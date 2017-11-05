خلافات تحصد أرواح الشباب في النقب

للأسف الشديد لم يكن هذا الحادث الأول من نوعه، وقد لا يكون الأخير ‏الذي تزهق فيه أرواح شبابنا في النقب جراء هذه الخلافات، فقد سبقه العديد من الحوادث المشابهة.

قطفت أحداث العنف الأخيرة في النقب حياة شاب أخر في ريعان شبابه إثر خلاف استمر حوالي خمس سنوات حول قطعة أرض صغيرة، ليضيف ضحية أخرى إلى القائمة الطويلة التى أنهكت سكان النقب.

وحري بالذكر أن الخلاف تمحور حول حق التملك والاستعمال لقسيمة أرض تسكنها عائلة "المرحوم" منذ حوالي خمسين عاماً، إلا أنه على أثر اعتراف الدولة بالقرية والتغييرات التي طرأت على قوانين الأراضي وحقوق الاستعمال تبين أن ملكية الأرض التي يعيش عليها "المرحوم" وعائلته تعود لعائلة أخرى، فقام أصحاب الأرض بمطالبة المرحوم وأهله بإخلائها ليتسنى لهم استعمالها والشروع بالبناء عليها، إلا أن المرحوم وعائلته كانوا يطلبون منهم التريث لكي يتسنى لهم إيجاد مكان آخر يأوي أفراد العائلة. وقبل عدة أيام حاول أحد أصحاب الأرض أن يباشر العمل في القسيمة أو على قسم منها، فتصدى له أفراد من عائلة المرحوم ومنعوه، ما أدى إلى تطور هذا الخلاف إلى صراع عنيف سرعان ما تخلله إطلاق نار أودى بحياة شاب أخر.

للأسف الشديد لم يكن هذا الحادث الأول من نوعه وقد لا يكون الأخير ‏الذي تزهق فيه أرواح شبابنا في النقب جراء هذه الخلافات، فقد سبقه العديد من الحوادث المشابهة تخللتها أيضا حوادث القتل. فقبل حوالي الشهرين فقط إثر خلاف أخر حول ملكية الأرض أيضا تطور ذاك الخلاف وأدى إلى مقتل أحد الأفراد في المكان، ولَم تمر أيّام قليله حتى قتل شخص آخر جراء الخلاف ذاته.

وقبل ذلك بعدة أشهر فقط إثر خلاف بين عائلتين حول رسم حدود الأرض أيضا. تفاقم الخلاف وأدى إلى مقتل شخص من إحدى العائلتين، الأمر الذي أدى إلى رحيل جميع أبناء عائلة الجاني من بيوتهم خوفا من الثأر.

ومن المؤسف القول إن هذه القائمة طويلة جدا وتزداد طولا كل يوم وبوتيرة أسرع مما كانت عليه. الأمر الذي أثار وبشكل قوي العديد من التساؤلات حول الأسباب التي خلقت هذه الظاهرة وجعلت وتيرتها تزداد بهذا الشكل. فما الذي يحدث موخرا؟ لماذا تزداد وتيرة القتل كل يوم؟ ولماذ أصبح كل خلاف بسيط حول قضية الأرض في النقب يتطور إلى حادثة قتل؟

رغم أنه من الصعب الإشارة إلى سبب بعينه في هذا السياق، فبطبيعة الحال هنالك العديد من الأسباب والعوامل الاجتماعية والسياسية التى قد تلعب دورا في تفاقم هذه الظاهرة، إلا أن هناك عدة عوامل جديدة على مستويين يمكن الإشارة إليها بأنها أساسية ومسؤولة عن هذه الظاهرة.

فعلى المستوى الأول، أدت التحولات في نظام الحياة الجديدة إلى انهيار المنظومة الاجتماعية البدوية التقليدية نيتجة التغير السريع للمجتمع البدوي ونقله عنوة من حياة البدواة لحياة الحضر وذلك تماشيا مع رغبة الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها لخلق واقع جديد الهدف منه ترسيخ سياسة الاسيتلاء على أراضي عرب النقب البدو، (كسائر أبناء الشعب الفلسطيني) وذلك من خلال تركيزهم في قرى صغيره في بيوت متراصة، وظروف حياة قاسية دون الاخذ بعين الاعتبار التداعيات الاجتماعية لمثل تلك السياسات الاستعمارية الغربية والتي لا تتماشى مع طبيعة المجتمع البدوي ونسيجه الاجتماعي. فأصبحت هناك فجوة كبيرة بين العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع البدوي والواقع الاجتماعي الجديد المفروض على الأرض بنظام سياسي لا يتفق ولا يتماشى مع عاداتهم وتقاليدهم. الأمر الذي أدى إلى إضعاف مؤسسات المجتمع وخاصة منظومة القوانين العشائرية التي كانت متبعة كقانون ملزم لجميع أفراد المجتمع البدوي وتطبق من قبل وجهاء ورجال إصلاح لديهم احترامهم ومكانتهم الاجتماعية، وذوي خبرة عالية، لتحافظ على الأمن والنظام بأسلوبها الخاص. ما أدى إلى خلق الفوضى وشعور بالضياع والتسيب بين أفراد المجتمع خاصة فئة الشباب التي أخذت من العنف بديلا لحل الخلافات.

وعلى المستوى الرسمى فقد تعاملت "الدولة" متمثلة بمؤسساتها مع البدو فى النقب من خلال سياسة الاستيلاء على أراضي البدو. وتم رسم السياسات وسن عدة قوانين تخدم هذا الهدف، من أهمها عدم اعتراف الدولة بحقوق البدو التاريخية على أراضيهم وعدم الاعتراف بالقوانين العشائرية التي تحمى هذه الحقوق. الأمر الذي أدى إلى تعذر التوجه إلى محاكم الدولة الرسمية في قضايا خلافات الأرض بين البدو .

فقد رفضت المحاكم الإسرائيلية أن تمنحهم أي حل في مثل هذة الحالات. على العكس، ففي بعض الحالات التى توجه البدو فيها إلى المحاكم الإسرائيلية طالبا إنصافه وحماية حقه، لم تقم المحاكم الإسرائيلية برد القضية فقط، بل قامت بمصادرة أراضي البدو لصالح الدولة! وذلك لأن دولة إسرائيل مازالت تنكر حقوق البدو على أراضيهم التاريخية وتعتبر جميع هذه الأراضي هي أراضي "دولة للشعب اليهودي".

ولذلك إثر هذا الوقع القانوني الحرج – بات البدو في النقب يحجمون عن التوجه إلى المحاكم الاسرائيلية في خلافاتهم حول الأرض، وعادوا يحاولون الاستعانة بما تبقى من القضاء العشائري أو رجال الإصلاح الذين أثبتوا ضعفهم وعدم قدرتهم على متابعة ومعالجة قضايا البدو في النقب-وهي كثيرة- وهم لا سند ولا عون لهم ويعملون غالبا بشكل تطوعي لخدمة أبناء مجتمعهم. كذلك لا يملك العديد منهم الوقت الكافى أو الخبرة اللازمة لمتابعة وحل قضايا الأراضي خاصة. الأمر الذي يؤدي حتما إلى تحول الخلافات حول الأرض إلى عنف شديد يودي في الغالب بحياة أحد الأطراف.

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