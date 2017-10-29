مَعْرَكَةُ شَقْحَبْ

في رمضان، وفي شقحب، وهي قرية صغيرة قبلي دمشق على تخوم أرض حوران تبعد عن دمشق 37 كيلو مترًا، دارت الموقعة الشهيرة بين المسلمين والتتار في العام 702هـ/1303م.

وكان سبب تلك الغزوة هو استمرار الهجوم المغولي على أراضي المسلمين، وذلك بعد إسقاطهم حاضرة الخلافة العباسية “بغداد” عام ست وخمسين وستمائة، ولم تبتلَ أمة الإسلام ببلوى أعظم من قدوم التتار، فقد كان التتار يرسلون إلى أمير المدينة أو الحامية يعلمونه بقدومهم فمن شدة خوف الجنود والناس من صنيعهم في غزواتهم، وانتقامهم الرهيب، يسلم أميرها المدينة لهم من دون قتال، وكان التتار وقتها تحت قيادة "قازان" حفيد "هولاكو" والذي أراد الاستيلاء على الأراضي المقدسة وتسليمها لحلفائه من الصليبيين، كما كان ينوي بسط نفوذه علىإمارات الإسلام، وامتداد حكمه عليها، وخاصة مع ضعف حكامها وتشردِهم.

في القرنِ السابع الهجري كانت فترة الخلافة العبّاسية الثانية ضعيفة جدًا، وكان الخليفة العبّاسي فقط خليفةً داخل بغداد، أمَّا خارجها فلكُلٍ لَهُ ولايتُهُ الخاصّة به ، وكان الخليفة دميةً أو رمزًا يُنادى به على المنابر أو يُدْعى لهُ مِنْ قَبَلِ عُلَمَائِه – عُلَماءُ السّلطَنَةِ والسُلْطَانْ – وفي هذه الفترة تعرّضت بلادُ المُسلمين لحملات صليبية متكررة من جهة أوروبا،للقضاء على الإسلام والمسلمين أو على الاقل أخذ الأماكن المقدّسة لدى المسلمين كالقدس وماحولها، واستطاعت أن تحقق بعض الإنتصارات وأن تُقيم في قلب العالم الإسلامي دُوَلًا ومنها ، إمارُة الرُّهَا وإمارة أنطاكية وإمارة بيت المقدس وإمارة طرابلس.

وفي هذه الأثناء ظهرت هذه الحركة المحاربة للإسلام جهة الشرق من عند المغول بقيادة جينكيز خان،وزحفت تلك الجيوش بقيادة هولاكو نحو مدينة بغداد عاصمة الخلافة العبّاسية وبالفعل لقد استولت الجيوش الكافرة على تلك المدينة واحتلّتها عام 565 هــــ وسالت الدِّماء في العاصمة واختلطت دماء المسلمين من أهل بغداد الكرام بأحبار الكتب التي سالت في البحور وحرقوها أولائك الكُفَّار الطغاة الهمَج،وهذه الأوضاع بفضلٍ من الله مالبثت أن تغيَّرت ثمَّ بسبب دولة المماليك التي كانت آنذاك تحكم مصر والشّام التي استطاعت أن تُكَّبِدَ الأعداء خسائر كبيرة في معركة عين جالوت الشهيرة في رمضان 658 هـ وتحطَّمت الأسطورة القائلة : إنَّ جيشَ المغول قوّة لاتُقْهَر.

وحاولت القوى الصليبية التي أسست بعض الدول كما ذكرت آنفًا،أن تستميل المغول الذين ظهروا وبدؤوا يُسيطروا على مناطق شاسعة من الخلافة العبّاسية،فحاول النصارى أن يستميلوا المغول إلى دينهم،والهدف من ذلك الحصول على حلفٍ ضدَّ أعدائهم المُسلمين بنظرهم الغاشم،وكان لهولاكو زوجة نصرانية بسببها عامل الرعايا معاملةً حَسَنَة من مناطقه التي كانوا بها وكان يحكُمُها،ولمّا سيطر على بغداد عفا عن النصارى من أهلها وقتل المسلمين وكذلك لمّا سيطر على دمشق فعل نفس الأمر مع أهلها، حتَّى أصبح النصارى في دمشق يشربون الخمر علنًا في رمضان مع الأسف أمام المسلمين ويَرُّشُونَ بها المسلمين ويحملون الصُلْبان ويُجْبِرونَ المسلمين احترامَ تلك الصُلْبان رَمزُ الكُفْرِ والطُغْيانِ على احترامها وكان السبب في سير هذه الحملة المغولية الكافرة تعويض هزيمتهم في معركة عين جالوت التي كان لمصرَ دورٌ هامٌّ فيها وكانت سدًّا منيعًا أمام أوروبا وليس المغول فقط.

