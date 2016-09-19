سلسبيل عصام تكتب: شيطان أم ملاك أنا ؟!

جاءت الإجابة المداوية: يا ابنتي من جعلك ملاك يوما سيجعلك شيطانا في اليوم الآخر لأنه مثلما ظلمك عندما قال عنك شيطان فهو ظلمك كذلك عندما قال عنك إنك ملاك.. يتبع

سلسبيل عصام ـ مدونة مصرية

شيطان أم ملاك أنا؟ سؤال لا تعرفه غير تلك الفتاة التي حصرها المجتمع في لقب "الملتزمة ".

أمن حجاب ارتديته أنا أم من حياء من الله منعني من حرام شائع؟ لقبوني بذلك اللقب في كل مكان، وأصبحت أكبر و أراهم في مدرستي، في سكني، في كليتي، في عملي، يضعوني في قالب أكبر من حجمي.

وإذا جاء أحد إلينا عرفوني بشيختهم المحترمة وضعوني في صورة الشيخة والآلة التي لا تحب اللعب والمرح والتسوق مثل بقية الفتيات.

صرخت: وكيف لا أخاف الموت، وأنا أقترف الكثير من الذنوب والمعاصي رد حينها قائلا: لا أراك تقترفين شيئا مما نفعله

أصبحت مراقبة في كل تصرف لي، وزادت كل أموري تعقيدا، وأصبحت أتساءل: هل أنا أفعل الطاعات من أجل مراقبتهم أم من أجل مراقبه الله وحده؟

هل أنا أجتنب المعاصي من أجلهم؟ أتذكر ذلك اليوم حين دار بيننا حوار عن الموت حين قال لي أحدهم: بالطبع أنت لا تخافين من الموت!

صرخت: وكيف لا أخاف الموت، وأنا أقترف الكثير من الذنوب والمعاصي رد حينها قائلا: لا أراك تقترفين شيئا مما نفعله، فأنت تمتنعين حتى عن الخروج معنا إذا كنا شبابا وفتيات سويا وبدأ في سلسلة من المدح المتواصل.

نعم ربما أكون تلك الفتاه التي تحاول أن ترضي ربها، ولكني في الأخير بشر يصيب، ويخطئ، يمرح ويلعب ويضحك، وكذلك يحزن ويبكي.

هذا الحال من الاحترام والود لا يدوم طويلا فقد جعلوني في دور المعصوم والشيخ والعالم أصبحوا يسالوني ما كفارة الكذب؟ ما عاقبه المرتشي؟ من الصحابي الذي فعل كذا؟ من وماذا وما! ولكني ببساطة لا أعلم.

أهذا ما أجنيه من الالتزام الذي دعوني به؟ يحاسبوني ولا يحاسبوا أنفسهم، يروني ملاكا، وأحيانا شيطانا!

فأنا لم أدرس فقها وعقيدة وسيرة وتفسير ونحوا وبلاغة ! وسرعان ما انهالت دوامة الاتهامات؛ كيف تضحكين هكذا؟ كيف تتكلمين على أحد من الزملاء؟ أأنت المتدينة أنت؟ الملتزمة التي كنا نظنك؟ بل أنت منافقة !!

شوهوا خواطري، وشوهوا معها حبي للالتزام والتدين، أهذا ما أجنيه من الالتزام الذي دعوني به؟ يحاسبوني ولا يحاسبوا أنفسهم، يروني ملاكا، وأحيانا شيطانا! حتى يصعبون علي إخلاص نيتي!

فقط لعلم عندي لا يتعدى السطور أو لحجاب محتشم ارتديته ؟ حيروني جعلوني لا أدري من أنا؟ هل أنا حقا مثلما قالوا؟ أنا منافقة؟ صرت لا أدري من أريد أن أكون.

أأكمل حياتي مشوشة الأفكار، مراقبة من كل من حولي، أم أتخلى عن محاولاتي لإرضاء الله، فأنا حتى لا أعلم إن كنت حقا أرضيه؟

أنا إنسان يصيب و يخطئ، فقد ظلمني ذلك المجتمع المشوه عندما دعاني بالملتزمة، ذلك اللقب الذي ليس له أساس من الصحة

لجمت نفسي، وقدتها إلى شيوخي أسالهم: هل من دواء لداء النفاق؟ حينها جاءت الإجابة المداوية: يا ابنتي من جعلك ملاكا يوما سيجعلك شيطانا في اليوم الآخر لأنه مثلما ظلمك عندما قال عنك شيطان فهو ظلمك كذلك عندما قال عنك ملاك.

فقد ظلم طبيعتك البشرية التي تصيب، وتخطئ، وتزيد، وتنقص، وتتوب، وترجع، وأخيرا تحقق لي السلام الداخلي فأصبحت أدري من أكون. أنا الفتاة التي تحاول أن ترضي ربها لكنها ليست بالملتزمة، فأنا ما زلت أخطو خطواتي الأولى نحو رضا الله.

أنا إنسان يصيب و يخطئ، فقد ظلمني ذلك المجتمع المشوه عندما دعاني بالملتزمة، ذلك اللقب الذي ليس له أساس من الصحة فهو اسم فاعل ملازم فكيف لشخص أن يدعى ملتزما!!

أيكون لأحد الالتزام بكل أوامر الله و نواهيه غير حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فنحن نصيب، ونخطئ، وخير الخطائين التوابون كما قال محمد عليه أفضل السلام، وكما قال الله عز وجل" أولئك يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ "218 البقرة" فالمؤمنون الذين يرجون رحمة الله يغفر الله لهم ذنوبهم لأنهم من خلق الله يصيبون، ويخطئون، ولكنهم تميزوا عن غيرهم بالرجا،ء فهم يرجون رحمة الله، ويخافون عذابه، وإذا زلت أقدامهم في حرام سرعان ما استغفروا و أنابوا، فاللهم أجعلنا منه.

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سلسبيل عصام ـ مدونة مصرية

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