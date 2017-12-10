لا تحسبوه شرا لكم

إعلامي موريتاني، حاصل على بكالوريوس في الآداب من جامعة نواكشوط، وخريج معهد الصحافة بتونس.

لقد عرى ترمب بعض القادة العرب الذين باركوا خطوته وبعض العلماء الذين تجنبوا الأقصى في خطبهم خوفا من السلطان وبطشه وخوفا على مناصبهم فانكشفت حقيقتهم أمام الجميع.

من القدس انطلقت الانتفاضة الفلسطينية الإسلامية ومن أجل القدس ستسمر . ومن القدس انكشف المستور وسقطت الأقنعة وعرفنا المخلص للقضية الفلسطينية وعرفنا المتاجر ومن يعيش اليوم في أحضان الصهاينة.

ظن ترمب في لحظة نشوة وانتصار لمشروعه اللوبي الصهيوني أنه قد حان أوان تقديم الهدايا للكيان الغاصب وفرضه كأمر واقع مادام واقع الشرق الأوسط مؤلم وكل لديه فلسطينية وقضيته وكل يغني على ليلاه، ليفاجئ بانتفاضة فلسطينية وصلت جاكرتا وحطت رحالها بالرباط، والرسالة قد وصلت فلسطين وقدسها خط أحمر والقضية الفلسطينية لا تزال قادرة على توحيد الأمة ولا تزال الأيقونة التي تشعل الضمائر الحية والصراع العربي الاسرائيلي مستمر لن ينهيه توقيع ولا مباركة من قيادات أكبر الدول العربية فهي لا تملك مثله تماما حتى تعطي من لا يستحق.

لديهم وعد بلفور ووعد ترمب ولدينا وعد الله ووعد شباب الحجارة والمقاومة، هكذا ردت الشعوب العربية والإسلامية على الرئيس الغني المجنون والعابث بكل شيء والذي لا يحسب حساب ما يغرد به ولا ما يفعل.

لقد أعاد ترمب عن غير قصد القضية الفلسطينية لتتصدر الواجهة والقضايا في عالم عربي ومسلم مكلوم أبكته بغداد وأحزنته دمشق وأحرجته صنعاء كثيرا، ولكن تبقى القدس أيقونته ومحركته في صراع أزلي لم ينته ولن ينتهي حتى يعود الحق لأصحابه فلا يموت حق وهنالك به مطالب.

قرار ترمب كان صادما ومحزنا للكثير ولكن الخير الذي نحسبه شرا، لقد كشف المستور وفضح من يتغطى بلباس الدين والقضية وهي منه براء. لقد أصبح ترامب ومن وراءه طرفا في الصراع وخصما مباشرا بعدما ظل لعقود من الزمن في ثوب غير ثيابه. الولايات المتحدة كانت طوال عقود راعية للسلام رغم أنها أقرب لإسرائيل وغالبا ما حمت قادة الكيان الغاصب من المقاضاة والمحاكمة تحت ذريعة حق الفيتو الذي تملكه واليوم فقط سيعلم الجميع أن واشنطن لا تصلح لمهمة السلام ويدها ملطخة بدماء الفلسطيني بحكم الدعم السياسي والعسكري لنتيناهو وجماعته.

لقد عرى ترمب بعض القادة العرب الذين باركوا خطوته وبعض العلماء الذين تجنبوا الأقصى في خطبهم خوفا من السلطان وبطشه وخوفا على مناصبهم فانكشفت حقيقتهم أمام الجميع. ففي يوم القدس تبيض وجوه وتسود وجوه ولا عذر للمتخلفين عن الصف وقد وضع ترامب سدد الله خطاه على رأي السديس، الأمة في مواجهة مباشر مع المشروع الصهيوني، لقد ظهر الاسلام الوهابي في ثوب جديد مخجل جدا ولا يليق بشيوخ لهم في قلوب الملايين محبة أليس بر الأمة وقضاياها أولى من بر الملك والسلطان ؟

لقد كان خطاب ترمب خيرا وحسبه شرا فظهر الرجل المتهور متباهيا بتوقيعه يفاخر به أمام العالم وكان لزاما على الأمة أن ترد وأولها ساسة فلسطين. فالجميع مجمع على ضرورة الاسراع بالمصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف المقاوم في وجه ترمب ومن يقف وراءه. فالشعب الفلسطيني رمز من رموز الصمود والتضحية والنضال ولن يخيفهم بلفور الجديد ولا غيره. وشعوب الأمة من وراء ذلك ستهتف باسم فلسطين ومقاومتها وستدعمهم بكل ما أوتيت من قوة حتى يتراجع ترمب ويعتذر ولن يقف الأمر عند ذلك، بل إن الصراع العربي الإسرائيلي دخل مرحلة جديدة وهي مرحلة الفصل وهي مرحلة لا بد من أن ترحل فيها إسرائيل عن الوجود ويعود الحق لأصحابه.

لقد كان ترمب مخطئا في حساباته، على الأقل من ناحية قراءة الواقع، حين ظن أو نقل إليه أن القضية الفلسطينية لم تعد لها الأولوية في الشارع العربي والإسلامية فكانت جمعة الغضب خير رد ولو واصل جنونه فسيخرج الوضع عن السيطرة وستتحول المنطقة إلى نار ستأكل الجميع بمن فيهم حليفه نتنياهو وبعض من المباركين من المتصهينين العرب.

من يبلغ ترمب أنه القضية التي لا تنهيها الدماء والمجازر لن يقتلها اعتراف ولا توقيع، إنها فلسطين أرض الشهداء باقية وسوف تبقى القدس عاصمتها الأبدية .

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