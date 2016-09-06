صفاء المسكيني تكتب: جسر المنفى

أنا السّجينة هنا في قفص المنفى، أنظر عبر القضبان للعالم المحيط بي، أنظر إلى الساعة المعلقة على حائط غرفتي، أتجرع سمّ الوحدة، طيفك يا عزيزي يلاحقني كاللعنة .. يتبع

ما كانت السماء يوما قريبة، وما كانت النجوم سوى أسطورة شهية كقصص الرّاحلين .

أنا السّجينة هنا في قفص المنفى، أنظر عبر القضبان للعالم المحيط بي، أنظر إلى الساعة المعلقة على حائط غرفتي، أتجرع سمّ الوحدة، طيفك يا عزيزي يلاحقني كاللعنة منذ أن اصطدمت وأنت في حادث حبّ شنيع، كانت نهايته فراق أليم أفقدني بريق عيني .

تغازلني وتهمس في أذني بكلمات جعلت الطفلة التي في داخلي تحلّق إلى حدود السماء وتغرّد سيمفونيّة الحب

أتذكر مراقصتك لي في ليالي المطر، كنت أنا ليلى في ذلك الزمن الجميل، وكنت أنت مجنوني، أخبرتني حينها أنّي قديسة عالمك وأشعلنا أطول وقت للحبّ بكتاب كنّا قد قرأناه سابقا، تغازلني وتهمس في أذني بكلمات جعلت الطفلة التي في داخلي تحلّق إلى حدود السماء وتغرّد سيمفونيّة الحبّ .

والآن يا عزيزي ها قد دقّت السّاعة الثانية بتوقيت الحنين، أدلف بذاكرتي إلى المناطق النّائية وأطوي الزمن طيّا وأتعثّر كعادتي في جسر الماضي، تتراكم الأسئلة ولا تفتأ تتصاعد ولكن الأجوبة تتلفع بالغموض وتلوذ بالخواء .

أغفر ! إنه لأمر مثير للشفقة.. عن ماذا أغفر بحقّ السماوات، عن عمري الذي ضاع هباء في سراديب ليل جاف

وصلتني رسالتك أمسٍ بعد سنين من هجرك لي، تعتذر مني وتختمها بهذه العبارة " فلتغفري مولاتي"، أغفر ! إنه لأمر مثير للشفقة.. عن ماذا أغفر بحقّ السماوات، عن عمري الذي ضاع هباء في سراديب ليل جاف، أو عن الدموع التي ذرفتها ليالٍ في حضرة الغياب حتى أفقدتني بصيرتي.. في هذه الساعة المتأخرة من الليل تكتب في عوضي ممرّضتي أنني أوصدت باب الحبّ يا عزيزي وأحكمت قفل شبابيكه جيّدا ، وحكمت على نفسي بالعدم.. أقتات على أقراص الدواء التي أنهكت جسدي.

فلتحيي ذكراي بعد رحيلي ولتحتفظ بهذه الرسالة في صندوق الذاكرة.. وداعا مجنوني

أخبرتني طبيبتي أنه لا تزال أمامي أيام قليلة وأغادر دنياي، ستذبل زهرتك التي كنت تسقيها بعطفك وترويها بحبك، ستموت بعد أن ظلت متمسكة بغصن الأمل سنين من الانتظار، إلى المنفى يا عزيزي، ليلى تخبرك أنها تحبك بكل نبضة ينبض بها قلبك، فلتحيي ذكراي بعد رحيلي ولتحتفظ بهذه الرسالة في صندوق الذاكرة.. وداعا مجنوني .*

——————————-

صفاء المسكيني ـ كاتبة تونسية

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها