خارج الحساب

في 5 فبراير شباط الماضي حملت جريدة البورصة المصرية عنوانا استفزازيا للفلاحين بأن أرباح شركة أبوقير للأسمدة بلغت خلال العام الماضي 1.09 مليار جنيه وبنسبة زيادة 115.4% من أرباح العام السابق ويأتي ذلك بعد عدة أشهر من تصريح رئيس الشركة بأن الأخيرة 1200 جنيها في كل طن أسمدة.

هذه الأرباح الضخمة تحققها شركة الأسمدة في ظل معاناة يعيشها الفلاح المصري كل يوم لكنها لعبة الاستثمار والكسب لدى رجال الأعمال ورؤساء الشركات دون النظر إلى قضية الغذاء في مصر التي يتحمل عبئها الفلاح المصري وحده الذي تركته وزارة الزراعة وهربت من دورها فحين عزمت الحكومة على رفع سعر طن الأسمدة ألف جنيه بنسبة 50% عن أسعار 2015 و100% عن أسعار 2014 تهربت وزارة الزراعة وقالت إنها ليست المسؤولة عن هذا الأمر وكأن ليست عضوا في مجلس الوزراء وليس لها رأي فيه.

هذه العوائد العالية لشركات الأسمدة التي يتعدى إنتاجها الـ21 مليون طن لا يدخل السوق المحلي منها إلا 8.6 مليون طن حسب تصريح كريم عزت المحلل المالي ببنك الاستثمار بأن السوق المحلية لم تحصل إلا على 8.6 مليون طن عامي 2014/2015 ويصدر الباقي للخارج، ورغم أن هذه الشركات تدعمها الدولة في مدخلات كثيرة في منتجاتها إلا أن صوتها العالي والمسموع لدى الحكومة يقلص باستمرار الكميات التي توجه للسوق المصري وأن الحكومة لم تتحاور مع أحد سوى أصحاب المصانع ومن خلال لجنة الأسمدة بوزارة الزراعة التي يرأسها مدير مكتب الوزير وهو بالمناسبة صاحب مصنع أسمدة.

لقد نسيت الوزارة أن تتحاور مع الفلاحين وإنما أنقصت مقررات السماد المصروفة لهم بنسبة 25% ما يضطر الفلاح لشرائها من السوق السوداء التي يزيد فيها سعر "شكارة" اليوريا عن 250 جنيها أي أن الطن بخمسة آلاف جنيه.

كما تقوم منظومة التوزيع الفاسدة باختطاف ما يتاح أمامها لتغذية السوق السوداء التي تلتهم كل عائد الفلاح المصري، وصمت الاتحاد التعاوني الزراعي عن الكلام لأنه شريك مع اللجان الفاسدة داخل الوزارة وخارجها وصمتت النقابات حيال زيادة الأسعار بهذه النسبة الصارخة ولم يتحرك مجلس النواب" الصوري" ويطرح المشكلة في لجانه وترك الحكومة تفعل ما تشاء وأهمل الفلاحين وتركهم يواجهون الزيادات العالية في أسعار المدخلات الضرورية للزراعة وإنتاج الغذاء والأسمدة 100% خلال سنتين وكذلك المبيدات والسولار ومن ثم النقل والميكنة الزراعية والعمالة.

وحين يطالب الفلاحون بزيادة في أسعار المحاصيل التي يتعطش إليها السوق كالقصب والأرز والبنجر يتجمع كل هؤلاء علي الفلاح ليقبل بزيادات شكلية لا تحقق عائدا يذكر للفلاح والمجتمع رغم أن الأمر واضح أن الفلاح لن يستطيع الاستمرار فلا زراعة مع هذا الإجحاف وقد بدأت النتائج تظهر بإقلاع الفلاحين عن زراعة هذه المحاصيل الهامة للسوق المصري إذ نشرت جريدة البورصة تحقيقا في 30 يناير كانون الثاني الماضي عن قيام الفلاحين بحرث 15% من مساحات القصب بالأقصر لأن المحصول لن يحقق عائدا إزاء هذه الزيادة العالية في أسعار المدخلات دون زيادة مماثلة في أسعار المحصول، إن حكومات العالم كله تدعم تحرير غذاء شعوبها بدعم الزراعة أما حكومتنا فإنها تتركه وحده دون حساب آثار ذلك.

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