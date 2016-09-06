ربيعة الحسناوي تكتب: مقابله مع الأسير المحرر علاء سباعنه

الأسير المحرر علاء فايز سباعنه (34 عاما ) من بلدة قباطية قضاء جنين، تم الإفراج عنه من سجون الاحتلال يوم 1 سبتمبر/ايلول 2016 ، بعد أن أمضى ما مجموعه ثماني سنوات .. يتبع

ربيعة الحسناوي ـ مدونة تونسية

الأسير المحرر علاء فايز سباعنه (34 عاما ) من بلدة قباطية قضاء جنين، تم الإفراج عنه من سجون الاحتلال يوم 1 سبتمبر/ أيلول 2016 ، بعد أن أمضى ما مجموعه ثماني سنوات .

ماهي أبرز انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين؟

يتعرض الأسرى في سجون الاحتلال لشتى أنواع التعذيب، والانتهاك لكل حقوق البشرية، فحكومة الاحتلال تشرعن القوانين العنصرية رغم اعتراض أحرار العالم عليها وتعرض الأسرى داخل سجون ومعتقلات الاحتلال إلي أشد أنواع التعذيب من إدارة السجون وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والاتفاقيات والإعلانات المواثيق الدولية.

الأسرى محرومون من إكمال تعليمهم إضافة إلى جعلهم عرضة للتجارب مما يسبب لهم ضرراً صحيا ونفسياً، و يوجد (740 )معتقلا إداريا دون محاكمة أو توجيه تهم إليهم، و حوالي (1200) أسير مريض يتعرضون للإهمال الطبي المتعمد.

يقوم الاحتلال وبشكل دوري بنقل الأسرى بين سجونه، ما الذي يجنيه الاحتلال من وراء ذلك؟!

بداية سأتحدث عن وسيلة نقل الأسير (البوسطة) عبارة عن حافلة عدلت لتصبح أكثر إيذاء وقساوة، فهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام، اثنان منها على شكل زنازين لها أبواب داخلية مصفحة والثالث وهو النصف الأمامي من الحافلة محكم الإغلاق.

الأسير الفلسطيني يوضع مع أسرى جنائيين يهود، وهو مقيد الأيدي والأرجل يهدده متطرفون في البوسطة من الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة ليلاً في حين لو كانت بوسطة خاصة للأسرى الفلسطينيين، وبشكل مباشر من سجنه للسجن الآخر فلا تتحمل الطريق معه أكثر من ساعتين، ويهدف الاحتلال من خلال نقل الأسير العمل على تشتيت الأسير وعدم مقدرته على ايجاد جو وبيئة للعيش فيها باستقرار داخل سجنه وإشعاره بأنه دائما في ترحال، بالإضافة للسعي لإضعاف حركة الأسرى وتقطيع روابطها.

ما المطلوب لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال ؟

إن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكون لها مكان وأهمية دولية ، ويجب نقل هذه المعاناة للعالم أجمع ، وهذا الأمر يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين كل المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالأسرى بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات وجمعيات في معظم دول العالم لإنشاء تجمع لهذه المؤسسات والجمعيات ضمن خطة عمل واضحة ومدروسة من أجل تبني ملف الأسرى من كافة النواحي .

رسائل تود إرسالها ؟

إن التحرك الشعبي لا يزال بطيئا جدا، وخجولا و لا يتم التفاعل مع قضية الأسرى شعبيا و لا أعرف لماذا ؟

إن التحرر حلم كل أسير و أسيرة، ولكن الفرحة تنقص لأننا نترك خلفنا أخوة يعانون ولا يزال هناك الكثير من حملات الاعتقال يوميا، لذا يجب أن تصل قضية الأسرى إلى كل العالم و أقل ما يطلبه الأسرى الدعاء ، و لا تنسونا من دعائكم ابدا .

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ربيعة الحسناوي ـ مدونة تونسية

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