يوسف بناصرية يكتب: الانتخابات.. نبشٌ في مِخيال الطفولة

أتذكر حين علَّمُونا في الصغر مبادئ المواطنة ومعانيَ حبّ الأوطان، أتذكر حين كنا ننشد في مدارسنا "أرسم علمي فوق القمم بالألوان"..يتبع

أتذكر حين علَّمُونا في الصغر مبادئ المواطنة ومعانيَ حبّ الأوطان، أتذكر حين كنا ننشد في مدارسنا "أرسم علمي فوق القمم بالألوان"، كما أتذكر حين كنت أشاهد قصص ذلك الجندي وذلك الصحفي ومن سطروا بطولاتهم بحبرٍ ودماءٍ سالت خلال الحروب في سبيل أوطانهم..

وأتذكر جيداً ذلك اليوم عندما كانت جدتي القروية تُمسك بيدي وتأخذني معها إلى غرفة في السوق تحوي بين جُدرانها صندوقاً فتُلقي داخله ورقة مطوية، كنتُ حينها طِفلاً صغيرا كل ما يُدركه أنها عندما ألقت تلك الورقة لم تقم إلا بواجبها الوطني المتمثل في اختيار مسؤول يخدُمُها كما أخبرَنا المُدَرس في الفصل ذات يوم.

هذه المعاني وتلك المشاهد جعلتنا – نحن الأطفال – أثناء لَعِبنا نتقمص شخصية المواطن الصالح، بل وجعلتنا نتشوق إلى وضع تلك الورقة في الصندوق وتلطيخ إبهامنا بالسواد لنترك بصماتنا ونرحل.

لا أنسى – ونحن تلاميذ – عندما أخبرونا أنه ليس هناك أغلى من تُراب الوطن فصدَّقناهم، ثم كَبُرتُ ليأتي اليوم ويبدو لي أنه لا يصلح إلا لدفن شبابٍ ضاعت أحلامهم، فلم يجدوا غير الانتحار حلاً بعد إدراكهم أن تلك الورقة قد ضَحِكت عليهم؛ حيث إنهم لم يختاروا مسؤولين يخدمونهم حقاً ويَشْكون إليهم همومهم بقدر ما اختاروا دُمىً ترقص بين يدي مسؤول لا يحق لهم اختياره أو محاسبته.

في بلادي بالرغم من المعاناة التي يعيشها التلميذ في ظل تدهور المنظومة التعليمية، فإن البراءة جعلتهُ يَعتقدُ أنه عِندما يَكبر سيَنعمُ بواقعٍ أجمل، يسمح له أن يُشاركَ بكل مسؤولية في التغيير وخدمة وطنه عبر ديمقراطية يكتشفُ فيما بعد أنها زائفة. نعم وجدناها زائفة، بعد أن صدَّقناهم في كل شيء بالرغم من نشأتنا وسط واقعٍ مُظلمٍ يُخفي لنا مستقبلاً مجهولاً؛ لأننا وببساطة نظراً لصغر السن كُنا خارج أكذوبتهم الكبرى التي لم نلحظها تُساهم بأي تغيير في واقعنا منذ أن كنا أطفالاً وصرنا تلاميذ إلى أن كَبُرنا.. فقط يَتم تأليف مسرحية حتى يُظهروا للعالم أننا في مجتمع ديمقراطي بينما المجتمع يَحكي عكس ذلك تماماً.. تسألني عن أي أكذوبة أُدَندِن بها، وأي مسرحية؟ أجيبكَ: عن أكذوبة الانتخابات أحكي، تلك المسرحية الهزلية الرتيبة التي لا تُضحك أحداً. فقط تخدع وتوهمُ جزءاً من أبناء الشعب أغلبهم إما أمِّيون أو منتمون لأحزابٍ تلعبُ أدواراً رئيسية داخل المسرحية، وإما أناسٌ ألِفوا سيادة الاستبداد، في حين أن الغالبية العظمى التي سئمت الظلم والقهر والتهميش تُقاطعها وتعتبرها استخفافاً بالعقول وتَزكيةً لنظامٍ فساد، كما تُدرك تماماً أن كل ما تُفرزه الانتخابات إنما هو عبارة عن مؤسسات صورية تنزف مِصداقية الذي تم انتخابه وتُضَيِّع وقتَ المُواطِن ليس إلا.

باختصارٍ حتى لا أطيل فإن مفهوم الديمقراطية المُتداول في بلادي للأسف هو "السلطة لغير المُنتخَب والانتخاب لمن لا يحكم"، إذا تأملنا هذه العبارة ملياً سنجد أنه سواء رحلت حكومة وجاءت أخرى، وسواء اشتغل فيها أصحاب النزاهة والمروءة أو غيرهم من المفسدين فإن الواقِعَ لن يتغير إطلاقاً، لأن ذهاب الحكومة لا يعني ذهاب الحاكم صالحاً كان أو مُستبِداً. وللأسف، ليس هذا ما كنتُ أنتظرِهُ وأنا طفل صغير يشتاق إلى وضع الورقة في ذلك الصندوق، أو تلميذٌ ظن أنه عندما يكبرُ ويصير مُواطِناً نزيهاً سيُسمَح له بتغيير واقعِ مُجتمَعه المُؤلمِ عبر تلك الديمقراطية الزائفة..

إذن ما دام الواقع لن يتغير بتاتاً، فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما الجدوى من تلك الانتخابات؟؟ وبمعنى آخر: ما الفائدة منها مادام الذي يَحكُم غيرَ الذي يُنتخب؟ ُلستُ أنا مَن يجيب!! لأدَعكَ أنت -أيها القارئ- تبحث عن الجواب حتى تكتشف بنفسكَ حقيقة هذه الأكذوبة التي أثقلت كاهل الملايين من البشر في موطني.

يوسف بناصرية

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