بيوت الرهونات

بلا شك هي سنة كبيسة تم فيها صدور القانون رقم 84 لسنة 2016 بإلغاء بنك التنمية والائتمان الزراعي.

بلا شك هي سنة كبيسة تم فيها صدور القانون رقم 84 لسنة 2016 بإلغاء بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتحويله إلى البنك الزراعي المصري تابعا للبنك المركزي وإلغاء تبعيته لوزير الزراعة وإلغاء عضوية الاتحاد التعاوني الزراعي ممثل الفلاحين في مجلس إدارته.

وللتتبع والذكرى فان بنك التنمية والائتمان الزراعي أنشئ سنة 1976 بديلا لبنك التسليف الزراعي الذى أنشأه مجموعة من المزارعين الوطنيين بقيادة "طلعت حرب باشا سنة1931" إبان مرحلة التحرر والتمصير الاقتصادي الذي افرزته ثورة 1919 ودستور1923 للتخلص من سيطرة بيوت الرهانات التي انشأها الأوربيون واليهود في عشرينات القرن الماضي مستغلين ما أتاحه لهم الانتداب البريطاني على مصر.

وبيوت الرهانات كانت بنوكا صغيرة تقرض الفلاحين المصريين وتجار القطن المحليين بضمان أراضيهم مما مكنهم عقب الأزمة المالية العالمية سنة 1929 من الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي المصريين مما دفع طلعت حرب ورفاقه إلى إنشاء بنك التسليف الزراعي بمساهمات مزارعين مصريين لإنقاذ الفلاحين والحفاظ على الزراعة المصرية التي كانت تمثل 88% من الاقتصاد المصري آنذاك.

مهمة بنك التنمية والائتمان الزراعي تقديم اللازم للمزارعين وتمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بالزراعة وأن يكون وسيطا لتوفير الأسمدة والمبيدات والبذور وتوفير الشون وغيرها ويخدم 55% من أبناء الشعب المصري (الفلاحين) وهو يتعامل مع أكثر من 5 ملايين حائز للأرض الزراعية لكن لسوء إدارة البنك وعقم لوائحه لا يتعامل إلا مع مليون و250 ألف حائز فقط ولديه ودائع تفوق الـ30 مليار جنيه ولديه مساحة تخزين تفوق 41 مليون متر مربع وأصول ضخمة وعدد فروعه 1210 ولديه 392 شونة في جميع أنحاء الجمهورية.

لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي أيضا 120 ألف متعثر عليهم مليار ان و500 مليون جنيه، وزارة المالية مدينة له بـ 3 مليارات و500 مليون جنيه هو مدين بحوالي 3 مليارات جنيه ومشاكله في إطار معقول يمكن علاجها ولا تستدعى رفع الأمر إلى البنك الدولي واستدعاء فريق وخبراء لبحثه وطلب المساعدة منه، وهو الذي قدم مقترح تغيير الاسم دون أي كلام واضح عن المشاكل أو الحلول، مع إهمال أن يسمع آراء أصحاب الشأن وهم الفلاحون أصحاب المال ودائرة النشاط التي يعمل فيها البنك، ولا رؤيتهم وهم من يتهموا بأنهم المتعثرون .

قد تحتاج لوائح البنك لتطوير وإدارة للحساب، أما ألا يتعرض الإعلام للقضية ولا يناقشها ولا تطرح للحوار المجتمعي وأصحابها 55% من الشعب وأن يعلن الاتحاد التعاوني رفضه للمشروع وكذلك لجنة الزراعة والري بالبرلمان لأنه لم يعرض من المشروع إلا ثماني مواد فقط متعلقة بالأيلولة تمشيا مع تغيير الاسم وباقي المواد الخاصة بكيفية التسيير والمزايا وخلافه مؤجلة لأجل غير مسمى، لكن في الجلسة العامة وبتوجيه من رئاسة المجلس تمت الموافقة عليه.

حين يجرى الأمر بهذا الغموض أو الإبهام ففي الأمر شئ يثير الشك و الريبة وقد أصابتنا لعنة البنك الدولي كثيرا فقضت على قطاعنا العام وشركاتنا الناجحة ومحاصيلنا الرئيسية والدعم وعومت الجنيه وأغرق الشعب في الغلاء وراكمت علينا الديون .

إن نقل تبعية البنك الجديد إلى البنك المركزي ضربة شديدة لمزايا للفلاحين والصيادين ومستثمري الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والميكنة الزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل في القرى والأراضي الجديدة بضمان الحيازة كان بنك التنمية ملزم بأدائها لتضييق الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطعام ، لا يتم ذلك بإلغاء البنك بل بتحسين أداء إدارته وتطوير لوائحه.

إني أشم رائحة مخطط خطير تستلزم الحيطة والحذر من قبل الاتحادات التعاونية الثلاثة الزراعي والاستهلاكي والثروة السمكية وكل الشعب من خلفهم حتى لا نصبح وقد تم إلغاؤهم وأصبح الجميع في عراء التمويل وقد شطب الانقلاب العسكري والبنك الدولي نضال وخبرة وجهود 86 عاما منذ أنشأ طلعت حرب رحمه الله بنك التسليف لأجل الحرية والاستقلال والحياة الكريمة للمواطن المصري وإذا بنا نعود إلى بيوت الرهونات و هذا ما تفعله الانقلابات العسكرية بشعوبها.

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