د. تيرس سعاد تكتب: البوركيني.. أي لعبة قذرة

أصبحت قضية البوركيني مثل كرة الثلج تكبر كل يوم، تنحدر بسرعة جنونية، وعند ارتطامها بأول جذع شجرة تتحطم وتصبح هباءً منثوراً. يتبع

أصبحت قضية البوركيني مثل كرة الثلج تكبر كل يوم، تنحدر بسرعة جنونية، وعند ارتطامها بأول جذع شجرة تتحطم وتصبح هباءً منثوراً.

البوركيني هذا الاسم المشاكس للبيكيني لفظا وبلاغة أصبح دون سابق إنذار اللباس الشرعي للسباحة لعدد كبير من المسلمات في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، لكن السؤال الذي يلح عليّ:

مَن افتى بشرعيته؟ وهل تتوفر فيه الشروط المحددة للحجاب والسترة؟ وقبل ذلك هل توجد رخصة شرعية للمرأة بالنزول للسباحة في وسط مختلط وفي بلد اجنبي معروف عنه أنه بلد سياحي بامتياز وشواطئه تجلب الملايين من السياح على غرار مدينة نيس؟!

اعتقادي راسخ بأنه من باب أولى اتقاء الشبهات والامتناع عن ارتياد مثل هذه الأماكن، وتجنب الحرج والاستفزاز حتى لا أقول الاستعراض، علماً بأن الجالية الإسلامية المقيمة في بلاد الغرب يربطها عقد معنوي وأخلاقي مع الدول المستقبلة، حيث تمارس الحريات والحقوق الأساسية وتطبق القوانين بشكل حازم.

لا يذكر الاسلام اليوم إلا واجتهدت أطراف في إلصاق كل "غريب وعنيف ومستهجن ومتناقض ومشوب بالريبة" به، ونجد المسلم يبرر ويشرح أنه مسالم وغير عنيف، ليخيل لك أن الأمم الأخرى لا تستعمل العنف ولم يكن في تاريخها يوماً صوراً للهمجية والقتل، في حين أن الأمر غير صحيح.

لزام علينا اليوم أن نسوق صورةً أو نموذجاً للإسلام بشكل أفضل وأكثر ذكاءً وأكثر تحضراً، في هذا الزمن المقيت الذي أصبحت فيه "الإسلاموفوبيا" تلاحق المسلمين أينما حلوا وارتحلوا.

اعتقادي أن الإسلام لا يحتاج إلى صور استعراضية أو أنه يطلب اللجوء الاجتماعي عند الأمم ويتسول الانتشار والحضور في أرض الله الواسعة، الاسلام امتد عن طريق الفتح الإسلامي المجيد، وانتشر عن طريق معاملات إنسانية بحتة تمثلت في المبادلات التجارية بين ضفتي المتوسط والاحتكاك الحضاري عبر العصور.

إن من سوق للإسلام ولتعاليمه السمحاء بكل أريحية هو العلم واللغة العربية اللذان كانا يشعان من الحواضر الإسلامية كغرناطة، بجاية، تلمسان، القيروان والزيتونة… لتصل الأنوار إلى جزء كبير من أوربا.

فهل عجزت أمة الإسلام اليوم عن التواصل في عصر التواصل، وعجزنا أن نعبر عن أنفسنا وعن هويتنا، فرحنا نستفز وننظر للحريات والحقوق عند الغير ونسينا بيوتنا وبلداننا ومنظوماتنا للحكم غير الرشيدة وهواننا على أنفسنا وانبطاحنا المخزي الذي طال أمده حتى حسبنا أنه قدرنا المحتوم.

لا دخل للحجاب هنا، فهو موجود في كل الديانات السماوية، ولا يمكن لأي دولة من الدول أن تمنع المسلمة المقيمة على أراضيها من ارتداء حجابها أو تمنعها من ممارسة شعائرها، يبقى أن تحترم قوانين الدول وأعرافها.

الغريب أن هناك من يدعو إلى ارتداء البوركيني في الدول الأوربية ويسكت عن مظاهر موجودة في بعض الدول العربية كنزول البحر باللباس الأوربي إلى جانب البوركيني في تخلٍ صارخ عن القيم والأعراف وتعدي على الآداب العامة.

انحلال أخلاقي غير مسبوق وحال المنتجعات السياحية خير مثال، وهذا في حد ذاته قضية بذاتها، اللعبة مكشوفة ورائحتها القذرة تزكم الأنوف، تجارة رائجة للبوركيني تغدق الملايين على أصحاب ومصنعي العلامة التجارية.

حملات انتخابية يقودها ساسة مفلسون يلعبون في الوقت بدل الضائع في فرنسا وغير فرنسا، ودول تحاول أن تتراجع عن قراراتها الإنسانية التي اعتمدتها حين هجر الملايين من البشر، تحاول أن تنفض عنها مسؤولية اللاجئين لأن الأزمة الاقتصادية خطيرة.

وأسلمة أوربا برمتها أصبحت مسألة عقود من الزمن، واستقرار أوربا وأمنها ومسيحيتها خط أحمر.. الكل يتنصل من إنسانيته ومسؤوليته، وكل الأساليب متاحة ومباحة لمن يحسن اللعب ويعرف قواعده،

انتصرت المرأة في كل معاركها، هزمت سرطان الثدي والرحم والفقر والجهل والأمية والطلاق والتشرد وغلبت التحرش والنخاسة والاحتقار والقهر، وأصبح همّها اليوم بوركيني وبيكيني.. وغفلت أن الصيف قد انقضى…

د. تيرس سعاد

جامعة الجيلالي ليابس- الجزائر

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها