داليا الحديدي تكتب: العلاقة بين المنطوق والمفعول

لو قدر لي اختيار قضية للدفاع عنها وتفنيدها لأنفقت دهراً في إزالة ما ران على العقول من فهم حروفي مبتور، واستبداله بالفكر المقاصدي الشمولي.. يتبع.

داليا الحديدي، مدونة مصرية

لو قدر لي اختيار قضية للدفاع عنها وتفنيدها لأنفقت دهراً في إزالة ما ران على العقول من فهم حروفي مبتور، واستبداله بالفكر المقاصدي الشمولي.

تدهشني معلمة تجويد تحث ولدها على تناول الزيتون الذي تعافه نفسه، فتغريه بالتين والتمر، فيمتنع لاتباعه حمية كونه مصابا بالسكري والضغط.

فتنبهه أن الثمار مذكورة في التنزيل لعظم فوائدها، مؤكدة أنه لو تناول ما طاب له من التين والزيتون لن يعاني السمنة. وتستشهد بـ "والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين".

هذا الفهم الحروفي النصوصي متولد من عقلية نقلية ضيقة، فلو كان الفيصل بالذكر، فأبو لهب مذكور في التنزيل.

لكن المقاصدي يعلم أنه ذكر تخليدا لعاره، لا تمجيداً لذكره. ويبقى النصوصي من أنصار "خير لي أن أذم باللغة العربية عن أن أمدح بلغة أعجمية!" محض سفه.

نحن أمام حقيقة وجود شريحة من البشر لا تكلف نفسها عناء البحث البسيط لمعرفة أن المولى يقسم بأماكن نزول الكتب السماوية الثلاث: فلسطين أرض التين والزيتون ومهبط الإنجيل. ومصر مهبط التوراة عند جبل الطور. ومكة، البلد الأمين حيث نزل الوحي بالقرآن.

هؤلاء مقاصدهم ضيقة، يستهدفون صم القرآن من دون فهم أو تدبر آية واحدة منه. بل إن كلمة تفكر لديهم ترادف مفردة " فهم أو تدبر" سواء بسواء، فـ "ألا يتفكرون" ترادف "ألا يتدبرون".

رغم أن دبر الشيء يعني خلفه، ما يلقى الضوء أن "ألا يتدبرون" تعني ألا يبحثون في خلفية الموضوع. و حين قيل للإمام للغزالي: ابني حفظ القرآن، جاء رده: إذن، لقد زاد المصحف نسخة.

وأحسب أن القارئ أرقى من أن يعتقد أني أستخف بحفظ كلام الله إنني اذن لمن السفهاء، بل أنا أقر بعظم مرتبة الحفظ ولكنى أقدم العلم على الشهادات في مجتمع يعلي من شأن الشهادات العلمية من دون أن تحظى بقيمة عملية تفعلها.

فما فائدة الصم من دون فهم وما فائدة النقد والمال بلا قدرة على الشراء؟

أنهم كدولة تطبع أوراق نقدية لا غطاء نقدي لها من الذهب، ومن ثم فليست لها قدرة على الشراء، فكذا الصم بلا علم، لا يثمر إنسانا نافعاً أو عملاً مفيداً.

هؤلاء ركنوا للتلاوة الميكانيكية لأن بكل حرف عشر حسنات،

أسميهم الباحثون عن " شلنات الثواب" لأن تفكر ساعة خير من عبادة سنة.

تراهم يلهثون في "أوكازيون رمضان" لعمل عشر ختمات للقرآن أو يزيد تلاوة. هؤلاء النصوصيون يراهن عليهم في خوائية الفهم الديني. فحفظ القرآن لديهم يعني صم مفرداته لا حفظ تعاليمه وتنفيذها.

قلت لإحداهن: لو صدمتك بسيارتي، فكُسِرت قدميك ثم ذهبت لك متثاقلة تلفظت ألف مرة: أسفة، أسفة، أسفة بنبرة مطبعية، روتينية. أأكون قد عبرت عن أسفي لك؟ وهل تصدقين هكذا اعتذار عوضاً عن قبوله؟ وماذا لو أتيتك منكسة الرأس، أمشي بانكسار، طالبة منك السماح مع وعد بالتكفل بمصروفات العلاج؟

فعلها جدي حين صدم شابا عاطلا، ثم عالجه، وبنى له كشك صغير يتاجر فيه، كما كان يعوده يومياً في المشفى، كذلك دفع مصاريف علاجه حتى تم شفاؤه. فلم يسامحه الشاب فحسب، بل كان يذكره دوماً بالامتتنان، وبات يدعو له بالمغفرة. لكن ما جدوى أسف بلا إصلاح؟

ما جدوى أن اسرق مالك واعتذر لك ألف مرة من دون رد المال، أو أعطيك مالا مزيفا من لعبة بنك الحظ؟ ما لهم كيف يستغفرون؟

إنها ليست دعوة لمقاطعة الاستغفار ولكنها محاولة لتفعيله، للربط بين المنطوق والمفعول.

