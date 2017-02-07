سنـة كبيـسة

تسلل الإحباط إلى الفلاحين من كل باب مع فيضان السيول الذي حط عليهم من كل صوب شتاء العام الماضي وهذا العام أغرق كل شئ الزرع والبيوت والبهائم والطيور في محافظات كثيرة من مصر فأهلك الحرث وشيئا من النسل ولم يجد الفلاح ما يدفعه أو يحصر به خسائره، وتهربت الحكومة من مسؤلياتها عن تعويض الفلاحين وإنما اهتمت بما تأثر من مرافق المدن لترضى مجلس النواب الذى لا نعرف من يمثل؟

سنة كبيسة تعرض الفلاحون فيها عند تسليم محصول القمح (أجود أنواع القمح في العالم) لمجموعة من الإجراءات الحكومية التعسفية بالغة التعقيد غامضة المعني لا يفهم منها إلا أنها حكومة تخدع مواطنيها البسطاء، فهي تفتح الباب لاستيراد كناسة مخازن الدول رديئة المنتج من القمح قبل بدء حصاد القمح بشهر ثم تقوم بتهديد الفلاحين بالاستلام بالسعر الدولي إلي إجراء معقد.

الاستلام بالحيازة ولم تستطع الحكومة حلها إلى اختيار مواقع تسليم المحصول علي مسافة 70 كيلو مترا من أماكن الإنتاج بدون مبرر، ثم تأخير صرف الثمن للفلاحين عدة أشهر (البحيرة) وإلى كذب الوزراء على الرأي العام في تقدير الكميات المستلمة بما يفوق طاقة المنتج المصري (وفقا للسنوات السابقة) والذي انتهى إلى النيابة العامة والتي كشفت عن اختلاسات في التسليم والخلط بالمستورد قيمتها 6 مليارات جنيه مما عجل باستقالة وزير التموين للتغطية السياسية على جرائمه وقراراته التي أدت إلى كل ما حدث ليفلت من المساءلة القانونية لأنه مسنود من الجهة الأعلى .

حكومة تقضى على منتجها وتفتح الباب للمستورد الرديء فمن تمثل ولصالح من تعمل؟

سنة كبيسة لاتخاذ الحكومة إجراءات عقابية ضد الفلاحين لطول صبرهم عليها طوال سنة مليئة بالتقلبات والمتاعب فتقوم بتغييبهم وتقدر هي أسعار المحاصيل بأقل من تكلفتها لتوفر لمنظومة الفساد موارد أكثر وترغم الفلاحين على التوقف عن زراعة هذه المحاصيل، فتكلفة طن الأرز الشعر تصل إلى 3 آلاف جنيه تقدره الحكومة بـ2400 جنيه ومن لا يسلم محصوله يعرض نفسه للعقاب وكذلك فعلت مع القصب تزيد تكلفة الطن فيه عن 600 جنيه وكذلك البنجر وكلها سلع ضرورية للمواطن المأزوم تستوردها الحكومة بأسعار مضاعفة وجودة أقل كثيراُ عن المنتج المصري ومشكلة السكر ليست ببعيد .

لحساب من تعمل هذه الحكومة؟

لم ننته بعد من كشف حساب حكومة الانقلاب مع الفلاحين عن هذا العام وقد قضى نظام العسكر على محصول القطن المصري ومصانعه بعد أن كان يشغل 35% من الأيدي العاملة في الزراعة والتجارة والصناعة وتحرك استثمارات بمئات المليارات أوقفنا كل ذلك وسرحنا العمال وبعنا المحالج وكهنا المصانع وكمدنا الفلاحين وأصبحنا نستورد قطنا للقليل الباقي من مصانعه وكل ذلك لإرضاء عدو حاقد اشترى الأنظمة التي باعت شعوبها وسلمتها للفقر والمهانة.

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