لغة الضاد…وتحديات العصر!!

في الواقع إن لغتنا العربية تواجه اليوم بعض التحديات الصعبة والتي يجب علينا جميعا مراجعتها بما يخدم لغتنا العربية.

إنَّ اللغة العربية هي رمز لتاريخنا وهويتنا وحضارتنا وثقافتنا ولوجودنا بشكل عام، وهي اللغة التي كانت وستظل محفوظة ومصونة إلى يوم الساعة، وهي لغة عالمية يتحدث بها أكثر من (422) مليون نسمة حول العالم، وهي اللغة السادسة في هيئة الأمم المتحدة، وهي اللغة التي يزيد عدد مفرداتها وكلماتها وجذورها اللغوية عن اللغات المشهورة الأخرى كالإنجليزية والفرنسية وغيرها بالملايين، وعلى الرغم من كل ذلك فقد أصبحنا نرى من يرثي اللغة العربية من الخبراء والباحثين والمختصين بمجالي تعليمها وتعلمها، ولاسيما بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة، فهناك مَنْ يخشى مِنْ مصير مجهول للغة الضاد في عصر العولمة والانفتاح الثقافي وسيطرة اللغات الأجنبية ونفوذها على الساحة الإعلامية.

في الواقع إن لغتنا العربية تواجه اليوم بعض التحديات الصعبة والتي يجب علينا جميعا مراجعتها بما يخدم لغتنا العربية، وأولى هذه التحديات هو: شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المنتديات الإلكترونية، فقد أصبحت المنتديات الإلكترونية و شبكات التواصل الاجتماعي مثل: الفيسبوك، وتوتير، والانستغرام، وغيرها في هذا العصر من الوسائل المهمة والفعالة للتواصل اللغوي بين أبناء العربية في شتى أنحاء العالم الذي أصبح اليوم بمثابة قرية صغيرة بفضل تلك الشبكات ووسائل التواصل الإلكترونية، وذلك لسهولة استخدامها من قبل جميع الأفراد بمختلف أعمارهم، وكذلك لسرعة انتشارها في مختلف أنحاء العالم، ونحن لا يمكننا أن ننكر الفائدة والأهمية القصوى والكبيرة لتلك الشبكات ووسائل التواصل الإلكترونية، ولكننا نأخذ عليها أنها تعد في بعض الأحيان تحديا كبيرا أمام اللغة العربية، وذلك بسبب التداول اللغوي الإلكتروني على تلك الشبكات ومواقع التواصل، فمن الملاحظ أن كثيرا من تلك الشبكات والمواقع الإلكترونية قد قلبت موازين اللغة العربية، بالإضافة إلى أن محتواها اللغوي يتسم بالتساهل في استعمال اللغة العربية، وعلاوة على ما سبق نجد أن هناك الكثير من الأخطاء المرتبطة بتشكيل مفردات اللغة العربية وألفاظها على صفحات تلك الشبكات الإلكترونية، بالإضافة لاستعمال الكثير من الألفاظ في تلك المواقع والشبكات بصورة مغلوطة، وكذلك تعد تلك الشبكات والمواقع الإلكترونية بمثابة بوابة ضخمة لنشر وشيوع العاميات المختلفة، كما أنها لا تخضع لضوابط الكتابة اللغوية الصحيحة، ولعل خطر تلك الشبكات والمواقع الإلكترونية يزداد يوما بعد يوم في ظل غياب النخب اللغوية بشكل عام عن هذه الوسائل الإلكترونية والتي انتشرت بصورة مذهلة في العصر الراهن.

و ثاني التحديات التي تواجهها لغتنا العربية في العصر الراهن هي بعض وسائل الإعلام، ونحن هنا لا ننكر أبدا أن الإعلام مادة ثرية وخصبة يمكن أن تكون عامل قوة للغة العربية لو تم استثماره على نحو سليم، مثلما يمكن أن يكون مصدر ضعف لها وخاصة إذا كان بعض المتكلمين غير أقوياء في اللغة العربية ولا يتحدثون باللغة الفصيحة، بالإضافة لتساهلهم في استعمال ألفاظها وتراكيبها بصورة غير سليمة، واستعمال اللهجات المحلية بديلا للغة العربية الفصحى، وتكمن الخطورة هنا في أننا جميعا نعلم جيدا قوة وسائل الإعلام وسرعة انتشارها وسهولة وسرعة تأثر الأفراد بها ولاسيما الصغار وحديثي السن من خلال متابعتهم المستمرة لبعض البرامج التي تثير اهتمامهم وتناسب ميولهم وسماتهم العمرية والفكرية.

وبالنسبة للتحدي الثالث أمام اللغة العربية فهو المعارف الحديثة، فاللغة العربية تتهم اليوم بأنها ليست لغة المعارف والعلوم الحديثة، وذلك بسبب ابتعادها اليوم عن الإنتاج المعرفي في بعض العلوم التخصصية والحيوية، والاتكال على اجترار اللغة التراثية من التاريخ والأدب فحسب، وهذا ما جعل البعض يرى لغتنا العربية تنحسر ونادى بوجوب تبديلها بلغات أخرى لمواكبة العصر الحديث الذي نعيشه، وهنا لابد لنا من وقفة، فالأسباب الرئيسة لسيادة لغات أخرى في العالم غير العربية كالإنجليزية والفرنسية هو أن النهضة العلمية الحديثة كانت من نتاج أبناء هذه اللغات من الغربيين، فمنذ القرن التاسع عشر وإلى هذا اليوم مازالت هذه اللغات مادة إنتاج حيوية للعلوم المحضة والتجريبية في شتى المجالات الطبية والفيزيائية والكيميائية والرياضية وغيرها، وهي أصبحت محل اقتداء واقتباس بسبب الفائدة العظيمة التي قدمتها للإنسانية وما فعلته من نقلة نوعية في سلم التطور والرقي في تاريخ الحضارات البشرية، ومن الطبيعي أن تدرس هذه المعارف في مناشئها وتنقل بأفكارها الأصلية ولغاتها الأجنبية، لأنها ليست من نتاج العربية أصلا. وهذا يعد بلا شك من الأمور الخطيرة التي تشير إلى تراجع أبناء العربية في مواكبة العصر والإنتاج المعرفي في العصر الحديث، بعدما كانت تقوم بذلك في سنوات وعصور سابقة، فمن منا لا يتذكر علماء ينتسبون للعربية قد أنتجوا معارف وعلوم مازالت ثمارها تفيدنا حتى هذه اللحظة في مختلف أنحاء العالم، من منا لا يتذكر جابر بن حيان والحسن بن الهيثم وابن سينا والفارابي والرازي وغيرهم الكثير والكثير ممن أنتجوا لنا العلوم والمعارف التي قام علماء من الغرب بأوربا وغيرها بعدما تعلموا العربية بترجمة تلك المعارف والعلوم والاستفادة منها في ثورتهم العلمية.

ولذا نحن نقر اليوم بأن المعرفة تعد اليوم مصدرا من مصادر الضعف الذي يواجه لغتنا وقد أضعفها إلى حد كبير بحيث بدت وكأنها لا تصلح إلا للشعر والأدب، ولا يمكن لها أن تكون لغة للمعارف الحديثة!

وهذا كله يوجب علينا ببساطة شديدة النهوض العلمي في بلداننا والتفكير بلغتنا وتفجير الطاقات العقلية الممزوجة بلغة الضاد، فاللغة العربية بلا شك هي مصدر قوة هائلة ولذا فهي مازالت ثابتة وكائنة على مدار الأزمات المختلفة، أقول أخيرا إن لغة الضاد كانت وستظل أبدا منارة علم وأدب ومعرفة وستكون أقوى بجهود أبنائها وعلمائها من أهل العربية الذين يجب عليهم التفكير دوما في تلك التحديات التي تواجه لغتنا الجليلة والعمل على التصدي لها والتغلب عليها.

وهذا وجدير بالذكر أن كثيرا مما سبق الإشارة إليه هنا جاء بعد رصد وتحليل الواقع والاستفادة من دراسة وتحليل بعض إصدارات المجلس الدولي للغة العربية والتمعن فيها. وختاما نقول: حفظك الله يا لغتنا العربية.

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