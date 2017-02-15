إيران والولايات المتحدة والحرب الوهمية

إعلامي موريتاني، حاصل على بكالوريوس في الآداب من جامعة نواكشوط، وخريج معهد الصحافة بتونس.

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب يشن هجوما على جمهورية إيران الإسلامية ويلمح لإمكانية الحل العسكري للملف الإيراني، ويكتب في إحدى تغريداته "إيران تلعب بالنار التي ستحرقها".

الرد الإيراني جاء سريعا عن طريق أكبر رأس فيها (آية الله خامنئي) يؤكد أن إيران لا تخشى أحدا، وأنها سترد على أي عدوان أمريكي، ويهاجم ترمب ويصف سياساته بالحمقاء .

من يتابع المشهد الآن وينخدع بصورة المعارك المزعومة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يعتقد أن حربا ما ستقع بين الدولتين، وأن إيران قد تلقن ترمب درسا دفاعا عن نفسها أولا وعن المسلمين الذين يعاديهم ترمب منذ وصوله للحكم ثانيا.

ربما لو أعدنا النظر والتفكير قليلا وعدنا لقراءة التاريخ سنجد أن الشعارات والخطابات والعداوة المزعومة اليوم هي نفسها منذ قيام الثورة الإيرانية سنة 1979 بقيادة آية الله خامنئي، حيث تحولت إيران بموجبها من نظام ملكي إلى جمهورية إسلامية ومشروع خلافة إسلامية بثوب شيعي.

منذ هذا اليوم والشعار الأكبر هو الحرب على أمريكا صانعة الإرهاب والشيطان الأكبر في العالم والعدو الأول لإيران وللمسلمين، رغم أنها مجرد أصوات عالية وشعارات بالية تناقضها أفعال طهران وملاليها .

بدأت إيران يومها تخدم مصالح الولايات المتحدة حتى وإن كانت العداوة ظاهرة بين الطرفين، من الحرب ضد الجارة العراق والمقصد يومها كان بغداد ومن ورائه الخليج العربي، واستنفدت فيها الطاقات والقوى ووجه السلاح الإيراني للعرب طوال عقد من زمن قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق سنة 1988.

ثم بدأت تصدير المشروع الشيعي للمنطقة العربية بداية بالجنوب اللبناني عن طريق حزب الله الذي قسم لبنان ويقف إلى اليوم ضد لبنان الدولة والسيادة، مرورا بجماعة الحوثي في اليمن إلى الجماعات المسلحة في سوريا .

ثم جاءت حرب العراق سنة 2003 لتفضح العلاقات الأمريكية الإيرانية الحميمة حين دعمت إيران الغزو الأمريكي للعراق، وساهمت -ولا تزال- في تدمير العراق ونهاية حلم الدولة فيها، وتلك البصمات الإيرانية في وجه العراق الجريح لا تزال شاهدة وليس أخرها الحشد الشعبي .

أما الربيع العربي والثورتان السورية واليمنية فقد كان وصمة عار في جبين الدولة الإسلامية المزعومة حين تدخلت إيران علنا وتحت عيون العدو المزعوم والشيطان الأكبر -كما تسميه- في سوريا ودمرت وقتلت وشردت، ثم واصلت مشروعها الصفوي الذي لا يخدم إلا مصالح أمريكا حين دعمت الثورة المضادة في اليمن ممثلة في الحوثي وصالح واستولت على صنعاء.

كانت المكافئة الأمريكية والغربية لإيران جاهزة على إحلالها ما اعتبرته السلام في منطقة الشرق الأوسط والدور الذي لعبته في إجهاض الربيع العربي، اتفاقا نوويا غربيا أمريكيا مع إيران في يوليو/تموز 2015 ضمنت به إيران رفع العزلة عنها وتجنبت العقوبات الاقتصادية المرفوعة عنها وارتفعت معنوياتها كثيرا وزادت أطماعها كثيرا في المنطقة العربية وأطلقت يدها أيما إطلاق.

وشهدت العلاقات الإيرانية الأمريكية بعد الاتفاق النووي أزهى فتراتها حين تبادل الطرفان الزيارات والتعاون الاقتصادي والسياسي واللوجستي في المنطقة، وبدأت معركة الموصل الشهيرة والتي دخلت فيها إيران كحليف عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخ الدولة الإسلامية المزعومة حتى وإن كانت إيران يومها تلبس ثوب الحشد الشعبي.

بعد وصول ترمب للسلطة بدأت المخاوف المعلنة عن عودة العلاقات لنقطة الصفر خاصة بعد هجوم ترمب المتكرر على طهران وساستها ولكن الجميع يعلم أنه في السياسة الأمريكية لا يوجد أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون. لقد كان أسامة بن لادن والقاعدة ذات يوم حليفا للأمريكان إبان الحرب الأفغانية السفيوتية .

إيران ليست بريئة براءة ذئب من دم الشرق الأوسط المسكوب حتى تظهر في ثوب المدافع عنه ضد سياسات ترمب، والولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن إيران ورقة رابحة في المنطقة لا يمكن الاستغناء عنها .

على الأقل لن نحتاج لغزو عراقي آخر ؛ فهناك من سيحارب نيابة عنا ومن أجل مصالحنا، ذلك لسان حال السياسة الخارجية الأمريكية تجاه طهران اليوم .

فمن يخدع الساسة غير أنفسهم ؟ إنها مجرد حرب وهمية قديمة جديدة بين جمهورية إيران الإسلامية، كما تُسمى نفسها، وبين الشيطان الأكبر، بحسبتسمية إيران للولايات المتحدة الأمريكية.

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