المعلقات بين الوهم والحقيقة

يبدأ مقطع الفيديو القصير الذي شاهدته قبل عدة أيام، بكلام حول المعلقات ذاكراً شهرتها بكونها قصائد علّقت على أستار الكعبة.

صادفت رؤيتي لذلك الفيديو أنني أستعد لامتحان في مادة الأدب الجاهلي ما قبل الإسلام، وتساءلت عن جدوى تكرارنا طوال فترة دراستنا لشيء، يتم الحديث عنه والبتّ به بصورة سريعة وبفيديو واحد!

ما الذي نعرفه عن المعلقات؟ وهل علّقت على أستار الكعبة بالفعل؟

مجموعة من القصائد الجاهلية، اختلف رواة الشعر في عددها، فمنهم من جعلها سبعة، ومنهم من جعلها عشرة

المعلقات لغة هي من العِلْق، وهو المال الذي يكرم عليك، تضنّ به، والعِلْقُ هو النفيس من كل شيء، أما العَلَق فهو كل ما عُلّق.

وحين نذهب إلى معنى الكلمة الاصطلاحي، سنجدها مجموعة من القصائد الجاهلية، اختلف رواة الشعر في عددها، فمنهم من جعلها سبعة، ومنهم عشرة، حتى نجد ابن خلدون يجعلها اثنتي عشرة قصيدة. بإسقاط شعراء وإضافة آخرين. قصائد مهمة من حيث بنيتها اللغوية، وشكلها، وما مثّلته من كمال شعريّ بقي لافتا للانتباه حتى الوقت الحاضر، فهي قصائد نفيسة، يوحي بذلك معنى اسمها، وتعدّد الأسماء التي أطلقت عليها منذ ظهورها.

من جمع المعلقات؟

تلك القصائد لم تكن معروفة، لا بعددها، ولا بأسماء شعرائها، حتى العصر العباسي

يتفق العديد من الرواة والنقاد العرب القدامي، ومنهم ابن سلّام (232هـ)، وأبو جعفر النحاس (338 هـ) أن حماداً الراوية، الذي عاش في العصر الأموي وحتى العصر العباسي، كان أول من جمع تلك القصائد. لقد كان حماد الراوية عالماً باللغة، وبلهجات العرب، وقبائلهم، وشعرائهم، راوية للشعر، ورغم كون ما كان يرويه يشكّ به الرواة المثبتون، لكونه أدخل الكثير على الشعر العربي مما ليس فيه، إلا أنهم يكادون يجمعون، أن حمادا كان أول من اختار تلك القصائد، وجمعها، وقدّمها للناس، باعتبارها أثمن ما خلّفته لنا تلك الفترة الجاهلية من حياة العرب.

إذن، نجد أن تلك القصائد لم تكن معروفة، لا بعددها، ولا بأسماء شعرائها، حتى العصر العباسي، أي أن تلك القصائد، لم تكن متداولة في العصور الإسلامية الأولى، ولا حتى الجاهلية، فمن أين جاءت فكرة تعليقها على الكعبة، إن كانت لم تشتهر بصورتها الحالية إلا في العصر العباسي؟

هل علّقت على الكعبة بالفعل؟

العرب عمدت إلى سبع قصائد تخيّرتها وكتبتها بماء الذهب وعلّقتها على أستار الكعبة

بالعودة إلى كتب التراث والنقد القديمة، نجد أقدم إشارة لوصف تلك القصائد بـ"المعلقات" ترد لدى ابن الكلبي (206 هـ)، ثم تنقطع هذه الإشارة حتى وصولنا لابن عبد ربه (328 هـ)، الذي يعيد إحياء هذا المصطلح، ويفسّر سبب تسمية تلك القصائد بـ"المعلقات" بكونها علّقت على أستار الكعبة. فهو يقول إن العرب عمدت إلى سبع قصائد تخيّرتها وكتبتها بماء الذهب وعلّقتها على أستار الكعبة. ومن هنا جاءت تسمية أخرى لها، حيث كان يطلق عليها "المذهّبات" لكونها كتبت بماء الذهب. وذهب ابن رشيق، والسيوطي وغيرهم هذا المذهب، وأثبتوا كونها علّقت على أستار الكعبة.

أما من نفوا كونها قد علّقت، فأولهم ابن النحاس الذي كما قلنا، كان يرى بأن حمادا الراوية هو من جمع تلك القصائد وقدّمها للناس، فإن كان أول جمعٍ لها، واختيار، في العصر العباسي، فكيف عُرفت من قبل؟ وكيف أمكن تعليقها؟

ولأصحاب الموقف النافي لتعليقها أسبابا عدة يؤكدون بها رأيهم، منها أن لا إشارة لكونها علّقت نقلها لنا الصحابة، أو حين تم تحطيم الأصنام، ولم ينقل لنا أحد حين أعيد بناء الكعبة أنهم وجدوا فيها قصائد معلقة، كما أنهم يطرحون رأيا آخر، مفاده أن العرب قبل الإسلام لم يكونوا أمة تعرف الكتابة، ولا القراءة، فمن اختار تلك القصائد ليكتبها ويعلّقها إن كان عدد القرّاء قليل؟

هل يكون منطقيا أن تعلّق قصيدة فيها هجاء على أستار الكعبة

وبالعودة إلى القصائد نفسها، سنرى أنها قصائد يتضمّن بعضها، كقصيدة عمرو بن كلثوم مثلا، هجاء يمسّ إحدى القبائل العربية، فهل يكون منطقيا أن تعلّق قصيدة فيها هجاء على أستار الكعبة دون أن يثير ذلك رد فعل غاضب من قبل القبيلة المهجوّة؟ وهم العرب الذين عرفوا بحروبهم وأيامهم الطويلة لأسباب أقلّ من ذلك؟

هذا استعراض سريع ومختصر، للكثير من آراء النقاد العرب القدامي حول موضوع المعلقات وسبب تسميتها والجدل حول تعليقها من عدمه. سأحاول في التدوينة القادمة إن شاء الله، التحدث حول آراء النقاد المحدثين في هذا الموضوع، وتبيان آرائهم.

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