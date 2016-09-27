عادل القناعي يكتب: روعة التسامح

التسامح هذه الصفة النبيلة التي تعزز فينا قوة وأهمية الغفران واتباع منهج العفو عند المقدرة، وعدم التعصب للآراء الشخصية. يتبع

التسامح هذه الكلمة الجميلة والرائعة التي -للأسف- ضاعت وتاهت في زماننا هذا، بسبب الظلم والفساد والحروب الأهلية التي مزقت كيان ووحدة أوطاننا العربية والإسلامية. هذه الكلمة "التسامح" التي أيقظت ضمائر الكثير من العقول التائهة والضائعة في موج الحياة القاسية.

هذه الكلمة التي هزت مشاعر وأحاسيس الكثير من القلوب التي نست وتناست معنى الإنسانية والرحمة، فكم تحتاج شعوبنا العربية والإسلامية إلى هذا المصطلح "العجيب والنادر" المعروف بالتسامح والذي يبث روح الأمل والحياة في النفس العربية في ظل المناوشات والمنازعات اليومية التي نراها بأم أعيننا تحدث وتحصل في مجتمعاتنا الإسلامية؟

فالتسامح هذه الصفة النبيلة التي تعزز فينا قوة وأهمية الغفران واتباع منهج العفو عند المقدرة، وعدم التعصب للآراء الشخصية، وحق الإنسان في التعبير عن رأيه دون المساس بمعتقدات الغير وتجريحهم، ومناصرة الحق وعدم كتمانه، والصبر على الابتلاء، حيث رُوي عن عبادة بن الصامت أنه قال: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ، وَتَصْدِيقٌ بِهِ ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ , قَالَ : أُرِيدُ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : السَّمَاحَةُ وَالصَّبْرُ , قَالَ : أُرِيدُ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : لَا تَتَّهِمِ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَيْءٍ قَضَى لَكَ بِهِ " . "صدق رسول الله"، ومن خلال غرس مفهوم التسامح في النفوس وخلق بيئة مناسبة وإعلام ناجح، وسياسة تتسم بالاعتدال، وحرية منتظمة، حين إذن نستطيع أن نجزم بأن مفهوم التسامح سوف يصل إلى كل إنسان شريف وأصيل، وذلك لكي ينشره على كل من خاب ظنه بالحياة، أو ضاعت أحلامه وتبخرت، أو سقط سهوا بدهاليز الأخطاء، أو أصابه ظلم الأعداء، فهكذا هي الحياة تعلمنا معنى الحفاظ على بث الروح والأمل والسعادة في النفوس.

وفي هذه الأيام اشتد الصراع الطائفي والمذهبي والعنصري في عالمنا العربي والإسلامي، وأصبح البشر يتقاتلون فيما بينهم لأتفه الأسباب، وأصبحت الشوارع مرتعا للفوضى والسرقة والنهب، وأصبحت المصالح الشخصية تطغى على أهمية الإنسان، وأصبح الإنسان لا قيمة له، وفقد التعايش الإيجابي بين البشر، ولهذا يوجه قرآننا الكريم خطابه إلى عموم العقول الإنسانية لتمارس حريتها التي منحها الله لهم من غير تعصب، من خلال ممارسة التسامح الديني والفكري وكذلك السياسي، وذلك لضمان التعايش السلمي مع الأديان المختلفة واحترام مناهجهم بطريقة فرض أدب الحوار والتخاطب.

وعليه فالتسامح يعتبر من أسمى الصفات الأخلاقية وأحد المبادئ الإنسانية القيمة التي أمرنا بها الله ورسوله الكريم باتباعها والعمل بها، قال الله تعالى في كتابه الحكيم "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" صدق الله العظيم ، فالعفو عند المقدرة، وتجاوز أخطاء الآخرين، ووضع الأعذار لهم دون التطرق إلى ماضيهم، والنظر إلى مزاياهم وأفعالهم الحسنة الإيجابية من دون التركيز على عيوبهم وأخطائهم يعزز فينا لحمة التكاتف والإخاء وروح المحبة والتعاون ونبذ الكره والتعصب، فهذا يعتبر هو الطريق الصحيح لبداية خالية من الحقد والكره والبغضاء.

عــادل عبــــداللـه القنــاعــي

كاتب صحفي كويتي

adel_alqanaie@yahoo.com

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها