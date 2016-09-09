عادل القطبي يكتب: الانتخابات الأمريكية و"الإسلاموفوبيا"

كان ولازال السباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية على أشده بين الحزبين التقليديين الحزب الجمهوري و الحزب الديمقراطي، هذا الصراع يدور رحاه على عدة محاور.

عادل القطبي – مدون مغربي مقيم في أمريكا

كان ولازال السباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية على أشده بين الحزبين التقليديين الحزب الجمهوري و الحزب الديمقراطي، هذا الصراع تدور رحاه على عدة محاور أهمها في الإعلام، حيث يعتبر الوسيلة الأنجع في السيطرة على العقل الأمريكي وتوجيهه كأداة أساسية في تأطير الرأي العام المعروف بسطحيته و عدم اكتراثه بالشأن العام.

وبما أن معظم المادة الإعلامية تتجه نحو التركيز على نمط واحد, المتمثلة في قيم العنصر الأبيض وتهميش الأقليات التي ليست لها مساحات مهمة في الإعلام الأمريكي.

فكل اتجاه سياسي أو اقتصادي أو ديني إلا وله منصة إعلامية للتأثير على عموم المواطنين وذلك لتحقيق مصالحهم و غاياتهم، هذه الاتجاهات معروفة باسم "اللوبيات " كالشركات المتعددة الجنسيات والكنائس واتحادات القطاع الصحي والجمعيات المدنية وهي عبارة عن تكتلات ومجموعات الضغط على القرار السياسي الأمريكي و"الكونغرس", فكلما وجد أصحاب مصالح مشتركة إلا وشكلوا ونظموا اتحادات تهدف للتأثير على السلطة و السياسات العمومية .

الإعلام جزء من آليات جماعات الضغط الأكثر نفوذا، فأي مشاهد و متابع للسباق الرئاسي الأمريكي سيلاحظ الآلة الدعائية الضخمة التي يستعملها المرشحون لنيل أكبر عدد من أصوات الناخبين .

الإعلام جزء من آليات جماعات الضغط الأكثر نفوذا، فأي مشاهد و متابع للسباق الرئاسي الأمريكي سيلاحظ الآلة الدعائية الضخمة التي يستعملها المرشحون لنيل أكبر عدد من أصوات الناخبين و التأثير عليهم، سنركز على جزء معين من "البروباغندا" الانتخابية التي تهدف إلى استمالة الرأي العام عن طريق "استراتيجية التخويف" من خطر معين يداهم الشعب الأمريكي، فتاريخيا العنصر الأبيض يسوده هوس الخوف انطلاقا من الهنود الحمر إلى الشيوعية و حاليا التخويف من الإسلام.

هذا التخويف يتم توظيفه واستعماله بشكل كبير من طرف الجمهوريين و بشكل مكثف من طرف الملياردير "دونالد ترامب" الذي يعد المرشح الرسمي لهذا الحزب فمعظم حملته المثيرة للجدل تقوم حول مهاجمة الإسلام و المسلمين و ربطهم بالإرهاب وتصويرهم على أنهم خطر يهدد القيم الأمريكية، خطاب يعزز ثقافة الاسلاموفوبيا المتنامية في الغرب و التطرف اليميني المتصاعد في دولة من ناحية الوثيقة الدستورية تعتبر علمانية لكن على أرض الواقع الجانب الديني يحظر بقوة في السياسيات الأمريكية سواء منها الداخلية أو الخارجية.

وتتجه البوصلة الانتخابية نحو التحريض على المسلمين الأمريكيين وهو استدعاء واستفزاز ضمنيين للهوية البيضاء خاصة المتطرفة منها وتخويفها بهذا الخطر المزعوم، وبالتالي استمالة هذه الكتلة الانتخابية المهمة و المراهنة عليها في السباق الرئاسي.

فظاهرة "ترامب" تعتبر مؤشرا خطيرا على ترسيخ الصورة النمطية المسبقة "ستيروتايب" عن المسلمين والتطبيع معها في الإعلام و كذلك تبنيها في الخطاب الرسمي الأمريكي "الحلقات التواصلية الانتخابية لترامب".

فظاهرة "ترامب" تعتبر مؤشرا خطيرا على ترسيخ الصورة النمطية المسبقة "ستيروتايب" عن المسلمين والتطبيع معها في الإعلام و كذلك تبنيها في الخطاب الرسمي الأمريكي "الحلقات التواصلية الانتخابية لترامب".

الشيء الذي يدفع نحو مزيد من الكراهية و العداء ضد جزء فعال من النسيج الأمريكي، إضافة إلى إحياء آفة العنصرية ضد الأخر التي ما مازالت تعاني من تبعاتها لحد الآن ولم تتخلص من عارها وإمكانية إحداث شرخ بنيوي في المجتمع الأمريكي يصعب معالجته في قادم الأيام.

عادل القطبي

مدون مغربي مقيم بأمريكا

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