أراني من فرط تعودنا على خداع أنفسنا مضطرة لإعادة ترديد بديهيات.

فلفظ " أقال" يعني نقل أو أبعد من مكان لآخر. ويقول الحق في كتابه :"ما ودعك ربك وما قلى" أي ما أبعدك عن مكانة الأنبياء ولم يتخل عنك.

و نقول استقال: أي طلب الإبعاد والنقل من منصبه لمنصب آخر أو مكان آخر.

والقول هو نقل المعنى من وجدان وفكر إنسان لوجدان وفكر إنسان آخر، عبر عبارة، نظرة، أو أية وسيلة تعبير أخرى.

فحتى الأبكم يستغفر من دون تلفظ لأنه وعى المعنى ونقله أو قاله للمولى سبحانه أو حتى نقله لبشر مثله بنظره منكسرة أو بدمعة.

ما يعني أن كل إنسان عليه التفكير في كيفية توصيل معنى الندم وطلب العفو للخالق عوضاً عن التلفظ الميكانيكي من دون وعي. لأن القب لاهٍ.

وكذا الذكر بشكل عام، هو حالة ذهنية لا لفظية، فإذا أدى التلفظ إلى تنشيط الحالة الذهنية، فقد تحقق منه الذكر ومقاصده.

أما إذا تلفظ الإنسان لا واعياً، محوقلا أو مسبحاً من دون أن تصيب تمتماته وعيه أو إدراكه، فلم يذكر وإن تعدت تسبيحاته رقم الألف.

هؤلاء يحمدون أربعة آلاف مرة في اليوم من دون أن يشكروا، فما إن ينتهوا، حتى يشرعوا في وصلة الشكوى على الهاتف أو عبر وسائل التواصل متأففين من قائمة تطول ولا تنتهي سواء من الطقس، أو الزواج أو العمل أو الغلاء أو حتى من أطفالهم يشتكون، فحق عليهم القول "إن الإنسان لربه لكنود" أي حمد هذا؟

ترى لغة أجسادهم ساخطة، ونبرات أصواتهم ناقمة، ثم ها هم يتبارون في سجل التغني بالشكر على تويتر.

ظانين أن ذكر الحمد نقرة. و التقيؤ بالشكاوى نقرة أخرى لا تناقضها ولا تبطرها. وسلسلة سرمدية من البطر بلسان الحال لا المقال. بل سلسال مكرر حتى يخال لك أنهم لا يبحثون عن حلول، لكن يشتكون درأ للحسد أو ربما اقتباسا لمشاعر الآخرين وتقليدا لعرف بات يمجد المآتم ويتاجر بالأحزان.

فصدق عليهم ما كتبه جبران: " إننا حتى في أخطائنا نفتقد القدرة على الابتكار".

يفصلون بين العبادة والعمل، بين الحال والمقال، فالصلاة والصوم الحج والذكر اللفظي عبادة.

لكن مساعدة الآخرين وقضاء حوائج الناس والتعلم والعمل وتربية الأبناء وعمال البيت والإصلاح بين الناس عمل دنيوي لا عبادة فيه بل يتأسفون على ما يضيع من أعمارهم في الدوام الحكومي. أو في رعاية شؤون البيت لاعتقادهم أنه وقت غير مخصص لله.

كيف السبيل لإقناعهم أن قيام الإنسان بوظيفته على أكمل وجه هو من أرقى أنواع العبادة.

فإن بات الرجل كالاً من عمل يده بات مرضيا عنه. وصحيح أن بعض الصحابة كان يستغفر في اليوم آلاف المرات. لكن هؤلاء كانوا من أهل الصُفّة. أي من يصطفون في مسجد رسول الله ينامون فيه ويأكلون فيه، لأنهم فقراء لا يعملون،بل يتكففون الناس ويعيشون على الإعانات، حتى إنهم يبيتون بالمسجد كونهم بلا مأـوى.

فحري بهؤلاء أن يجدوا وقتاً لأعداد لا متناهية من التسبيحات. وقد يشعرون بالخزي لو روحوا عن أنفسهم، وإن فعلوا، استحوا وأنكروا، أو ندموا واستغفروا من هذا اللمم.

فصل تام بين الدين والدنيا ناتج عن فهم نصوصي معتل الآخر والأول، وعن هذا الفهم النصوصي ليتهم يستغفرون.

داليا الحديدي

كاتبة مصرية

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