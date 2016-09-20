عادل القطبي يكتب: من ينتصر في الانتخابات البرلمانية بالمغرب

الاستثناء المغربي تحت المجهر في الانتخابات القادمة فالكل يراقب تحركات وتكتيكات الدولة، إنها فرصة تاريخية ومفصلية لا تعوض فيجب اقتناصها لترسيخ مسيرة التجربة الديمقراطية.. يتبع

عادل القطبي ـ كاتب صحفي مغربي

سيشهد المغرب في السابع من أكتوبر القادم حدثا سياسيا مصيريا في التاريخ المعاصر للمملكة، المتمثل في الانتخابات البرلمانية وذلك قصد تشكيل مجلس النواب والحكومة، ما يميز هذه الأخيرة هي توقيتها المتزامن مع فترة تاريخية صعبة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

خرج المغرب من عنق الزجاجة إبان توهج الحراك العربي الذي نتج عنه حراك بصبغة مغربية خرجت على إثره أكثر من 50 مدينة تطالب بالعدالة والحرية وإسقاط الاستبداد والفساد، هذا الحراك استمر لعدة أشهر مما اضطر الدولة إتباع سياسة الانحناء للعاصفة الإصلاحية ولمطالب الشباب؛ الشيء الذي دفعها إلى كتابة وثيقة دستورية جديدة ومتطورة عن سالفتها.

هذه الإصلاحات اعتبرت حينها شجاعة من العاهل المغربي، وذكاء منه مكنا المغرب من تجنب الدخول في دوامة العنف

وفي هذه الوثيقة تم إعادة توزيع بعض السلطات، والتي تمثلت أساسا في تقليص بعض صلاحيات الملك.

هذه الإصلاحات اعتبرت حينها شجاعة من العاهل المغربي، وذكاء منه مكنا المغرب من تجنب الدخول في دوامة العنف خاصة بعدما تم حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، شهد لها بنزهاتها وحيادية وزارة الداخلية صاحبة التاريخ الطويل في التحكم في نتائجها.

هذا السلوك السياسي للمخزن "الدولة العميقة" كان تكتيكا سياسيا، ومناورة ضرورية لتجنب الصدام وتخفيف الغضب الشعبي.

كما أسفرت هذه الانتخابات بفوز حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية مما خفف من احتقان الشارع وتلاشي حركة 20″فبراير"، وترك الفرصة للإصلاح من الداخل عن طريق المؤسسات والعمل السياسي المشروع دون الدخول في مد ثوري قد يؤدي إلى تغيير جذري في النظام السياسي المغربي.

لقد كان وعيا جماعيا شعبيا وشبابيا، وحتى رسميا بضرورة تبني الإصلاح التدريجي، وتجنب ويلات العنف وتهديد السلم الاجتماعي

لقد كان وعيا جماعيا شعبيا وشبابيا، وحتى رسميا بضرورة تبني الإصلاح التدريجي، وتجنب ويلات العنف وتهديد السلم الاجتماعي، وهذا ما يطلق عليه إعلاميا "بالاستثناء المغربي".

هذا الاستثناء تحت المجهر في الانتخابات القادمة فالكل يراقب تحركات وتكتيكات الدولة، ومدى حيادية وزارة الداخلية المشرفة على الانتخابات، إنها فرصة تاريخية ومفصلية لا تعوض فيجب اقتناصها والاستثمار عليها لترسيخ مسيرة التجربة الديمقراطية الهشة، وتثبيت سكتها والقطع مع التحكم والاستبداد الناعم.

تقع المسؤولية على الدولة في الحفاظ على هذه المكتسبات كما يجب أن تبتعد عن كل الشبهات السياسية التي قد تفسر عكس ذلك خاصة وأنها متهمة بتفضيل فصيل سياسي على أخر، وما يدعم ذلك تعليقات بعض المراقبين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يرون أن الكثير من المؤشرات لا تبشر بخير ولا تدعوا للتفاؤل، فتحركات وزارة الداخلية تثير الكثير من التأويلات والقراءات التي تدق ناقوس الخطر بسبب إمكانية تراجع الديمقراطية الوليدة وتردد الدولة نحو تبني هذا الخيار.

تقع المسؤولية على الدولة في الحفاظ على هذه المكتسبات كما يجب أن تبتعد عن كل الشبهات السياسية التي قد تفسر عكس ذلك

فمن بين هذه المؤشرات قيام وزارة الداخلية بمجموعة من الإجراءات التي تثير العديد من الاستفهامات أهمها: بلقنة المشهد الانتخابي وذلك بإنزال العتبة الانتخابية إلى 3 في المائة وعرقلة اللوائح الانتخابية الالكترونية خوفا من مشاركة واسعة للشباب المعروف بتوجهه المعارض للوبيات الفساد والأحزاب المصطنعة.

هذا السلوك يعكس خوف البعض من الفعل الانتخابي للشباب، كما قامت الداخلية أخيرا من منع بعض الشخصيات للترشح في هذا الاستحقاق كان أخرها السيد "القباج" عن حزب "العدالة والتنمية" أضف إلى ذلك منع الوزارة لاستطلاعات الرأي المرتبطة بالانتخابات القادمة خاصة أن كل نتائجها كانت تسفر عن تقدم ملحوظ للحزب الإسلامي "العدالة والتنمية".

لكن أخطر المؤشرات هي إشارات "بلاغ" الديوان الملكي الأخيرة التي انتقدت خصما لحزب السلطة المدلل "الأصالة والمعاصرة" حيث اعتبرها الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي تدخلا واضحا في الصراع السياسي الحزبي.

هذه إشارة يمكن قراءتها على عدم حيادية السلطة وخرق مبدأ التوازن وعدم اتخاذ نفس المسافة مع كل الفرقاء السياسيين مما يفسر بمساندة السلطة لهذا الحزب

وهذه إشارة يمكن قراءتها على عدم حيادية السلطة وخرق مبدأ التوازن وعدم اتخاذ نفس المسافة مع كل الفرقاء السياسيين مما يفسر بمساندة السلطة لهذا الحزب الذي ولد بشكل غير طبيعي وفي سياق تاريخي معين ليسيطر على المشهد السياسي.

إن حركة 20فبراير والحراك المغربي قزما دور الحزب المدلل للسلطة خلال الربيع العربي مما اضطر عرابه السيد "فؤاد عالي الهمة مستشار الملك حاليا" للانسحاب من الحياة الحزبية لكن سطوته ونفوذه مازالوا يؤثرون عليها كما يراها منتقديه مما يعتبرونه تحكما واستبدادا ناعما يستغل قربه من السلطة.

إننا نعيش في عصر المعلومة والصورة وكسر حاجز الخوف من طرف الشباب الذين يتمتعون بوعي سياسي كبير

إن التخوفات كبيرة من أن يؤثر هذا السلوك على المزاج الانتخابي، في ظل انعدام مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص بين الأحزاب المشاركة مما قد يخلق حالة من التوتر وانعدام الاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي.

إننا نعيش في عصر المعلومة والصورة وكسر حاجز الخوف من طرف الشباب الذين يتمتعون بوعي سياسي كبير وقدرتهم على كشف أي مؤامرة قد تؤدي إلى تغير نتائج صناديق الاقتراع لصالح حزب معين دون أن ننسى قدرتهم على التعبئة وسرعة النزول إلى الشارع والاحتجاج فحزب "الفيسبوك" يراقب و" حركة 20 فبراير" لم تمت إنها الضامنة لنزاهة الانتخابات وأداة رادعة لأي قوة سياسية تريد هندسة نتائج الانتخابات على مزاجها وتزوير الإرادة الشعبية.

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عادل القطبي – كاتب صحفي مغربي

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