أسقطت دولة الخلافة العبّاسية في بغداد صحيح ولكن لم تستطع الإستيلاء على بلادِ المُسلمين،ولكنّهم استطاعوا أن يحتلّوا الشّام وفلسطين وسلّموا القدس للنّصارى وحدثت مشاكل وكان قازان ملكُ التتار قد اضطُرَّ للذهاب جهة الصين وترك في مكانه قطلوشاه وهو الذي تولّى هذه الحملة وكانت الخلافة العبّاسية ساقطةً في بغداد ولكنّها لم تنتهِ بعد، وفي مصر كانت رمزًا موجودًا فيها لاحُكْمَ لها فعليَّا وكان الخليفة في مصر رمزًا لبقاء دولة المماليك،وتولّى الخلافة المستنصر بالله، ومن ثمَّ الحاكم بأمرِ الله الأوّل وليس الفاطمي الشهير في الدولة الفاطمية، ومن ثم جاء الخليفة المستكفي بالله من عام 707 هـ إلى عام 736 هـ، في عهد هذا الخليفة الذي لايملك من أمره شيء ولاحتّى بغداد، جرت هذه المعركة الشهيرة، وكان الحاكم الفعلي في مصر هو السلطان المملوكي النّاصر،وبدأ المغول يتحركون لتجديد حملاتهم ودخول بلاد الشّام وإزالة الممماليك في مصر وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

رحمةً واسعةً مُشارِكًا في هذه المعركة وقام بمهمة جسيمة في هذا المجال وكان في الشّام وهنا تكمن الفكرة الرئيسية في هذه المعركة العلماء العاملين في نُصرة هذا الدين وفي تلك الفترة زحف التتار نحو مصر وانزعج الناس من هذا الأمر وخافوا ،وبدأ القنوت في المساجد بأن يحمي الله بلاد الشّام ومصر من هذه الهمجية المغولية الكافرة التي كانت تأتيهم من الشرق،وبدأ البعض يهربون من تلك المناطق لمناطق ظنًا منهم أنَّها آمنة، ووصل التتار إلى حمص وبعلبك وعاثوا في الأرض فسادًا وخاف النّاس خوفًا شديدًا،وشرع المُثّبِّطون لتخويف النّاس قائلين لهم : لاطاقة للمسلمين بجنود التتار، وزيّنوا لهم أن هؤلاء التتار بعد هزيمتهم في عين جالوت رجعوا أقوى مما كانوا عليه!

وملاحظة: بعد هزيمتهم تظاهروا أنّهم مسلمين وبدأ علماء السلاطين الخائِنين يقولون : هؤلاء مسلمين ولايجوز قتالهم؟! وهنا برز دور شيخنا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية بصدقه وإخلاصه لله تعالى لاشريك له،صدًّا لتلك الشائعات والمرجفين كان نموذجًا راقيًا شهيدًا عالمًا عامِلًا وآخرين يحرصون على سلامة أنفسهم وهواهم والفتنة بين النّاس وتخاذلهم مع قولة الحقِّ،فشتّان بين عالمٍ ربَّاني وعالمٍ سُلْطَانيٍ وأذكر موقفًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حدث مع قازان ملك التتار لدخول الشّام، قام له شيخ الإسلام رحمه الله مع العلماء العاملين آنذاك رحمهم الله تعالى،وهنا يا إخوة يحتاج الشخص لإخلاصِ نيته لله،فمن يستطيع أن يقف أمام طاغيةٍ كافر معه جنوده؟

