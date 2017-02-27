عقول المدربين تحسم إياب دوري أبطال أوربا

ملحوظة: كل ما في التقرير خيالي، ولا يمت للواقع بصلة، أو هكذا اتمنى!

انتهي ذهاب دور الستة عشر من المسابقة الأغلى والأمتع على مستوى العالم في كرة القدم (دوري الأبطال) بالكثير من الأحداث الحافلة والنتائج المخيبة للبعض والمفاجئة للبعض الآخر، وفي خضم سير الأحداث بالشكل الدراماتيكي الذي وضع برشلونة ومدافع أرسنال وتنانين بورتو وأسود ليفركوزن إكلينيكيا خارج الدور ربع النهائي للبطولة، كان يجب أن نسبح سويا داخل عقول المدربين لنري كيف السبيل في لقاءات العودة !!

ملحوظة: كل ما في التقرير خيالي، ولا يمت للواقع بصلة، أو هكذا أتمنى!

بووسيا دورتموند انهزم أمام بنفيكا بهدف مقابل لا شيء في البرتغال، هزيمة ليس بالمستحيل تعويضها، لكن في يوم سيء آخر لتوماس توخيل سيكون من المستحيل حدوث العودة، بل ومن الممكن توقع الأسوأ من ذلك !!

عقل توماس توخيل: هل سيظل أوباميانج وريوس على هذا المنوال من الأداء السلبي وسوء التوفيق؟ هل سيظل عثمان ديمبيلي غير متجانس مع الثنائي ويعتمد على الأداء الفردي فقط؟ هل سأخسر وظيفتي بنهاية هذا الموسم بعد خروج مخيب أمام بنفيكا، وأداء أكثر خيبة في البوندزليجا؟

عقل روي فيتوريا: أداء دفاعي سيء، لولا فيتسا (لاعب الوسط الدفاعي) وخبرة لويزاو لم نكن لننتصر، حسنا .. سأفاجيء توخيل، يقولون عني الداهية في البرتغال، لكن الألمان عندما يسيطرون لا يجدي معهم أي شيء، حتي وإن كان مايكل كورليوني قائد المافيا في فيلم good father !!

برشلونة ذاق الأمرين في حديقة الأمراء، هزيمة كانت غير متوقعة سواء من الجانب الباريسي أو الكتلاني، لكن ماذا يدور في عقل الثنائي أنريكي وإيمري ؟!

عقل لويس أنريكي: كيف سألعب؟ أضع رقابة لصيقة لدي ماريا؟ أم لدراكسلر؟ أم لكافاني؟ حتى وإن فعلت ذلك من اللاعبين سيساعدني لفعلها؟ بيكيه أم ماثيو؟! حسنا .. سأهجم بكل خطوطي، أرجوك يا الله أن يكون الثلاثي ميسي – سواريز – نيمار في أفضل حالاتهم، هل سيقبل بي سيلتا فيجو نهاية الموسم؟!

عقل أوناي ايمري: (يضع صورة لأنريكي أمامه) لا أعلم جيدا فيم تفكر، لكني متأكد أن ما تفكر فيه لا يمت لواقعنا بأية صلة! فأنت أحيانا عبقري، وفي الغالب لا تعلم عن التدريب سوى أنه مؤتمر صحفي بعد اللقاء!! بالتأكيد أنا لن ألعب بنفس طريقة الذهاب، لكني سأضع كل ما في جعبتي لأخرج بأقل الخسائر، ولنرى ما في عقلك يا أنريكي !!

وفي الجنوب الإيطالي، يجلس ساري ممسكا بفنجان الاسبرسو، ودخان سيجارته يجعل الرؤية ضبابية وهو ينظر لتشكيل ريال مدريد المتوقع للقاء، ويحاول وضع اللمسات النهائية لتشكيل يباغت به زيدان، بعد الهزيمة بثلاثية مقابل هدف في لقاء ممتع في البرنابيو .

عقل ماورتسيو ساري: ميرتينز + أنسيني + كايخون + هامسيك ؟ أو أنسيني + كايخون + هامسيك + ميليك ؟ أو ميرتينز + هامسيك + كايخون + ميليك ؟ أين هي المعادلة الهجومية الأصلح؟ من سيوقف كروس ومودريتش في الوسط؟ هل أضع لوريلو الآن مكان دياوارا أم مكان زيلنسكي؟ أم أبدأ بزيلنسكي ودياوارا ثانية؟ كيف سأوقف الجبهة اليسرى للريال؟ هل أضع ماجيو بخبرته العريضة أم أظل اعتمد علي هيساي والذي لم يفعل الكثير في الذهاب؟

عقل زين الدين زيدان: هل أباغت ساري وأضع موراتا بجوار بنزيمة؟ أم أضع بنزيمة ورونالدو وبيل كالعادة؟ (صوت ضميره: ولماذا لا تضع موراتا مكان بنزيمة؟ ) !!

علي ملعب الإمارات سيكون هناك مسرح كبير، اعتقد أنه سيكون لقاء مفتوحا جدا مثلما الحال في لقاء باريس وبرشلونة، لا يوجد ما يخسره أرسنال فقد خسر كل شيء بالفعل، خماسية مقابل هدف تعني أن فرصة العودة بالنتيجة مستحيلة أمام فريق بافاري لا ينتظر ليعلم من أين تؤكل الكتف، فهو يأكلها كلها !!

عقل كارلو أنشيلوتي: من سأواجه في لقاءات دور الثمانية؟ هل يوفنتوس كالعادة؟ أم أتلتكو مدريد؟ حسنا .. إراحة نجوم الفريق؟ ولما لا !!

عقل أرسين فينجر: ماذا سيقول عني جوزيه مورينيو بعد الخروج؟ كم لافتة ستكون ضدي في الملعب؟ هذا الجمهور لا يعلم جيدا كم قدمت للفريق، هل نسوا دوري اللاهزيمة؟ fenger out مع كل هزيمة يرددونها ، لماذا لا يشكرونني علي التأهل لدوري الابطال أصلا ؟!

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