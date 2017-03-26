أردوغان في الدستور المصري

خلال الفترة الماضية دأبت النخب المصرية (التي تسمى نفسها زورًا وبهتانا بالمدنية والديمقراطية) على الهجوم على الرئيس التركي أردوغان شخصيا وسياسيا.

شهدت الفترة الأخيرة هجوما على تركيا والنظام الحاكم بها بعد أن أُعلن عن طرح استفتاء شعبي على تعديلات دستورية محتملة على الدستور التركي قد تقود تركيا إلى النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني الحالي.

فجأة تبارى الجميع بالهجوم على أردوغان الحاكم المستبد الساعي لتكريس سلطته لسنوات على حسب وصفهم. الجميع بات يعارض التحول المحتمل لنظام الحكم السياسى، وهو أمر فضلا عن كونه يتم وفق قواعد سياسية ودستورية واستفتاء شعبي في بيئة انتخابية شفافة ونزيهة كما جرت الانتخابات البرلمانية التركية الأخيرة وما قبلها، بل الأهم أنه شأن تركى داخلي يحسمه الشعب التركي وحده دون وصاية أوربية أو تدخلات خارجية أو نصائح نخب فاشلة كما هو الحال مع النخبة المصرية.

خلال الفترة الماضية دأبت النخب المصرية (التي تسمى نفسها زورًا وبهتانا بالمدنية والديمقراطية) على الهجوم على الرئيس التركي أردوغان شخصيا وسياسيا في أي حدث أو حديث يقوم به الرجل أو حتى بدون مناسبة على سبيل العادة، وهنا لن ندافع عن أردوغان أو الشأن التركي عموما، فالأتراك أولى بهذه المهمة وهم أهل لها؛ ولكن الأهم الشأن المصري الذى يظهر من خلال خلفيات هجوم النخب المصرية الفاشلة على أردوغان وسياساته وتحذيرهم ورفضهم من التحول السياسي للنظام التركي المحتمل، وبمقاربة بسيطة نضع الوضع السياسي المصري بجوار الوضع التركي ونفند الهجوم النخبوي على النظام التركي من منظور الوضع المصري.

المقاربة البسيطة يعبر عنها سؤال "لماذا أيدت النخب المصرية النظام الرئاسي في مصر ورفضت النظام البرلماني (وخصوصا حينما واتتهم الفرصة بعد ثورتهم المزعومة في 30-6) ، والآن ترفض تلك النخب النظام الرئاسي لتركيا؟

وللمفارقة إن أغلب مشاهير من يقودون الهجوم على أردوغان كانوا أعضاء في لجنة الخمسين التي شكلها السيسي المنقلب لوضع دستور العسكر الحالي من بعد انقلابه العسكري في الثالث من يوليو/تموز للعام 2013، والمفترض أن الأمر كان بيد أعضاء اللجنة، وكلهم محسوبين على النخب المدنية والعلمانية، فلماذا لم يختاروا لمصر النظام البرلماني وفضلوا عليه الرئاسي؟

وهنا نحن أمام أحد احتمالين بشأن أعضاء لجنة الخمسين –المهاجمين لأردوغان – والذين سبق أن اختاروا النظام الرئاسي لمصر في لجنة وضع دستورهم، الاحتمال الأول: أنهم كانوا أصحاب قرار اختيار النظام الرئاسي لمصر في دستورهم لعام 2014، وهنا تنتفى تماما نبرة تشدقهم بالديمقراطية ومبادئها في هجومهم على أردوغان والتحول التركي المحتمل لأنهم وببساطة يرفضون الآن ما اختاروه بأنفسهم لبلدهم منذ أقل من ثلاث سنوات، على الرغم من أن مبادئ الديمقراطية لم تتغير في السنوات الثلاثة الماضية، وهم مطالبون بتفسير ما الفرق بين اختيار النظام الرئاسي لمصر في 2014 واختيار النظام الرئاسي لتركيا في 2017.

أما الاحتمال الثاني: هو أن النظام الرئاسي فرض عليهم في لجنة الخمسين وهم قبلوا بهذا الفرض، وهنا نتساءل كيف لسياسيين وأكاديميين وحقوقيين يصفون أنفسهم بـدعاة المدنية أن يقبلوا بفرض من قوة انقلابية عسكرية لاختيار نظام سياسي معين، وهنا ينتفى أيضا وبالكلية حرصهم المزعوم على مبادئ الديمقراطية طالما أنهم قبلوا بالوصاية العسكرية ودستروا لها.

أي أنه في الاحتمالين هم لا يتبعون مبادئ الديمقراطية التي يتشدقون بها ويطالبون الشعوب الأخرى بالإبقاء على أنظمة سياسية رفضوها هم لبلادهم، فأي منطق سياسي أو أكاديمي (ودعك من المنطق الأخلاقي لأنهم أبعد ما يكونون عنه) يجيز لهم أن يطالبوا شعوب أخرى بما لم يختاروه هم لشعوبهم.

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