سعاد تيرس تكتب: فلسطين جرح الأمة الذي لا يندمل

فلسطين جرح الأمة الذي لا يندمل، الكوفية الفلسطينية، ياسر عرفات، غصن الزيتون، قبة الصخرة، طفل يحمل في يده الصغيرة حجرا يقارع به دبابة صهيونية. يتبع

فلسطين جرح الأمة الذي لا يندمل، الكوفية الفلسطينية، ياسر عرفات، غصن الزيتون، قبة الصخرة، طفل يحمل في يده الصغيرة حجرا يقارع به دبابة صهيونية.

الحرائر تعتصمن بالمسجد الأقصى، محمود عباس حماس، نتانياهو، والنائب الهولندي الذي يرفض مصافحته، غزة المحاصرة، سفينة تخترق الحزام الأمني الإسرائيلي، اغتيالات، تهجير تهديم للمنازل، بناء للمستوطنات، صورة لاعب كرة قدم يظهر علم فلسطين من تحت قميص النادي الذي يلعب له طاولة الفرسان المستديرة الشهيرة يعلوها شعار القمة العربية.

خريطة فلسطين، مقدم أخبار يقرأ علينا حصيلة الموتى والمغتالين الشهداء والأسرى وأشياء أخرى، كلها أجزاء تحتل حيزا في صورة باهتة الألوان.

تصر على التواجد أمامنا، لا تنمحي من الأذهان تتكرر بشكل يومي بائس بؤس أجيال هذه الأمة المبتلاة، فمن الواجب أن يكون للمشاهد العربي انطباع أن الإعلام العربي يقوم بدوره الهام والطبيعي لمعالجة قضايا الأمة.



التغطية مستمرة حتى تؤكد أن فلسطين في القلب، الكل توصل إلى هذه القناعة ومؤمن بها، لأنهم قاموا باللازم لحل المعضلة، لكن لا يمكنها أن تحل نهائيا لعدة اعتبارات وحسابات وأحداث ومحادثات وتسويات على مختلف المستويات بين أطراف النزاع والوسطاء والمتعاطفين والجيران والأحباب والأصحاب.

الكل قام بدوره ولا يزال يسعى إلى حل يرضي جميع الأطراف، إن الأمر صعب صعب؟ وحتى النبوءات القديمة أخبرتنا أن حل قضية فلسطين متوقف على قيام الساعة والتي لا يعلمها إلا الله.

الحكومات أفضل حالا منا فهي تشجب وتندد وتتحاور وتوصي "فهي لا تخاف في الحق لومة لائم" وهي تتذكر مجازر صبرا وشاتيلا، آلاف الشهداء سقطوا في مخيم لللاجئين العزل في 16 سبتمبر1982 المذبحة البشعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي والكتائب اللبنانية بقيادة شارون وايلي حبيقة أمام أنظار العالم ولا أحد تحرك، إنها الذاكرة الجماعية تعود كل سنة لإحياء الحدث رقم 34 ولا شيء غير ذاك.

لا يزال جرح الفلسطينيين ينزف، لم تجدي القرارات الدولية والأممية نفعا، تعدي صارخ على الحق الإنساني في الحياة، الحق في أرض ووطن والحل غائب، أصبح للصراع العربي الصهيوني الآن عدة أوجه وتغيرت المعطيات الدولية.

الظروف الراهنة في العالم تعرف ارتجاجات غير مسبوقة بالعودة للحديث عن الحرب الباردة وصراع القوى الدولية في منطقة الشرق الأوسط على المنافذ البحرية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في العديد من الدول الفاعلة في المنظومة الدولية وعلى رأس القائمة الولايات المتحدة، روسيا، وفرنسا، إضافة إلى عقم القوانين واللوائح الأممية للمجتمع الدولي.

هذا العجز خلق عناصر جديدة فاعلة في المشهد السياسي العربي والإقليمي والعالمي، باتت معه قضية الشعوب المضطهدة والمظلومة ليست من الأولويات، لم تعد إزاحة دولة بشعبها من الخارطة أو جعلها مداسا لقوى عظمى جرما واعتداء, لم يعد إنهاء كيانات سياسية قائمة في المنطقة تدخلا سافرا سياسيا في شؤون الدول الداخلية وفرض إملاءات جائرة عليها بداعي محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب والقضاء على بؤر التوتر، لم تعد حماية الأقليات المضطهدة واحترام القوانين واللوائح والقرارات الأممية، من الأمور المرفوضة في العرف الدبلوماسي الدولي , ومحل احتجاج وشجب.

كلها غدت مبررات مجانية لخلط الأمور، ورسم خرائط سياسية حسب الطلب وأجندات محبوكة في حجرات مغلقة، الكل يناور ويظهر قدرته وجاهزيته لفرض منطقه في حين يجمع الكثير من المحللين أن هامش المناورة للدول العربية في التموقع وفرض الذات ضيق.

وإمكانية التوحد والتكامل الاقتصادي غير متاحة وغير ممكنة وخروجها من عنق الزجاجة هو في حكم المستحيل، وقد اثبتت التكتلات السابقة فشلها، والمغرب العربي والوحدة العربية خير مثال على ذلك.

إنه زمن النكبة والنكسة فالشتات عنواننا والهوان شعارنا فلسطين قضية الأمة "قضية وجود ومصير" ولا يمكن وضعها في الأدراج وإدراجها في خانة متفرقات في جدول أعمال الدول العربية والمجتمع الدولي لأنها ببساطة نواة الصراع ومربط الفرس.

إن المنطقة حبلى بمشاريع التقسيم وبراهين استراتيجية تنذر بالوبال على الجميع وتكاد تتميز من الغيظ، بركان يصطلي وثورته وشيكة الاحتقان يزداد على كل الأصعدة و المنابر تعددت وتلونت ولا وجود لأزمة في التصريحات والتعليقات ولا شح في الاجتماعات واللقاءات.

صور تلاشي أوصال الأمة تأتينا تباعا من العراق ومن اليمن ومن سوريا ومن ليبيا، التغطية مباشرة على مدار الساعة والحصاد يجود علينا أخر النهار بصور فنية لمدينة حلب أخذت من السماء للدمار بعد العمار.

د. سعاد تيرس

باحثة التاريخ الحديث والمعاصر – الجزائر

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها