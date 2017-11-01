والسؤال الأهم في ظل قراءات للمشهد العربي والصراع الدامي فيه، وتسريبات لخارطة الشرق الأوسط الجديد، وباقتراب مئوية سايكس بيكو، هل نحن أمام مؤامرة؟!

مدينة الحالمين المبدعين تحول حقيقي في اتجاه المستقبل للذين يرسمون خرائط المدن في أدمغتهم ويحاكون واقع لا يعرفه معظم البشر إلا من خلال الاحساس به؛ لكن عندما يبدع الحالمون الذين يسرجون ظهور الغيمات ويجعلون من الحلم حقيقه هؤلاء هم خيرة العقول البشرية النابغة.

وهكذا جاءت مبادرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحاكي واقعا وطموحا وإبداعا للشباب العربي السعودي بتلبية مكنوناتهم وبصورة نمطية جديدة بتفجير طاقاتهم الإبداعية والاختراعية في ظل الحاجة إلى الاستدامة، لتكون مدينة نيوم مدينة يؤمها الحالمون الكبار، ويذللون كل حلم صعب الى واقع ملموس، ولتتفتح أدمغتهم وقرائحهم وآمالهم واحلامهم، لترفد المجتمع العربي والسعودي، بشكل خاص بنخبة فريدة من الشباب المميزين والقادرين على التميز والابداع لن يستطيع أحد في العالم أن يبني "نيوم" إلا إذا دمر مدينة بالكامل وأنشأ مدينة مثل "نيوم" .

مدينة الحلم الرائعة "نيوم" جاءت لتفجر طموح كثيرين من الشباب. بناء مدينة من الصفر وفق أساليب معرفية تكنولوجية مميزة من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع في هذا العالم المتسارع بالعلم والمعرفة، ولكي تصل الفكرة بكل بساطة اخرج الأمير السعودي من جيبة هاتفين واحد قديم والثاني هاتف ذكي، وكان هذا الفرق ما بين الماضي والحاضر والنظرة الشمولية لرؤيته للمستقبل ليغزو العالم بالاختراعات والابداعات وتصبح هذه المدينة قبلة لرواد العلم والباحثين عن التميز والانفراد بالإبداع بأفكار غير مسبوقة عندما يشاهدها الإنسان العادي ينبهر لحجم العلم وتطور المعرفة لهذا الشعب العربي المتقد ذكاء وفطنة والذي يعيش في الصحراء لديه الكثير من الإرادة والتصميم لتنفيذ مشاريع يرفدها عزيمة شبابية جبارة ليمتلك المستقبل ويسيطر على العقول .

ومشروع نيوم هو تأسيس لمنطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية؛ لذا لا يوجد متسع لأي مستثمر عرضي أو شركة تقليدية في هذا المشروع، بل لكل فرد حالم يريد أن يخترع شيئا جديدا يقدمه للعالم الإنساني ينفرد بعطائه ويعطي فرصة لإثبات ابداعه وتفوقه ويخدم دول العالم العربي ودول الجوار للمملكة العربية السعودية فجاء هذا المشروع العملاق فكرا ومحتوى.

وهذا المشروع "نيوم" الذي سيربط قارتيّ آسيا وإفريقيا، من خلال إقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من السعودية إلى حدود الأردن ومصر، من شأنه تقوية اقتصاد البلدان الثلاث، وتعزيز التعاون التجاري فيما بينها، وفتح صادرتها على أسوق جديدة وتجدد في الثوب العربي يتلاءم مع متطلبات العالم المتجددة لذا فمن المتوقع أن تصبح مركزاً للعالم .

وتدرك دول الجوار للمملكة العربية السعودية تحول العلاقات الاقتصادية النمطية مع السعودية من خلال رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المتجددة إلى صيغ استثمارية فريدة من نوعها بناءً على رؤية السعودية الاقتصادية لعام 2025، وأيضا خطة عام 2030، وهذه الصيغ من الوعي والعصف الذهني الإستراتيجي تترافق مع إستراتيجية الوعي القومي الاقتصادي العربي العميق لتحقق جدوى اقتصادية طويلة الأمد للسعودية من داخلها وتنعكس إيجابا على الأردن ومصر وتكون نموذجا فريدا يحتذى به في منطقتنا العربية والعالم ككل .