إلّا العالم العامل والمخلص في دينه وعمله، فلما احتلّ قازان دمشق قام له شيخ الإسلام رحمه الله وذهب إليه مع العلماء في مكانِ إقامته وأوقع الله في قلبِ قازان المهابة والخوف من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،وأدناهُ منه وقرّبهُ إليهِ وأمرَ بالطّعامِ له،فالكُلُّ أكلَ إلَّا شيخَ الإسلام فسأله قازان لماذا لم تأكل؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا آكل من طعامٍ نهبتموه من النّاس واخذتموه من أشجار النّاس وطبختموه منها، فهنا قازان الذي تظاهر أنَّهُ مسلم طلب من شيخ الإسلام أن يدعو له، قال شيخ الإسلام رحمه الله : اللهم إن كنت تعلم أنه قاتل لتكون كلمتك وكلمة الإسلام هي العليا فأيده وانصره. وإن كان قاتل للدنيا والملك فافعل به ماتشاء،وهنا كان قازان يؤمن وراء شيخ الإسلام رحمه الله والدعاء يقع عليه . بالفعل كان غبِيَّا طاغيةً،وكان الناس بجانب الشيخ والطاغية قازان يجمعون ثيابهم خوفًا من أن يتتطاير دم شيخ الإسلام عليهم بدعائه عليه،لكنه كان أحكم من أن يقتل شيخ الإسلام.

وبادئ ذي بدء وعودًا على المعركة،وقف شيخ الإسلام متصديًا للمرجفين واستطاع أن يُقنع الأمراء للتصدِّي للتتار، ونودي في دمشق وسكن القُضاة وشجّعوا النّاس على الجهاد ضد الأعداء في المسجد الكبير في الجامع الأموي،ثم توجه شيخ الإسلام رحمه الله إلى الجيش الذي جاء من مدينة حماة اجتمع بهم، وأعلمهم باتفاق الأمراء في الشّام،على أن يتصدوا لهذا العدو الغاشم، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحلف للنّاس أنّ هؤلاء ليسوا مسلمين،لأنّ ضعاف النفوس قالوا: كيف نُقاتل مسلمين؟!

فقال شيخ الإسلام رحمه الله للنَّاس :منصورون في هذه المرّة، فقال له الأمراء على الجيوش : قُل إن شاء الله، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله : إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا أي ليس شكًا، وكان يتأوّل في ذلك آياتٍ من كتابِ الله تعالى ومنها قول الله تعالى ( ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) ونجح شيخ الإسلام رحمه الله في التَّصدِّي للفِتْنَةِ الأولى فهل ينجح شيخ الإسلام رحمه الله أيضًا في التصدي للفتنة الثانية

والتي هي الأخطر وتكون في الدِّين ؟ بعد أن واجه شيخ الإسلام رحمه الله الفتنة الأولى وهي فتنة النّاس واجه فتنة أخرى وهي فتنة الدِّين كيف واجهها ؟

فظهرت عند المسلمين شُبُهات جديدة ومنها :

كيف نُقاتل هؤلاء التتار وقد أعلنوا الإسلام ولم يخرجوا على الإمام؟ فهذه الشبهة كانت غريبة من نوعها والأمر واضح من أنَّ هؤلاء يُريدون خداع المسلمين والسيطرة على ممتلكاتهم ومقدّساتهم، فرَدّ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قائلًا : هؤلاء إن كانوا مسلمين فهم من جنس الخوارج الذين خرجوا على عليٍ ومعاوية رضي الله عنهما، وبالفعل بهذا الموقف الحاسم انجلت تلك الشبهة بين النّاس وزالت بينهم كاملًا إلّا بعضًا منهم فذهب إليهم قائلًا : إذا رأيتموني مع التتار أقاتل بجانبهم ومعي مصحف على رأسي فاقتلوني ولمّا تكلم هذا العالم الكبير في مثل هكذا موقف تشجّع الناس لقتال التتار وعدم الخوف منهم، وتمّ القضاء على هذه الفتنة الثانية ولم يعمل على الوقوف عند هذا الأمر فقط،بل عمل أيضًا على القضاء على الفساد ومنع المعاصي وانتشارها بين النّاس، وأقول دائمًا : لايمكن لأمة أن تنتصر على أعدائها وهي هالكةٌ في المعاصي وفي أوحال الذنوب والمهلكات يقولُ الله تعالى قوله العظيم في كتابه الكريم : ( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (فقرب الناس بهذا الشهر العظيم شهر رمضان من الله تعالى وبعدهم عن معاصيهم وأوحال المعصية،فامتلأت المدن بالنّاس والمجاهدين وخرج من دمشق صبيحة يوم الخميس،وخرج معه كثيرُ من النّاس ليشهد القتال بنفسهِ،فتشكل جيش من أهل دمشق غيرُ الجيش الأساسي،وكان معه العلماء الكبار،فظنّ الرُعاع أي العامّة وهم رأوا الشيخ خارجًا من دمشق،أنّ الشيخ هاربًا من دمشقَ فقالوا : أنت الذي منعتتنا من الهرب وها أنت ذا هاربٌ من البلد ؟!

