حسام الدين الحداد يكتب: حبر أسود الواقع السوداني

من الطبيعي أن يمتلك البشر اهتمامات وقيما متعددة ومختلفة؛ فالاختلاف أمرا صحيا طالما يستطيع أي طرفان إيجاد جسور ومساحات من التفاهم والتوافق في اختلاف وجهات النظر. يتبع

من الطبيعي أن يمتلك البشر اهتمامات وقيما متعددة ومختلفة؛ فالاختلاف أمر صحي طالما يستطيع أي طرفين إيجاد جسور ومساحات من التفاهم والتوافق في اختلاف وجهات النظر.

ولكن .. إذا كنت تفكر نحو الشرق دائما، والطرف الآخر يميل نحو الغرب دائما ولا تلتقون في نقطة تفاهم مشتركة فلابد لك من إيجاد حلول لهذه المشكلة الهامة؛ فالحياة بين طرفين بدون تفاهم لن تتقدم.

هذا حالنا من جهة ومن الجهة الأخرى الحكومة ومعارضتها على سواء:

المعارضة التي تعلمت ودرست مناهج هذه الحكومة. المعارضة التي تُحاط بكم هائل من النظريات التي درست بعناية فائقة وتنفذ عليها وعلينا دون أن نشعر جميعا.

هي بالمختصر معارضة فصلت على مزاج هذه الحكومة، معارضة في حد ذاتها تفتت شظايا وأصبحت بقايا ركام قديم فاسد تفوح منه رائحة نتنة؛ أما شريكتها الحكومة فلا يوجد ما يعبر عنها أو ما تحتويه من قاذورات أو فساد.

الفرد السوداني العادي الذي ليس له أي انتماءات، وجل طموحاته حياة كريمة وعيشة أقل بكثير من كلمة رغدة، وبطبيعة الشعب السوداني البساطة حتى في الأمنيات لذلك ليس من الصعب إرضاء الفرد العادي.



فإذا كان هناك رجل رشيد في هذه الحكومة وسياسي محنك لاستطاع في عام واحد إرضاء كل الشعب السوداني بل يستطيع أن يجعل هذه الحكومة حكومة راشدة في نظر الفرد السوداني وليس حقيقيا بالطبع.

أما في نفس الاتجاه إذا نظرنا إلى المعارضة نراها تطلب المستحيل من مواطن واعي جدا يرى عيوبها إذ أنها تعرت تماما وبإرادتها، هذا ما رأيناه في كل الأحداث المعاصرة من احتجاجات وغيرها فكان واضحا وضوح الشمس تسلق المعارضة على أكتاف الخارجين إلى الشارع؛ بل وكانت تصل إلى حد أن تكون معارضة موسمية تقوم وتفور وتثور مثلا لمقتل مواطن وقبل أن يجف غبره تجف أقلام المعارضة وتسكت كل أصوتها.

هذا جعل كل فرد في السودان لا يحمل أي قدر -حتى بالقليل- من الثقة لشئ يسمى معارضة، وهو يرى أفرادها يتساقطون واحدا تلو الآخر تحت مطرقة الحكومة وسندان المال الذي بيد الحكومة، ولدينا كثير من الأمثلة: الوزير الذي كادت حنجرته أن تنفقع من شدة حماسه في خطاباته التي كان يلقيها في الأسواق، هذا بالطبع قبل أن يصبح وزيرا.

ومثال بسيط على إرضاء المعارضة للشعب حزب المؤتمر السوداني الذي استطاع في فترة وجيزة أن يكون مثالا لمعارضة نموذجية في نظر المواطن فقط، إذ قام الحزب بتنظيم العديد من الخطابات العامة التي أظهرت نشاط الحزب. وكان الشي الذي أبهرنا جميعا الانتخابات التي جرت داخل الحزب بكل نزاهة فهي ليست بالإنجاز الذي يحتفى به؛ وإنما هي من أساسيات كل كيان له جمعية عمومية ولكن نحن كسودانييون نشتهي هذه الأشياء الطبيعية. نهاية الحبر… كحنكة سياسية لابد للمعارضة أن تغير من تفكيرها تجاه المواطن عموما، وأنت تخرج الطاقات الكامنة التي بداخلها لتستطيع أن تفهم تطلعات الشعب السوداني وطموحاته، فهي أصبحت لوحدها في خانه الطرف الآخر بالنسبة للمواطن الغريق الذي #رما_طوبة_الحكومة_زمان.

حسام الدين الحداد

مدون سوداني

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