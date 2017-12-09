صنعاء الجريحة تنزف!

ترزح صنعاء اليوم تحت نير عصابة الحوثي التي لا تعرف سوى لغة الدم والخراب والدمار، سكان صنعاء لا يزالون يرزحون تحت نير هذه العصابات حتى اللحظة. أصيب سكان صنعاء بالهلع.

لن نتكلم عن تاريخ صنعاء القديمة بسورها العظيم وجبالها الشاهقة، وجوها الجميل، ومائها العذب، وطقسها المعتدل، ولن نتكلم عن صنعاء عاصمة منبع العروبة ومهد أعرق القبائل العربية.

تبكي صنعاء الجريحة اليوم، وتئن مثل الأم التي يعصيها أبناؤها، إذ كانت صنعاء دائما هي الضحية لصراع الطبقة الهاشمية على الحكم؛ فحينما كان يحتدم الصراع بين أبناء الطبقة الهاشمية على الحكم، كان طرفا الصراع يفتحان صنعاء للقبائل من أجل السلب والنهب.

على سبيل المثال، بلغت الصراعات الدموية أشدها خصوصا بعد تفجر الصراع بين علي بن المهدي ومحمد بن يحيى المتوكل في منتصف القرن التاسع عشر.

يؤكد أحمد شرف الدين في كتابه " اليمن عبر التاريخ" أنه "بعد هذه الحوادث أمضى اليمن حوالي ربع قرن كانت الخلافات فيها على أشدها، وأهمها الصراع الذي نشب بين الإمام علي بن المهدي ومحمد بن يحي في صنعاء وتفرع من هذا الصراع خلافات قبائلية".

منذ زمن طويل والسلالة الهاشمية اليمنية التي تدعي حقها الإلهي في حكم الناس تشجع ظاهرة النهب والسلب، والتقطع، وتنشر هذه الثقافة غير الأخلاقية في أوساط القبائل اليمنية، من أجل البقاء في سدة الحكم لفترات طويلة.

لقد كانت هذه الطبقة هي سبب البلايا والمصائب التي أصابت سكان صنعاء بعض المدن اليمنية الأخرى، فالحروب التي كان يخوضها الأئمة الزيود فيما بينهم كما ذكرنا سابقاً في حرب علي بن المهدي مع محمد بن يحيى، وكذلك الإمام يحيى مع الإمام القاسمي هو خير دليل على أن هذه الطبقة التقليدية كانت تسوق القبائل إلى محارق الموت من أجل الحكم، ومازالت هذه السياسة قائمة حتى اللحظة، وما يحصل في صنعاء اليوم هو خير دليل على ذلك.

أتباع الإمامة يحرقون صنعاء ويفجرون منازل الأبرياء لا لشيء الا من أجل السيطرة على الشعب اليمني وحكم الناس بالقوة مستخدمين القمع والقتل والبلطجة.

تنزف صنعاء دما ولا أحد يتألم لجراحها! لم تقرأ عصابات الإجرام التاريخ جيدا، وكيف هزم الأجداد عصابة الكهنوت سواء في العام 1948 أو في العام 1962 أو في حرب السبعين يوما، واليوم الشعب اليمني قادر أن يجتث هذه النبتة الخبيثة التي ألحقت بسكان صنعاء بشكل خاص واليمن بوجه عام الدمار والخراب وشردت الضعفاء وهدمت المساجد ودمرت المدارس وقتلت الأبرياء ونهبت مؤسسات الدولة وقطعت مرتبات الناس، بل ونشرت الأفكار الفكرية الخبيثة التي لم يعرفها الشعب اليمني من قبل.

كانت صنعاء ولا تزال حتى اللحظة هي الضحية لصراع هذه الطبقة على الحكم، لما تمثله صنعاء من رمزية للشعب اليمني، فهذه عاصمة البلد الموحد، ومهد العرب الأول، ومنبع العروبة، وأرض الأجداد التاريخية، فقد سكنها أعرق القبائل العربية.

ترزح صنعاء اليوم تحت نير عصابة الحوثي التي لا تعرف سوى لغة الدم والخراب والدمار، سكان صنعاء لا يزالون يرزحون تحت نير هذه العصابات حتى اللحظة. أصيب سكان صنعاء بالهلع بعد الأحداث الأخيرة التي قامت بها جماعة الحوثي ضد أنصار المؤتمر الشعبي العام.

لكن ستنفض صنعاء عن وجهها غبار هذه العصابة التي أذاقت سكانها الويل والدمار والخراب والقتل منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، والأيام القادمة ستكون مأساوية بالنسبة للمليشيات المسلحة، وما على سكان صنعاء سوى الصبر.

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