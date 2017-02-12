ما بعد العدوان الإرهابي على مسجد كيبيك؟

بادئ ذي بدء نقدم العزاء لأهالي الضحايا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من اختاره منهم لجواره بين الشهداء وأن يعجل شفاء المصابين والجرحى ويعيدهم إلى أهلهم سالمين معافين إنه على كل شيء قدير.

علينا جميعا مسلمين وغير مسلمين أن نتعلم من المأساة التي حصلت في مدينة كيبيك يوم 29 يناير الماضي.

علينا أن نتعلم من هذه المأساة وأن نعمل على ألا تتكر. لذا فإنني سألخص في هذه العجالة بعض الدروس والعبر التي علينا أن نستخلصها:

١– مرتكب هذه الجريمة النكراء كيبيكي من أصول فرنسية كاتوليكية، وهذا ما يثبت ما كنّا دائما نكرره عندما كان كثير من الناس يصمون آذانهم حتى لا يسمعوا الحقيقة.

هذه الحقيقة هي أن الاٍرهاب لا دين له ولا وطنية له ولا قومية له. الاٍرهاب عدو لكل الأديان وكل الأوطان وكل القوميات. كان كثير من الناس يحاولون إلصاق تهمة الاٍرهاب بالمسلمين لمجرد أن بعض من يدعون الإسلام من المغرر بهم كانوا يرتكبون جرائمهم باسم الإسلام.

ولكن الآن نقول ونأمل أن يعيرنا العالم انتباهه هذه المرة أن هؤلاء المغرر بهم لا يمثلون الإسلام ولا المسلمين كما أن مرتكب مجزرة كيبيك لا يمثل الكيبيكيين أو الكنديين أو الفرنسيين أو الكاثوليك.

إنه لا يمثل إلا نفسه كما أن أولئك المغرر بهم لا يمثلون إلا أنفسهم. كندا بريئة من قاتل الأبرياء في مسجد كيبيك والإسلام بريء من قتلة الأبرياء باسم الإسلام. إن الله سبحانه و تعالى يقول في قرآنه الكريم :"لا تزر وازرة وزر أخرى".

٢–ضحايا العدوان الإرهابي جاؤوا من بلدان مختلفة. امتزجت دماؤهم الطاهرة في بقعة من الأرض مباركة وهم في طاعة وعبادة بين راكع وساجد ومسبح.

لم يفرق رصاص الغدر بين أبيض وأسود ولا بين عربي وغير عربي. إن هذا يؤكد لنا أن الإسلام يجمعنا فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى قوم معينين وإنما بعث رحمة للعالمين. ولذا فعلينا أن نرص صفوفنا وأن نتحد وفاءا لدماء شهدائنا وانصياعا لأمر ربنا: " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا".

3- إن تضامن المجتمع الكيبيكي والكندي بكل أطيافه الشعبية والسياسية مع المسلمين أمام هذا المصاب الجلل أمر مشجع جدا. إننا نشكر كل أبناء هذا الشعب المضياف وقيادته السياسية، على كل المستويات على هذه الوقفة النبيلة وعلينا أن نمد أيدينا لمن يمد يده إلينا وأن نتحد مسلمين وغير مسلمين كأخوة في الوطن والإنسانية ضد العنف والاٍرهاب، وأن نعمل على ألا تتكرر مأساة ٢٩ يناير/كانون الثاني.

إن العالم ينظر إلينا ويجب أن تبقى كندا كما كانت دائما منارة للعيش المشترك والإخوة الإنسانية.

4- وهنا أتوجه للشباب المليء بالطاقة والحماس والحيوية وأقول إنه يجب علينا أن نتحلى بضبط النفس والابتعاد عن ردود الفعل الغاضبة والمتشنجة. إن أي عمل غير مسؤول قد يخسرنا هذا التعاطف الكبير الذي حظي به المسلمون حتى الآن.

5- إن الخطاب المعادي للإسلام الذي مارسه بعض السياسيين والإعلاميين قبل المجزرة كان من أهم مسببات هذه المجزرة.

لهذا فإننا نهيب بجميع السياسيين والاعلاميين توخي الحذر في خطابهم، لسنا ضد حرية التعبير، بالعكس إننا مع حرية التعبير، أولا لأنها من شرعنا وثانيا لأن حرية التعبير تساعدنا كأقلية في هذا المجتمع على المطالبة بحقوقنا والحفاظ على هذه الحقوق.

ولكننا نقول إن هذه الحرية يجب أن تُمارس بمسؤولية. إن للكلمة في كثير من الأحيان وقع أشد من وقع الرصاص. يجب على الإعلامي أن يعلم أنه لا يكتب بالحبر فقط ولكنه قد يكتب بالدم.

6 – طبعا يجب ألا يغيب عن بالنا أيضا أن من المسببات الأخرى لما حصل هو ما يقوم به بعض المغرر بهم ممن يدعون الإسلام من جرائم باسم الإسلام والإسلام بريء مما يفعلون.

ونحن كمسلمين يعيشون في كنف هذا المجتمع تقع على عاتقنا مسؤولية إرشاد الناس وتعريفهم بالإسلام.

إن الإنسان عدو ما يجهل، ولهذا فإننا نقول إن عدونا ليس شخص القاتل إنما عدونا هو الجهل، وعلينا أن نحارب هذا الجهل بالحكمة والموعظة الحسنة.

علينا أن نعرّف الناس بالإسلام ليس فقط بأقوالنا ولكن بأفعالنا أيضا. لقد قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه "كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون، قيل وكيف ذلك يا أمير المؤمنين، قال بأعمالكم".

يجب أن يرى غير المسلم في تصرفات المسلم ما يحببه بالإسلام. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن: " يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر" ولكن للأسف الشديد كثير من المسلمين منفرون لا مبشرون وهذا أمر خطير ويجب أن يتغير.

7- يجب أن نعمل كمسلمين في هذا المجتمع على ألا تذهب دماء إخوتنا هدرا. إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن تصبح دماؤهم كدماء شهداء بدر وأُحد من أسباب انتصار الإسلام وعزته.

ونسأله تعالى أن يجعل حصول المسلمين في كندا على حقوقهم نتيجة لمجزرة كيبيك صدقة جارية في ميزان حسنات ضحاياها يوم لا ينفع مال ولا بنون.

يجب أن تتحول موجة التعاطف والتضامن التي أظهرها المجتمع الكندي مع المسلمين مباشرة بعد العدوان الإرهابي على المسجد إلى أفعال تساعد المسلمين على الحصول على حقوقهم كأبناء لهذا المجتمع لهم ما لغيرهم من حقوق وعليهم ما على غيرهم من واجبات.

إننا أبناء لهذا المجتمع نتنفس هواءه ونشرب ماءه، وها هي الْيَوْمَ دماء شهدائنا تعطر أرضه.

لنا ما لهذا المجتمع وعلينا ما عليه، إن المسلمين في كندا جزء لا يتجزأ من شعبها وكما قال رئيس وزراء كندا السيد ترودو " إن تعدديتنا هي قوتنا".

وأخيرا، نختم بما ابتدأنا به، ألا وهو تقديم العزاء لأهالي الضحايا ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من اختاره منهم لجواره بين الشهداء وأن يسكنهم جنات النعيم وأن يعجل شفاء المصابين والجرحى ويعيدهم إلى أهلهم سالمين معافين إنه على كل شيء قدير.

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