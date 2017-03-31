رفقا بالشباب

إذا مضى أي منا ليسأل شابا في سن ما بين العشرين والثلاثين عاما وهو عمر الشباب الذي لا يجب أن يعرف اليأس أو الضعف أو الإحباط – ليسأله عما يشغله في هذا الوقت فسنعلم أن الزواج قد صار حلما بعيد المنال في بلادنا.

فشباب اليوم الذين نطمح منهم أن يكونوا بناة لمجد أمة ضاعت أمجادها طويلا لا يجدون أبسط حقوقهم في هذه الحياة وهو الزواج لا لشيء إلا رعبا وقهرا من قائمة طلبات طويلة لا محدودة -يظن البعض أنها تتجدد ذاتيا-يفرضها أهل الفتاة على الشاب أملا في تأمين حياة ابنتهم.

تمنيت كثيرا لو همست في أذن كل آباء وأمهات هذه الأمة لأعرف سبب هذه العادات المشينة التي حرمونا بها من يسر الزواج !!

دائما ما أضع نفسي في مقام الأب الذي يخشي على ابنته من نوائب الدهر فيسعى إلى عمل ما باستطاعته ليؤمن لها حياة طيبة كريمة قدر المستطاع ولم لا وقد أصبح المال في زماننا هذا يشتري كل شيء.

ولكن يا أبي الكريم ….منذ متى كان المال أمان ابنتك وظهيرها، فالمال قد يشتري الرفاهيات ولكن أبدا لا يكفل السعادة والفرح وقد يشتري الكثير من الأثاث ولكن لا يضمن أبدا أن تنام ابنتك هانئة مطمئنة فما الضامن إذا ولمن تكون الأولوية ؟!

قال الرسول الكريم :" "إذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، رواه الترمذي. والمقصود هنا أنه إذا أتاكم شاب صالح خلوق وكان فيه ولو الحد الأدنى من التناسب فاحفظوا عليه دينه وأتموا عليه خلقه واحفظوه من الفتنة وزوجوه وأشد ما يحزنني أن دين المرء صار أقل كثيرا في ميزان الزواج من المال فلو جاء الأهل شخصان أحدهما دينا خلوقا ولكن متعسرا في ظرف ما أو نقص عنده المال والآخر يكاد الدين عنده أن ينجلي ولكن تيسرت أموره المادية والمالية لرفضوا الأول ووافقوا على الثاني.

أعجب من هذا الأب إذا أراد أن يزوج البنت تغالي مفرطا في شروط الزواج أما عند تزويج الابن استنكر على أهل الفتاة مغالاتهم وتعسيرهم وذكرهم بالتيسير !!

في رأيي أن تعسير الزواج قد يصل إلى حد الجرم فأي عمل أسوأ من ابتزاز مادي لشاب وفتاة أرادوا التعفف والتيسير فأبى الأهل إلا التعسير والتعسف فتتعسر حياة الزوجين بعدها ويبقي في نفس كل منهما تجاه أهل الآخر غضاضة باقيه من أمور التعسير.

و أذكر يوما أحد أساتذتي روى لي وهو يضحك أن خطبته قد انقضت فقط لأنه نسى أن يجهز المطبخ بعدد كاف من الملاعق وأواني الطبخ ما اغضب والد مخطوبته وظن أنه يهزأ منه !

أظن أن تعسفنا في أمور الزواج هو من أخطر الظواهر المجتمعية التي تلقي بالمجتمع أجمعه في مهب الريح … فزادت نسبة العنوسة وعزف الشباب عن الزواج الشرعي ولجأوا إلى العلاقات المحرمة.

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