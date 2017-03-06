الفراغ الذي تركه رانييري

إعلامي موريتاني، حاصل على بكالوريوس في الآداب من جامعة نواكشوط، وخريج معهد الصحافة بتونس.

في خبر فاجأ عشاق الساحرة المستديرة في إنجلترا بل والعالم كله، أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي الخميس الماضي عن إقالة مدربه الإيطالي الماكر كما يلقبه عشاقه كلاوديو رانييري بسب سوء النتائج في خطوة غير متوقعة.

كلاوديو رانييري أنهي مسيرته مع ليستر سيتي مرفوع الرأس رغم أن الفريق يقبع في المركز السابع عشر ومهدد بالهبوط للدرجة الثانية، بعد موسم خرافي انضم خلاله الفريق إلى قائمة مفاجآت كرة القدم حين توج فريق قادم من الدرجة الثانية ولا يمتلك نجوما بقيمة نجوم كبار الدوري الإنجليزي ليفربول والسيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليس في خزينته من الأموال غير ما يدفع به أجور اللاعبين، لم يكن الفريق يومها يملك غير حنكة رانييري وذكاءه وخبرته وإرادته الإيطالية ولا غرينتا الإيطالية التي كانت واضحة جدا في طريق لعب الفريق المغمور الذي توج في نهاية الموسم بالذهب المستحق، وقدم رانييري ورجاله دروسا في كرة قدم ستظل راسخة في أذهان الإنجليز ومن ورائهم أوربا والعالم الكروي بأسره.

قاد رانييري الفريق المغمور والمقاتل للعب في دوري الأبطال بل وبلوغ الدور الثاني وحتى وإن كان قد هزم في الجولة الأولى أمام اشبيلية بـ 2/1 إلا أنه قاتل من أجل المباراة وسجل هدفا وزنه من ذهب والخوف أن يتأثر الفريق بفقدان أهم عنصر فيه في مباراة الإياب ومن غيره رانييري ليفتقده ليستر.

يغادر رانييري الفريق الإنجليزي تاركا وراءه فراغا كبيرا وثناء كبيرا وحسرة كبيرة، فالاستقالة كانت حديث العالم بأسره فمورينهو تعاطف ومانشيني المرشح لخلافة الرجل في ليستر وهو اللاعب السابق للفريق، وأما اللاعب السابق للفريق والمنتخب الإنجليزي غاري لينكر فترك دموعه تعبر عن مرارة الخسارة، فمثل المدرب رانييري من الصعب تعويضه بين عشية وضحاها، كما يغادر رانييري والفريق في أحوج حالة له ولعقله المخطط والمدبر فهو قاب قوسين من السقوط من ناحية وعلى بعد خطوة أخرى معاكسة من دور الثمانية لبطولة دوري الأبطال الأوربي.

كلاوديو رانييري ابن الخامسة والستين صخرة الدفاع الإيطالي وواحد من أشهر المدربين في العالم اليوم، فقد توج بجائزة أفضل مدرب في العالم لموسم 2015 /2016 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم سنويا، بدأ رانييري مسيرته التدريبية في الثمانينيات ومر بتجارب مع كبار أندية إيطاليا والعالم، فالسيدة العجوز كانت في يوم من الأيام تدار بعقل الرجل ونادي العاصمة روما يشهد له بالحنكة رغم اقالته وكذالك ملعب سانسيرو وأيام الانتر.

أما في اسبانيا فقد قاد اتلتيكو مدريد لفترة من الزمن كما كان تدريب المنتخبات حاضرا في ذهن الرجل فقد كانت له تجربة غير ناجحة مع منتخب اليونان سنة 2014، إلا أن البداية الحقيقة لرانييري الملهم كانت مع ليستر سيتي وبدأت عام 2015 حين قاد الفريق للعودة إلى الدوري الممتاز قبل أن يكمل بأم المفاجآت في الثاني من مايو 2016 حيث ليستر سيتي يتوج بالدوري الانجليزي والعالم يرفع القبعة ويقف احتراما لعقل رانييري وروح المدرب الإيطالي التي بثها في الفريق.

فمن سيملأ الفراغ الذي تركه المدرب الإيطالي في ليستر سيتي وفي الدوري الإنجليزي الممتاز؟

وبانتظار نهاية الموسم وما يخبئه المستقبل للفريق الإنجليزي المغمور ليستر سيتي بعد إقالة رانييري أو على أصح خسارته مدربا بقيمة كلاوديو.

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