب حكايات كرة القدم حيث نعرض لكم تفاصيل أطول وأغرب مواجهة في تاريخ دوري أبطال أوربا .

جرت أحداث هذه المواجهة عام 1965 بين فريقي ليفربول الإنجليزي وإف سي كولون الألماني حيث أقيمت ثلاث مباريات في ثلاث دول مختلفة في زمن قدره خمس ساعات من أجل حسم هذه المباراة ولم تحسم إلا عن طريق القرعة. الفريقان تلاقيا في أول مباراة لهما في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوربا على أرض فريق كولن بطل الدوري الألماني وكانت بتاريخ 10-2-1965 وانتهت بالتعادل السلبي. ووفقا للوائح البطولة التي تحتم إعادة المباراة بين الفريقين إذا ما انتهت المباراة بالتعادل ، وبالفعل أُعيدت المباراة في 17-3-1965 وكانت على ملعب الأنفليد في ليفربول وانتهت أيضا بالتعادل السلبي بين الفريقين. عقب التعادل الثاني تم الاحتكام إلى مباراة ثالثة بين الفريقين وأقيمت هذه المباراة في روتردام في هولندا وكانت بتاريخ 24-3-1965 وانتهتهذه المرة كذلك بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2 وذلك بعد لعبا أشواط إضافية فقرر حينها الحكم البلجيكي روبرت شات الاحتكام للقرعة! ولاستمرار غرابة هذه المباراة فعند إجراء القرعة سقطت العملة المعدنية بشكل غريب على عشب الملعب فلم يتحدد بسبب وضعيتها الفريق الفائز مما أضطر الحكم لإعادة إجراء القرعة أكثر من مرة حتى جاءت في صف أبناء إنجلترا ليفوز ليفربول بعد معاناة في واحدة من أغرب مباريات كرة القدم في التاريخ. وعقب الصعود واجه أبناء المدير الفني الاسكتلندي بيل شانكلي في الدور نصف النهائي فريق إنترناسيونالي الإيطالي وكانت مباراة في منتهى الصعوبة ففي المباراة الأولى فاز ليفربول بثلاثة اهداف مقابل هدف لكن في مباراة العودة تمكن الفريق الإيطالي من الفوز بثلاثية نظيفة ليقصي ليفربول ويمضي طريقه نحو النهائي حيث فاز في المباراة النهائية على بنفيكا ليتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي. انتظرونا الأسبوع القادم وحكاية جديدة من حكايات الساحرة المستديرة..

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