الأمير الشاب ابن العقد الرابع محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوكد أن في مشروع "نيوم" فرصا تكاد تكون خيالية، تتمثل في طلب ضخم سعودي، وطلب متسرب خارج السعودية بحجم 100 مليار دولار، وقدرة استثمارية مستهدفة بحجم 500 مليار دولار، وأن 10% من التجارة العالمية تمر بجوار الموقع من خلال البحر الأحمر إلى جانب طبيعة خلابة من وديان وشعب وجزر وجبال تكسوها في الشتاء الثلوج وفي الصيف جو معتدل أقل بـ 10 درجات من باقي المناطق المحيطة بالموقع الجغرافي للمشروع الجديد المستنبت فكريا بإنتاج الهواء الرقمي، والتعليم المستمر المجاني على الإنترنت، ووسائل النقل الفريدة التي تستخدم التكنولوجيا المتجددة بدلاً من المصادر القديمة، يُضاف لها استحداث أنظمة البناء والتشييد الذكية.

مشروع نيوم السعودي الذي يبنى أفضل منطقة اقتصادية بالشرق الأوسط لاستغلال طاقة الرياح، واستغلال وجود الشمس بصورة مكثفة لإنتاج الكهرباء والطاقة ، ونحو 200 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بجانب موارد عالية من الغاز. ويبقى المشروع يبني شيئا أعظم من سور الصين العظيم لكن على إيقاع إبداعات معرفية فريدة واختراعات وتكثيف التكنولوجيا بشيء مميز .

وقال الأمير الشاب: سنجمع المبدعين والموهوبين من كل العالم لصنع شيء مختلف، المدينة ستقوم على أحدث الأساليب مختصراً المشروع بكلمة واحدة (الفرص خيالية في نيوم، نريد أن نحجز مكانا في المستقبل). ويقدر أن يتجاوز مجموع قيمة الأصول التي يديرها المتحدثون في مبادرة مستقبل الاستثمار، 22 تريليون دولار أمريكي، بحسب بيان صحفي صادر عن الصندوق السعودي .

وأكد الأمير السعودي أن كل عناصر نجاح المشروع موجودة لخلق شيء عظيم وجديد وأهم عنصر هو رغبة الشعب السعودي وإرادة الشعب السعودي، معتبرا أن الشعب لديه الكثير من المبادئ والركائز لأنه عاش في الصحراء، وهي الدهاء الذي مكنه من التأقلم مع العيش في الصحراء، والعزيمة الجبارة التي تجعله يصل إلى ما يريد.

والسؤال الأهم في ظل قراءات للمشهد العربي والصراع الدامي فيه ، وتسريبات لخارطة الشرق الأوسط الجديد والنزاع الروسي الأمريكي على الأرض العربية في سوريا والعراق، وباقتراب مئوية سايكس بيكو، هل نحن أمام مؤامرة لا قدر الله على بلاد الحرمين بثلاث محاور إستراتيجية أولها: الاقتصاد، وثانيها: بناء مدماك من التخطيط الإستراتيجي طويل المدي لفصل الحياة السياسية والدينية في السعودية، وثالثها: إنشاء منطقة دينية خاصة بمكة والمدينة، ومشروع نيوم أول طلائعها. أين يقف الصهاينة والموساد الإسرائيلي المتوغل في الحضن العربي من هذا المشروع الاقتصادي العملاق الذى لا يبعد عنهم مرمى حجر رقمي من ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الاحمر. وهل لزيارة الامير السرية لإسرائيل كما أعلنت عنها وسائل إعلام في تل أبيب علاقة بهذا المشروع. أسئلة برسم الإجابة تبقى الايام حبلى بالمفاجئات وبالإجابات الحقيقية عنها.

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها