إخلاص القصاص تكتب: سحر الكلمة (2)

بدعائك أيها المربي لابنك تشعره بمدى حبك العميق وكم أنت راضٍ عنه؛ وتعلمه (التربية بالموقف) فالتربية صناعة، سيتعلم مثلا شكر غيره – والتعبير عن الرضا بالدعاء. يتبع

أختي وحبيبتي وفاء طيب الله أوقاتك وفتح عليك أبواب الخير والبركة ورفع قدرك وكتب لك في كل دقيقة من عمرك أجر؛ وزيادة في منزلتك في الجنة وجعل زوجك وأبناءك قرة عين.

فأنت على فضل وثغر؛ كلما جال طيفك على خاطري ابتسمت ودعوت لك؛ وفقك الله أينما كنت.

أيها المربي عندما قرأت هذه الدعوات ألم ترتفع معنوياتك؟ ألم تبتسم وتتمنى أنك من نال هذه الدعوات؟

هي كلمات لكن لها تأثير عميق وسحر عجيب؛ تنزل على القلب والعقل فترتفع بها المعنويات وتزيد الثقة في الإنجازات وتثبت الرضا عن العمل بل وتحفز على القيام بأعمال أكثر وأجمل وتزيد من السعادة.

فأسمع ابنك من دعاءك صباحا ومساءا ولا تبخل بالدعاء له.

بدعائك أيها المربي لابنك تشعره بمدى حبك العميق وكم أنت راضٍ عنه؛ وتعلمه (التربية بالموقف) فالتربية صناعة، سيتعلم مثلا شكر غيره – والتعبير عن الرضا بالدعاء إلى غير ذلك.

الدعاء عبارات سهلة تجري على فمك لكن مفعولها كبير وعظيم.

إن مفعول الدعوات لا يكون فقط على الإبن بل وعليك أيضا أيها المربي: حيث تزيد علاقتك جمالا مع ابنك – وترتفع بها سعادتك وسرورك (في نفس اللحظة التي تدعو بها لولدك – ثم تكون سعادة أبدية)؛ فبالدعاء تحقق ما تتمنى في أبنائك.

كم من دعوات فتحت أبواب الخير على صاحبها

فالدعاء للأبناء بالخير سعادة حقيقية تتمثل بشكل كلي (معنوي – حسي)

دعوة واحدة قد تحدث الفرق

إذا سمع ابنك صوتك وانت تدعوا له تصل له رسائل كثيرة منها:

• أحبك يا ولدي.

• أنا فخور بك.

• أنا راض عنك وعن عملك.

• أنت قريب مني.

• حياتك ستكون أجمل بدعاء أبيك.

• أنت إنسان مميز.

كثيرة هي الرسائل التي ستصله لها مفعول السحر في إحداث فرق إيجابي، لذا لا تحرم نفسك وأبناءك من هذا السحر الجميل والمتعة الكبيرة، جعل الله أبناءكم قرة عين ورزقكم السعادة في الدارين.

إخلاص القصاص

استشارية تربوية – الأردن

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