جمانة زريق تكتب: التاريخ العربي الإسلامي يلاحقني

لقد جذبني التاريخ الإسلامي إليه مرة أخرى ولم أعد أنا نفسي أريد الهروب, فكيف يستطيع المرء أن يهرب من قلبه. يتبع

جمانة زريق كاتبة ومدونة سورية

عندما تركت بلادي من سنوات عديدة, قررت أن أبدأ دراسة جديدة لا علاقة لها بالعرب والعروبة.

قررت في ذلك الوقت أن أهجر عروبتي التي أعشقها وتاريخي الذي أحبه وأنا المسكونة في التاريخ، فكيف لي أن أستمر بالفخر بعروبة أصبحت عبئاً ثقيلا على كل أبنائها, في زمن أصبح فيه العربي رمزاً للعنف والإرهاب.

وكيف لي أن أستمر بمحبة تاريخ أصبحت أنا مثل الكثيرين يشككون في صحته، فكل الهزائم التي تحيط بنا لا تدل على أننا حقيقة أصحاب تاريخ مليء بالانتصارات الباهرة كما درسنا في المدارس والجامعات، فلربما تاريخنا تاريخ كاذب, وكل ما درسناه عن دخول العرب والمسلمين للأندلس ما هو إلا وهم من مؤرخين مجانين.

لذلك ولكل هذه الأسباب قررت أن أدرس تاريخ العالم وأبعد كل البعد عن تاريخنا الإسلامي, فبدأت بتاريخ أوربا في العصور الوسطى المليء بالحروب و مغامرات عصابات الفايكينغ.

ولكن فجأة ظهر التاريخ الإسلامي أمامي متمثلاً بمعارك الأوربيين مع المسلمين الذين كانوا قد استولوا على إسبانيا و يريدون فرنسا أيضاً, وظلت كلمات الدكتور المُحاضِر ترن في أسماعي زمنا وهو يصف القائد عبد الرحمن الغافقي و بطولته الأسطورية, في معركة بلاط الشهداء.

لقد كان ذلك الوصف مؤثراً حتى كدت أسمع صوت الخيول العربية في القاعة، شعور مليء بالمحبة والحنين انتابني في تلك اللحظة, وبدأ الحنين إلى التاريخ العربي والإسلامي يشدني إليه من جديد.

لكني قررت بعدها أن أبتعد أكثر, فلربما كان المؤرخون الأوربيون قد تأثروا قليلاً بالمؤرخين العرب والمسلمين فنقلوا عنهم بعضاً من أوهامهم، لذلك انتقلت إلى تاريخ الصين الثقافي, وقلت إنني سأضمن هنا أن لا أسمع مجدداً عن التاريخ العربي والإسلامي.

وفي غمرة الحديث عن الثقافة الصينية أطل التاريخ الإسلامي مجدداً من زاوية التاريخ الثقافي الصيني, عندما بدأ الدكتور المُحاضِر بلكنته الصينية يشرح كيف وصل الإسلام بواسطة طريق الحرير التجاري إلى الصين، وكيف وصلت أخبار الدين الجديد والحضارة الإسلامية التي أشرقت في عتمة العصور إلى كل الأوساط الصينية, حيث أخذت أخبار العلماء العرب والمسلمين تجوب الأرض.

لقد كانت دهشتي كبيرة, فلم أتخيل أنه وفي غمرة الحديث عن فلاسفة الصين الرائعين أن يطل التاريخ الإسلامي بوجهه المشرق من أحد الزوايا ويثبت أنه كان حقيقة لا وهماً.

لقد أحدثت الموسيقى الصينية مع الصور المرفقة لأكبر مسجد كان قد بني في الصين أثراً جميلاً يصعب وصفه. وربما أجمل ما في الموضوع أن هذا المسجد الذي بني في الصين لم يكن قد أقيم بقوة الفتح أو بأي قوة عسكرية أخرى, لقد كان نتاج تلاقح الثقافات من خلال طريق الحرير التجاري.

بعد ذلك قررت أن أذهب الى مكان مختلف من التاريخ, حيث تناولت تاريخ أمريكا اللاتينية فلا أظن أن لهذا التاريخ أي علاقة بالتاريخ الإسلامي.

بدأت أقرأ في الكتب والمراجع عن تاريخ هذه المنطقة, وإذ بي أتفاجأ أن أشد الحركات الثورية للعبيد في أميركا اللاتينية كانت لعبيد قد أسلموا أو سمعوا عن الإسلام فعرفوا معنى الحرية قبل أن يتم خطفهم أو نقلهم بالسفن من أفريقيا إلى قارة أمريكا, ولكن أكثر ما آلمني هنا أن كاتباً أمريكياً لا علاقة له بالإسلام والمسلمين يقول في كتابه إن التحرر من العبودية عرف بالإسلام في ذلك الزمن، ومازال الكثيرون من أبناء جلدتنا يتهمون التاريخ الإسلامي أنه أصل الميل للعبودية في وقتنا الراهن.

لقد جذبني التاريخ الإسلامي إليه مرة أخرى ولم أعد أنا نفسي أريد الهروب, فكيف يستطيع المرء أن يهرب من قلبه.

عندها تناولت تاريخ الشرق الأوسط المعاصر, والحديث عن تاريخ الشرق الأوسط المعاصر بدأ بالحديث عن التآمر البريطاني على الدولة العثمانية, من خلال ضرب مكوناتها بعضها ببعض وإشعال الثورة العربية الكبرى التي أطاحت بالخلافة الإسلامية في الشرق الأوسط.

بعدها بدأ الحديث عن الهزائم العسكرية التي منّي بها العرب والمسلمون من هزيمة 1948 التي تدمي القلوب إلى هزيمة 1956و1967، حيث أشارت الدكتورة المُحاضِرة الى أن العرب والمسلمين أصيبوا بذهول وصدمة من جراء الهزائم المتكررة، فأخذت هذه الشعوب تتجه إلى ساحات جديدة غير ساحات الوغى والقتال، إنها ساحات الغناء.

وضعت الدكتورة, التي بدت أنها من أصول شرقية يهودية, أغنية عربية على الشاشة الكبيرة للقاعة وأشارت بخبث أن هذه الأغنية تصف إلى حد ما الوضع العربي الراهن, لقد كنت أشك في ذلك اليوم أن أحدا من الطلاب الغربيين الموجودين في القاعة, قد فهموا من الأغنية كلمة واحدة, لقد كان مقطعاً من إحدى أغاني عبد الحليم حافظ وهو يردد "إني أتنفس تحت الماء, إني أغرق أغرق أغرق".

جمانة زريق كاتبة ومدونة سورية

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