توجت هذه العلاقة بجعل قطر من أكبر المستثمرين الاجانب بالمملكة المغربية، وقد زاد في تعزيز هذه العلاقة مجموعة من الزيارات الرسمية لحكام الدولتين.

تعود النواة الاولى التي تشكلت من خلالها العلاقات المغربية القطرية إلى ما يقارب 45 سنة ، أي منذ حصول قطر على استقلالها من بريطانيا في عام 1971، وقد توجت هذه العلاقة بجعل قطر من أكبر المستثمرين الأجانب بالمملكة المغربية، وقد زاد في تعزيز هذه العلاقة مجموعة من الزيارات الرسمية، لحكام الدولتين، والتي تم من خلالهما إبرام مجموعة من الاتفاقيات التي تصبو كلها إلى توطيد هذه العلاقة.

وتطمح قطر إلى تعزيز حضورها بالقارة الأفريقية، انطلاقا من المغرب باعتباره بلدا واعدا ومنفتحا على دول القارة نظرا لموقعه الجغرافي، و في هذه الورقة سأقف عند مجموعة من النقاط التي ساهمت في تقدم وازدهار العلاقة المغربية- القطرية.

أهم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وفقا لسفارة قطر في المملكة المغربية:

اتفاق إعلامي بين دولة قطر والمملكة المغربية.

اتفاق بين دولة قطر والمملكة المغربية بشأن النقل الجوي.

بروتوكول للتعاون في المجال الإداري بين المملكة المغربية ودولة قطر.

عقد شراكة لإنشاء هيئة مشتركة قطرية مغربية للاستثمار.

مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر .

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المعدني بين حكومة المملكة المغربية من خلال المكتب

الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وحكومة دولة قطر من خلال شركة قطر للتعدين.

بروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال المغاربة بدولة قطر الموقعة سنة 1998 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.

اتفاقية مساعدة إدارية متبادلة للتمكن من التطبيق الصحيح لقانون الجمارك ومن أجل منع وتقصي ومحاربة الجرائم/ المخالفات الخاصة بالجمارك فيما بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.

بروتوكول للتعاون الثقافي في مجال ترميم القلاع والحصون والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية بدولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.

اتفاقية بشأن إعفاء رعايا دولة قطر والمملكة المغربية الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.

خطاب نوايا بشأن التعاون الصناعي في مجال الأسمدة الكيماوية بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمملكة المغربية.

البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.

مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك المغرب.

مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية القطرية ممثلة لقطاع الرياضة بدولة قطر ووزارة الشباب والرياضة في المملكة المغربية في مجال الرياضة.

البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاق الثقافي والفني في مجال الثقافة والفنون والتراث بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية للسنوات (2011 – 2012 – 2013 ).

البرنامج التنفيذي الخامس في المجال التربوي والتعليمي للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية للسنوات الدراسية 2010 – 2011 و2011 – 2012 و2012 – 2013.

البرنامج التنفيذي الثالث لاتفاقية التعاون الإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية للسنوات (2011 – 2012 – 2013) اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي, ومنع

التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

مذكرة تفاهم لمساهمة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة.

الاتفاقية الثالثة للتعاون العلمي والتقني.

إتفاقية التعاون الثنائي في مجال مشاريع البنية التحتية.

التوقيع على اتفاقية تعاون وتوأمة بين محكمة النقض في المغرب ومحكمة التمييز في قطر.

اتفاق في مجال النقل البحري.

مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات وفقا للاتفاقيات الدولية للتدريب والتأهيل.

مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية.

مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية.

برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب لسنوات 2014، 2015، 2016.

اتفاق تعاون وتبادل بين وكالة المغرب العربي الرسمية المغربية ووكالة الأنباء القطرية.

اتفاقيتان بين دولة قطر والمملكة المغربية متعلقتان بتمويل مشاريع قطاع الفلاحة والصيد البحري، الاتفاقية الاولى خاصة بتمويل المشاريع الفلاحية بمنحة قدرها 202 مليون دولار والاتفاقية الثانية خاصة بتمويل مشاريع الصيد البحري بمنحة قدرها 69 مليون دولار.

اتفاقية تعاون في المجال الأمني اتفاقية في مجال النقل الجوي واتفاقية تعاون بين المملكة المغربية ودولة قطر تهم مجال المحافظة على التنوع البيولوجي والحيوانات البرية ومواطنها .

اتفاقية تعاون بين شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل"، والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية .

اتفاقية تعاون وشراكة تجارية إستراتيجية بين الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية

الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية 5-6/04/2016 (الدوحة).

اتفاقية للتعاون في المجالين القانوني والقضائي.

مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني بدولة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية.

اتفاقية في مجال النقل البحري.

اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ .

مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة القطرية ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربية.

البرنامج التنفيذي الرابع في المجال الثقافي و الفني.

البرنامج التنفيذي الأول في مجال الرياضة .

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية القطرية وصندوق الإيداع والتدبير المغربي.

اتفاقية برنامج بذور للشباب المغربي بين مؤسسة صلتك و مؤسسة التوفيق للتمويل الاصغر بالمملكة المغربية.

التعاون الاقتصادي:

هذه الاتفاقيات الموقعة بين البلدين كلها ساهمت كما قلت من قبل في جعل قطر من أول المستثمرين الأجانب بالمغرب، فمن الناحية الاقتصادية، فما بين 2005 و2011، شهدت المبادلات التجارية بين قطر والمغرب تطورا جد كبير حيث انتقل الحجم الإجمالي للصادرات من المغرب إلى قطر من 17,6 مليون درهم، إلى 43 مليون درهم في حدود عام 2011، وفي السنوات الموالية تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تهم المجال الاقتصادي، إذ تم في عام 2013 التوقيع على اتفاقية تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي.

التعاون الأمني:

قام المغرب بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات مع ثلة من الدول فيما يخص المجال الامني، ومن بينها قطر، إذ تم بتاريخ 11 مارس من عام 2014 التوقيع بمدينة الرباط المغربية على اتفاقية تهدف إلى تطوير وتعزير العلاقات المغربية القطرية وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والتقنية بهدف مكافحة الجريمة والإرهاب، لكن التعاون الأمني يبقى جد ضعيف ليس بين قطر فقط وإنما بين كل دول مجلس التعاون الخليجي.

المغرب وحصار قطر:

بعد أن اعلنت مجموعة من الدول محاصرة قطر من كل الاتجاهات، وجد المغرب نفسه في موقف حرج، ومحاصر من كل الاتجاهات، ونظرا للشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي، اختارت المملكة المغربية موقفا وسطا ودعت إلى دعم الاستقرار في منطقة الخليج من أجل الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي متماسكا… وبعد عدة أشهر قام الملك محمد السادس بزيارة إلى كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر ومن خلال هذه الزيارة تم التأكيد من جديد على الروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب بكل دول المنطقة.

فالصراعات الخليجية تعود على المغرب بخسارة اقتصادية، لذلك اختار المغرب موقفا وسطا حفاظا على شركائه الاستراتيجيين.

مايجب الاشارة اليه هنا، هو أن المغرب دائما يقف موقف وسط في كل الأزمات التي عرفتها دول الخليج، وهذا ما وقع في حرب الخليج الثانية وكذلك مشاركته في التحالف العربي في اليمن، فمشاركته كانت ضعيفة، وذلك حفاظا على شركائه الاقتصاديين.

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