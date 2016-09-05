شيماء باسيد تكتب: مازلتُ كما تركتني البارحة

كل قصائدي مكسّرة بمطارق غيابك.. أنت مطمئن إلى قوتي ..صحيح ؟! وأنا هنا أشخبط أي شيء لحين عودتك فقط, أمزق الوحدة وألوي عنق الفراغ حولي المكتظ بك.. يتبع.

كل قصائدي مكسّرة بمطارق غيابك.. أنت مطمئن الى قوتي ..صحيح ؟! وأنا هنا أشخبط أي شيء لحين عودتك فقط, أمزق الوحدة وألوي عنق الفراغ حولي المكتظ بك.. كم تدثرت بنساء بعدي؟؟ هل تستطيع عدهن !..هل منحتهن أسرارك.. هل ضمدن جراحك؟! هل وضعنك في جفونهن؟! أراك تائها وضائعا مثلي الآن ..لا وطن لك سوى قصيدتي الدافئة في حين أصابعي مبتورة.. مرمية في منفضة سجائرك.. فمتى تعود. لن أقوى على كتابة المزيد ربما لا أرغب بذلك بعد اليوم, يتورم قلبي أكثر في غيابك.. قد لا أحظى بعمر أطول لانتظرك فيه, أتكوّم الان وأهمُّ بخشوع صلاة لعلي اُشفى ولعلك تعود ..!

كنت بطلا ..مازلت ..آه ما أعظمك, هل تذكر الحرب الأخيرة, كل الرصاصات التي اخترقت جسدك الشجاع , هل صدمتك كل الأمور السيئة التي حدثت وتحدث بعدها, دخان سجائرك أجده يطاردني من بعيد يخنقني الان يحاصرني كجدران غرفتي.. قد عدت للتدخين منتقما من نفسك.. لاترمق كل هؤلاء الجبناء بنظرة عتب ..لايستحقون أن تتألم بسببهم , لم يمت كل الأصدقاء بسببك, هذا الزمن متوحش ولم يضع الوطن بسببك أنت بل من قبل أن نكبر حتى كان هذا الوطن مزيف جدا تزدحم طرقه بالذئاب والقتلة.. لماذا رحلت كنت ستبقى بقربه.. بقربي على أية حال!

لم يتغير في شيء لازلتُ كما تركتني البارحة سوى أني غيرت لون شعري, أنت تحبه طويلا لكني قصصته أحاول أن أكسر جدران الملل والرتابة التي تطوقني.

لم يتغير في شيء لازلتُ كما تركتني البارحة سوى أني غيرت لون شعري, أنت تحبه طويلا لكني قصصته أحاول أن أكسر جدران الملل والرتابة التي تطوقني, أعتني بأزهارك كل يوم, أزور أصدقاءنا من وقت لآخر.. أعدت قراءة كل الروايات التي تحبها.. اقف طويلا أمام اقتباساتك المفضلة منها.. أجد اسمي منقوشا بخطك الأنيق جدا في كل صفحة تجد فيها سطرا ما يهزك في العمق لا أملك زمام السيطرة على دموعي ساعتها, شاهدت كل أفلامك المفضلة فهمتُ عشقك الشديد لأفلام ( توم هانكس) هناك شيء ما يشبهك في كل شخصيات أدواره.. البساطة العبقرية جدا ..لا أملك دموعي أبدا حين مشاهدتي ( فورست جامب) فعلا الحياة عبارة عن علبة شوكولاته لن تعرف أبدا ما ستحصل عليه, لا أكل كثيرا كما كنت معك بل أدمنت شرب الشاي, ماتت قطتي التي كنت تغار من اهتمامي الشديد به , صديقنا الراحل في الحرب طلب صداقتي على فيسبوك في الليلة نفسها التي شيعت فيها قطتي.. هل في الأمر معجزة ما, أن تمنحه إحدى أرواحها مثلا لتُعاد له الحياة, هل أنت متأكد أنك دفنته بيديك.. لما لم تمنح قطتي نفسها روح جديدة لتعيش من أجلي لقد أحزنني موتها كثيرا.. لم أنم ليلتها من شدة التفكير.

تزوجت أختك الصغرى وأغرقتنا أمك في البكاء ليلتها بسبب غيابك ..هي حامل الآن وإن كان صبيا ستمنحه اسمك كما قالت. لا أدري لم كانت تقول للجيران إن طفلها الصغير سيكبر فخورا بخاله الشهيد الذي ضحى بروحه من أجل الوطن.. أنت نعم ضحيت بالكثير في سبيل ذلك لكنك لم تمت.. لن تموت!

تزوجت أختك الصغرى وأغرقتنا أمك في البكاء ليلتها بسبب غيابك ..هي حامل الآن وإن كان صبيا ستمنحه اسمك كما قالت. لا أدري لم كانت تقول للجيران إن طفلها الصغير سيكبر فخورا بخاله الشهيد الذي ضحى بروحه من أجل الوطن.. أنت نعم ضحيت بالكثير في سبيل ذلك لكنك لم تمت.. لن تموت!

لقد تعثرت أيضا منحتي لإنهاء الدراسات العليا وفقدت وظيفتي منذ زمن.. لم أعد أتذكر هل كنت أعمل صحفية, كاتبة, مترجمة, أم معلمة لغة إنجليزية.. لا أذكر حتى مشوشة جدا..لم يحصل الكثير في غيابك..سنصلح كل هذا التعثر معا لا تقلق علي.. أنا بخير جدا أريد فقط أن يكف الآخرون حولي عن الصراخ في وجهي بأنك قد مُت وأن يتوقفوا عن إجباري على زيارة قبر افتراضي حفروه لك أعلم يقينا أنك لم تُوارَ فيه!

هاه نسيت، حدث شيء آخر لقد كتبت العديد من القصائد الناقصة، تركتها لك لتُكملها كعادتك وكتبتُ لك المزيد من النصوص الأدبية لكن من دون أن تقرأها قبل الجميع, سنحقق حلمنا بأن نجمعها في كتاب ونكتب إهداءه معا كما اتفقنا. لا تقف حاسر الروح هكذا.. قُم.. انهض.. عُد لتقرأ لي قبلهم جميعا وتُضيف بهاءً أشد على لغتي الباهتة.. الشاردة من دونك.

اصنع شيئا ما كعادتك.. لقد طال غيابك هذه المرة كثيرا. .لا تتأخر.. لاتتردد طويلا، كن حتى غيمة لعلها تمطر في سماء الوطن العارية التي تتلوى من شدة الألم, عد عما قريب لعلها ستبزغ من أرواحنا شمس صباح ما ذات يوم. أعدك بذلك!

شيماء باسيد

كاتبة يمنية

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