عيد المرزوقي يكتب: للحروب أهداف أخرى

منذ الأزل، يعيش سكان شبة جزيرة سيناء المصرية في انتظار الأمطار كل عام؛ حيث لا يوجد مصدر واحد للمياه في شبة الجزيرة طوال العام، فالأمطار هي روح الحياة لسيناء وسكانها..يتبع

عيد المرزوقي – ناشط ومدون سيناوي

منذ الأزل، يعيش سكان شبة جزيرة سيناء المصرية في انتظار الأمطار كل عام؛ حيث لا يوجد مصدر واحد للمياه في شبة الجزيرة طوال العام، فالأمطار هي روح الحياة لسيناء وسكانها.

ففي الشتاء تهطل الأمطار وتسيل من فوق جبالها فتتفجر في أرضها العيون وتسيل المياه في وديانها الكثيرة وينبت العشب والشجر وتتنفس الحياة مرة أخرى بعد صيف حارق وقد أوشك السكان على الجوع والهلاك.

هكذا كانت حياة البدو حتى وقت قريب، وإلى اليوم تعيش بعض مناطق سيناء على نمط الحياة القديم وخصوصا قبائل وسط سيناء التي تعاني التهميش التام.

وعقب تحرير سيناء عام 1982 وصلت الكهرباء في بداية التسعينيات تدريجيا لمناطق محدودة من سيناء. ومع مرور الأعوام استطاع سكان سيناء تغيير نمط الحياة القاسية التي تنتظر الأمطار والمراعي، عبر اللجوء للزراعة؛ فحُفرت الآبار الجوفية، واستُخرجت المياه بشكل دائم، وساعدت الكهرباء والمعدات الحديثة الأهالي كثيرا؛ فبدأت الزراعات تنتشر وخصوصا زراعة أشجار الزيتون والخوخ واللوز والتّين، وأخذت الزراعة في الاتساع.

وكانت مناطق رفح والشيخ زويد ووادي العريش أكثر أراضي سيناء خصوبة فزُرعت آلاف الأفدنة والكثير من الزراعات الموسمية والفواكه المختلفةـ وبدأ الإنتاج من أراضي سيناء يغزو أسواق المحافظات المختلفة من فواكه الخوخ والشهد والزيتون والتمور.

وعاش أكثر من 150 ألف مواطن في مدن الشيخ زويد ورفح وشرق العريش على الزراعة حتى باتت مصدرهم الوحيد للحياة، وضجت ربوع تلك المناطق بالحياة الجديدة المختلفة وأخذت الزراعات في التوسع والتنوع حتى بداية عام 2000 عندما زُرعت مساحات شاسعة من الموالح التي حققت نجاحا كبيرا من حيث الإنتاج وجودة النوع، بلغت أكثر من خمسين ألف فدان على ساحل رفح وحده وصولا إلى ساحل الشيخ زويد.

وأقيمت حول هذه الزراعات تجمعات سكنية جديدة وجذبت إليها الآلاف من سكان سيناء وأصبحت مناطق شرق سيناء تشهد تنمية حقيقية على يد الأهالي وبالجهود الذاتية ورغم عراقيل الإدارة والإمكانيات المحدودة التي وفرتها الدولة، مع الصبر والتفاؤل الحذر تغيرت الأحوال حتى باتت منتجات سيناء الزراعية تصدر للأسواق العالمية.

لكن للحروب مصائب شتى؛ فبعد أن كان سكان سيناء يحلمون بمزيد من التنمية ومزيد من التعمير فوجئوا في لحظة واحدة صادمة عندما أرسل السيسي الجيش لمكافحة الإرهاب المحتمل. فقد وجد السكان الجرافات الضخمة المجنزرة وهي تعيد أراضيهم مرة أخرى كما كانت قبل عشرين عاما أراضي صحراوية تخلو من الخضار الذي ترعرع فيها مع عمر سكانها، فجُرفت مزارع الموالح ومزارع الزيتون ودُمرت القرى، بينما أصبحت المدن خالية إلا من قليل من السكان، وقُطعت الأرزاق.

وكانت قرارات قيادة الجيش في اليوم الأول من الحرب بتجريف مزارع الزيتون المعمّرة صدمة لسكان مدينة العريش حيث جُرفت المزارع بالكامل من دون أسباب مقنعة، حسبما قال الأهالي.

وأثار تجريف المزارع والأراضي الزراعية بهذه الكثافة والشراسة في التنفيذ وفي الخفاء التام بعيدا عن أعين الإعلام في نفوس السكان الكثير من الشكوك في نية الحرب؛ حيث قال كثيرون إن الأرض عادت من جديد كما لو أن إسرائيل قد خرجت منها بالأمس فقط وليس قبل 34 عاما.

فاختفت التنمية التي قام بها السكان بجهودهم المتواضعة في ظل سياسة التهميش التي تنتهجها ضدهم الحكومات المصرية، في ظل الحرب على الإرهاب التي أهلكت الحرث والنسل، فهل هي فعلا حرب على الإرهاب أم أن للحروب أهدافا أخرى؟

إن أهالي سيناء يدعون الباحثين إلى الذهاب إليهم في أرض الواقع ليروا الحال الذي لا يمكن وصفه بكلمات.

عيد المرزوقي – ناشط ومدون سيناوي

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