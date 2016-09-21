عبد الرحمن شكري يكتب: معركة الرز

"للرز" نشوة وسطوة علي العقول والقلوب والألسنة والكراسي تفقدها الحكمة والتبصر، تحتكر الولاء والانتماء والعطاء، هل علمتم من أنتم ومن أنا؟! يتبع

الرز هو العملة الجديدة التي راجت في العقد الأخير. ففي العقد الذي قبله كانت العملة أرانب ثم صارت بقدرة قادر لا نعرفه رزا. الرز لغز في نشأته وتطوره، تشتري به الضمائر والإرادات والقرارات التي تطبخ في الظلام بماء الخيانة الأسود، وقناع لموت الكرامة وانكفاء القلب وتفاهة العقل.

يُؤكل بعيدا عن أعين الناس، ولا يُرى بالعين المجردة. لا يسير في الطرقات والشوارع ولا يُحمل في الجيوب، ولا يدخل في كروت الصرف، ولا يسري في حسابات البنوك وسجلاتها العادية؛ لكنه يجيد الغطس ولا يظهر إلا قليلا وعلي مسافات هناك في المنتجعات البعيدة والمصارف الخاصة في شمال أوربا، يتدثر في ملابس ثقيلة وحسابات غامضة، فهو لجنرالات وبأرقام لا ترى أسماءهم، تعرفهم بسيماهم، خرجوا علي النصوص القديمة والمحاذير العتيقة المسماه بالأمانة.

تطايرت المخاوف وتكشف ما تحتها، صار الشرف ترفا لا يحتمل وسذاجة لا تناسب العصر الرخيص، فقد تحلل الحياء واندثر، أعلنوا الانكفاء والولاء بل والفناء فيما يريده عدو الأمس اللدود الذي صار صديقا وفيا، وانقلب الأخ عدوا يتآمر ويضمر الكيد والشر يجب استئصاله وإخراجه من المشهد في معركة صفريه لا هوادة فيها.

علي مائدة الرز تنفتح شهوات كثيرة؛ فهو يلتهم بشراهة آمال الشعوب وأحلامها ويشرب دماء شهدائها، ويجيد خطف أموالها وعافيتها، كل شئ للبيع: الوطن .. أرضه وسماؤه وحدوده وغازه ومائه تاريخه وشرفه .. كل شئ وأى شئ.. عندهم كل فرد متهم حتي يثبت تخليه عن ذاته وهويته ويسلم نفسه ممسوخا مشطورا؛ فلا كيل لكم عندي ولا تقربون حتي تؤتون موثقا أنكم تحت حذائي وخلف جنودي ومع رايتي.. حناجركم ومصائركم ملكي، فأنا الدولة وأنا الوطن وأنا الحقيقة التي كانت غائبه عن آبائكم وأجدادكم.. أنا الأمس واليوم والغد.

للرز نشوة وسطوة علي العقول والقلوب والألسنة والكراسي تفقدها الحكمة والتبصر، تحتكر الولاء والانتماء والعطاء، هل علمتم من أنتم ومن أنا؟!

هذا منطق الرز ولسانه وتلك معركته الدامية والفاصلة في تواريخ هذا الزمان.

عبدالرحمن شكري

نقيب فلاحي مصر الأسبق

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