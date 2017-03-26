المغرب نحو العقيدة الأمريكية والفقه الفرنسي

من يتابع السياسة المغربية عن بعد يسمع عن كثير من الشعارات ترفع من بينها الخصوصية المغربية والديمقراطية المغربية .. المذهب الملكي والعقيدة الأشعرية ومن يتابعها عن قرب يعلم أنه لا شيء من هذا له وجود خارجي، ومن يدقق النظر يعلم أنه لو أتى الإمام مالك والإمام أبي حسن الأشعري لما استطاعوا أن يروا معلما واحدا من معلمي مذاهبهما .. كل شيء في بلادنا العزيزة يوحي بأننا ما بعد الدولة التي يحتل فيها التشريع الإسلامي مكانة مرموقة .. نحن نتبنى العقيدة الأمريكية و الفقه الفرنسي.

كلامي هاهنا عن المؤسسات وليس الشعب؛ فالشعب المغربي مؤمن لا نقاش في هذا يقابله مؤسسات الدولة العلمانية، ويكفي أن ترى الإعلام وما يبثه صباح مساء، ويكفي أن تحلل المناهج الدراسية للتعليم لترى كيف يمرر الفقه الفرنسي والعقيدة الأمريكية للشباب المغربي، لقد صدر مؤخراً قرار بمراجعة مناهج التربية الدينية كل سياسات الدولة توحي بأننا أمام مشروع علمنة المجتمع المغربي.

ولما كان الأمر هكذا، ماذا تفعل الدولة بحزب ذات خلفية إسلامية؟ يذهب معظم الناخبين لإعطائه أصواتهم بناء على هذا، فمجرد وجوده في الساحة يشكل عقبة أمام مشروع الدولة .. بصريح العبارة ليست القضية قضية فشل بن كيران في تشكيل الحكومة على قدر ماهي قضية رفض من قبل الدولة لأي حزب ذات خلفية إسلامية.

قد يقول قائل بأننا نرى أحزابا وجماعات ذات مشروع شبه إسلامي في الساحة السياسية، نقول له: ذلك لأن قطاع كبير من الشعب يريد هذه الأحزاب والجماعات، وما سينتج إذا تم إقصاؤها عن العمل السياسي في هذه الظروف أكبر ضرر من الإبقاء عليها، وإن كان الطريق نحو حالها في حيز الممكن إن لم تكن ضرورة، ومن يرى كيف تن تعجيز رئيس الحكومة السابق في تشكيل الحكومة الجديدة رغم التنازلات الجوهرية التي قدمها، ورغم أنه مرر للدولة قرارات اقتصادية لم تستطع الحكومات التي كانت قبله مجتمعة تمريرها يحصل له يقين أننا أمام مشروع علمنة المجتمع المغربي.

ويمكننا أن ندلل على أن الدولة المغربية لا تريد الإسلاميين في العمل السياسي بوثائق ويكيليكس التي جاء فيها بأن الدولة أنشئت حزب الأصالة والمعاصرة وتدعمه لكي لا يسيطر حزب العدالة والتنمية على المدن الكبيرة، وما جاء في كتاب إسلام السوق لصاحبه باتريك هايني من أن الدولة المغربية كانت تتجه نحو حل حزب العدالة والتنمية لولا تدخل السفير الأمريكي. وهذا ما وعاه الحزب جيدا فسعى نحو جلب رضا القصر مع سطوع شمس الربيع العربي فقدم نفسه على أنه عنصر الاستقرار في الوطن.

يجب أن نعلم أنه بمجرد وجود حزب العدالة والتنمية في الساحة السياسية أو أي كيان شبيه فهذا يعد عقبة في وجه مشروع الدولة المغربية الذي هو ذات طابع علماني بالمطلق؛ ولكي ندلل على هذا لاحظ حفاوة الدولة المغربية برموز التيار العلماني بمختلف أطيافهم في مقابل جفاء رموز التيارات المخالفة في وقت يدفع فيه المال الكثير مقابل أن تأتي راقصة، نجد مفكرين مغاربة ممن لا ينتمون إلى هذا المشروع ولا يسمع لهم صوت.

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