فلم يرد عليهم ومضى إلى ميدانِ المعركة مجاهدًا بنفسه وماله وأعز مايملك رحمه الله تعالى رحمةً واسعة وشتّان بين عالمٍ ربَّانيٍ من يُجاهد بنفسه وماله وأهله وبين من يُحرّض الطٌغاة ويكون ذنبًا لهم لكي يُفتوا لهم فتاوى على هواهم !! وثبت دخول رمضان يوم الجمعة وصلّى النّاس التراويح وأصبح النّاس يوم الجمعة في خوفٍ وهمٍ ولايعلمون ماخبر النّاس ووقفت الجيوش قريبة من قرية الكسوة في ريف دمشق وجاء الجيش الشعبي المكوّن من أهل دمشق،فذهب شيخ الإسلام إلى السُلطان إلى مكان الجيش وبدأ يحث الجيش ويبعث فيهم روح الجهاد والنصر،وطلب السلطان المملوكي أن يقف الشيخ ابن تيمية رحمه الله بين جيش مصرَ الذي كان تحت قيادة السلطان المملوكي وكان جيش الشّام أيضًا موجودًا فقال له شيخ الإسلام : السنة أن يقف الشخص تحت راية قومه ونحن جئنا من الشّام ولانقف إلَّا معهم،واستأذن منه ورجع إلى جيش الشّام وقام شيخ الإسلام بإعلانِ فتوىً لهم قائلًا لهم :

إن إفطاركم في هذا اليوم هو أفضلُ لكم من أجل القتال وهزيمة الكافرين شرَّ هزيمة وأفطر أمام الجيش كي يُفطروا ولايظنون أنهم يأثمون إن أفطروا وكان السلطان الناصر في القلب ومعه الخليفة العبّاسي المستكفي بالله الذي لجأ إلى مصر ومعهم القُضاء والعلماءواستطاع المغول أن يكسروا الميمنة التي هي في جيش المسلمين واستشهد من استُشهد،وكادت المسألة تنزاح إلى جيش المغول،وبفضل الله تعالى سبحانه لاشريك له،وثم فضل العلماء العاملين ،واستطاعوا بعد ذلك أن يُلحقوا الهزائم بيش الكافرين من جهة قلب الجيش والميسرة،والميمنة كانت مهزومة،فانطلقوا وأصبحت الغلبة لصالح المسلمين،إلى وقتٍ متأخر من اليوم،بل عندما طلع النهار فرّ جنود المغول وقتل المسلمين منهم عددًا كبيرًا.

وفي اليوم الخامس من رمضان يوم الثلاثاء دخل السلطان المملوكي إلى دمشق ومعه الخلِيفة العبّاسي بعد أن كانت المعركة منتهية والنصر لمسلمين،وزَيَّنَ الناس المدينة والأفراح في كل بيتٍ ، وبقيت إلى ثالث أيّامِ العيد تلك الأفراح،ثم عاد السلطان والخليفة إلى مصرَ من الدروس المُستفادة والمهمة من هذه المعركة :

أولًا : إنَّ تكالب أعداءِ الأمّة عليها ليس سببًا كافيًا لهزيمتها إلَّا إذا هُزِمت من داخلها

ثانيًا : لم يستطع الحلف الصليبي تحقيقِ أهدافه في بلاد المُسلمين من نتائج هذه المعركة المباشرة بعد سقوط بغداد :

كبح جَماح المغول وزحفهم نحو بلاد المسلمين تراجع أطماع الصليبيين تثبيت حكم المماليك في مصر من نتائج هذه المعركة المباشرة بعد سقوط بغداد أيضًا :انحراف الولاة مع العلماء العاملين وصار حولهم علماء سلاطين فقط همهم هواهم فيصبح الوالي الهم عنده الحصول على شرعية كاذبة بفتاوى من علماء السوء وأن ينجوا العلماء من بطش الولاة فنحن لاينقصنا علماء يحفظون النصوص والفتوى بل ينقصنا علماء يقولون الحقّ ولايخشون في الله لومة لائم.

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