ألاء رستم تكتب: النقاب.. العمارة.. سوريا

كثيرا ما سمعت ممن حولي عبارات "غيري الاختصاص"، "ادخلي أي فرع المهم شهادة أنت في غربة"، ولكن أيا منها لم تبعد عيوني عن حلمي "العمـارة".. يتبع



آلاء رستم خلال مشاركتها في برنامج هاشتاج ـ الجزيرة مباشر

بدأت قصتي مع العمارة من ذاك اليوم الذي قررت فيه ألا أكمل دراستي في جامعة ترفع صورة مجرم وتهتف له، ولأنني أردت ذلك فقط حرمت من دخولها وأصبحت فجأة من المغضوب عليهم بعد أن كنت المتميزة في دراستي.

انقطعت بعدها عن الدراسة سنتين، وكان القصف والحصار في منطقتي يمنع أي محاولة لي لتطوير نفسي أو العمل عليها من جديد قررت بعدها أن أسافر وأكمل الحلم.

كنت أعمل وأجتهد لأصنع لي مجتمع صغيرا أتقوى به لأستطيع أن أكمل، ولكن عيناي كانت هناك على الحلم دوما لم تفارقه

سافرت من سوريا إلى لبنان التي رفضت دراستي بشكل كامل خصوصا بسبب ارتدائي النقاب، وحاربتني بقوة فلم يكن أمامي خيارا إلا الانتقال وحيدة مع أختي إلى تركيا، وهكذا بات حال عائلتي متفرقون هنا وهناك.

في شهر الثورة "آذار" قررت أن أصنع ثورتي، وسافرت إلى تركيا.

لغة جديدة، ومجتمع جديد، وحياة جديدة في الغربة، لا أحد سوى أنت وحلمك ومعونة من الله ترجوها في كل خطواتك.

كنت أعمل وأجتهد لأصنع لي مجتمعا صغيرا أتقوى به لأستطيع أن أكمل، ولكن عيناي كانت هناك على الحلم دوما لم تفارقه، حيث بدأت رحلة التجهيز للجامعة بجمع أوراقي ترجمتها تصديقها من الحكومة التركية.

روتين قاتل، يعتمد على الحالة المزاجية للموظف، والطلبات التي لا تنتهي، وفوق هذا كله كمية كبيرة من الأموال لكل نسخة، وكل جامعة لا تقبل إلا نسختها الخاصة.

أتذكر موظفة قالت لي " أنت سورية، لا تقدمي أوراقك، لن نقبلك " بهذه البساطة.

بدأت بتعلم التركية، وتمكنت من مفرداتها في ستة أشهر فقط، وعملت على تكوين صداقات وبناء علاقات جديدة، وتجهيز سكن مناسب وبيئة محيطة جيدة.

باختصار البداية من الصفر في كل شيء، وفي السنة الأولى كنت أحاول التسجيل في جامعات إسطنبول، فلم أترك واحدة لم أسجل فيها، وهناك بعض الجامعات منعتني الدخول بسبب نقابي.

أتذكر موظفة قالت لي " أنت سورية، لا تقدمي أوراقك، لن نقبلك " بهذه البساطة.

درست (اليوس) وهو امتحان قبول جامعي بنظام مختلف تماما عما كان عندنا في سوريا محاولة أن أقدم من خلاله، وأنا صاحبة العلامات المتميزة في سوريا ولكن أيضا بلا جدوى

كثيرا ما سمعت ممن حولي عبارات "غيري الاختصاص" "ادخلي أي فرع المهم شهادة أنت في غربة"، ولكن أيا منها لم تبعد عيوني عن حلمي "العمارة"

قررت بعدها السفر إلى مدن تركية أخرى والتسجيل، طبعا كل جامعة تشترط الحضور الشخصي حتى يتم التسجيل، وكنا نسافر لمدة تصل أحيانا إلى 18 ساعة وأكثر، نصل قبل الفجر فننام في مسجد هنا أو هناك حتى يبدأ الدوام الرسمي لنبدأ رحلة التسجيل المنهكة ثم لنعود قبل انتهاء النهار، والانتقال لمدينة أخرى وهكذا.

إسطنبول، أضنا، ملاطيا، قونية، بورصا، قائمة لا تنتهي

كثيرا ما سمعت ممن حولي عبارات "غيري الاختصاص"، "ادخلي أي فرع المهم شهادة أنت في غربة"، ولكن أيا منها لم تبعد عيوني عن حلمي "العمـــــــــــــــــــــــــارة"

فالعمارة هي شغفي، وهي التي سأكمل بها، وسوريا تحتاجني من خلالها، وأعلم أنني سأتفوق بها وسأنجز فلن أختار غيرها، فكنت لا أسجل غيرها، وكنت أُرفض في الجميع، وكان السبب الأكبر هو النقاب.

ولكنني كما قلت شيئين لن أتخلى عنهما، النقاب والعمارة.

زها حديد رحلت، وآلاء رستم قادمة بإذن الله يا سوريا، بالعمارة، ونقابي، سأكمل من جديد.

وها أنا اليوم بعد ثلاث سنوات جهاد في إسطنبول، أحصل أخيرا على منحة جامعية في جامعة "صباح الدين الزعيم" بنسبة 75%، وبالنقاب ولا زلت أطمح للمنحة الكاملة بإذن الله.

أخيرا بعد خمس سنوات انقطاع، وبعد تخرج كل أصدقائي الذين بدأت معهم، ها أنا ذا سأكمل الحلم من جديد، ها أنا ذا قد عدت، وسيندم كل من وقف في طريقي يوما، ولم يقبل أن أكمل دراستي عنده.

زها حديد رحلت، وآلاء رستم قادمة بإذن الله يا سوريا، بالعمارة، ونقابي، سأكمل من جديد.

نصيحتي للكثيرين الذين عانوا مثلي ولا يزالون إلى الآن.

لا تتخلوا عن شغفكم أبدا، ستبدعون فقط عندما تحبون فأكملوا الحلم.

ستصلون حتما.

—————————-

ألاء رستم ـ مدونة سورية تعيش في تركيا

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها