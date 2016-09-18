سلوى كتاو أكسوي تكتب: لسنا خرافاً

على اعتبار أننا لسنا مطلعين على خفايا وتفاصيل الاتفاق، فيحق لنا التحليل والتخمين والتنبؤ مع التسليم مما تقدم أن أمريكا ليس المفاوض المؤتمن على الثورة السورية. يتبع

تحت مسمى "وقف الأعمال العدائية" أو "خطة إحلال السلام في سوريا" أعلن كل من وزيري الخارجية الأمريكية جون كيري والروسية سيرغي لافروف هذا الاتفاق المبدئي الذي يرى "السلام" و "الأعمال العدائية" بالنظارة الأمريكية والروسية. هذا الاتفاق بدوره طرح عددا من الأسئلة المشروعة لدى المواطن السوري صاحب الحق الأصيل في تقرير مصيره والذي غاب عن هذه اللقاءات. ولا أعرف هل من حقه أن يطرح هذه الأسئلة أم لا؟ أم المطلوب منه أن يذبح بصمت تارة بالسكينة الروسية وتارة أخرى على المذبح الأمريكي.

بأي حق يتفاوضون؟

لا يمكن تجاهل السؤال الطبيعي الذي يخطر على الأذهان حول شرعية التفاوض بين هاتين القوتين في أن يقررا مصير دولة ثالثة في غياب تام لهذه الدولة، فلو سلمنا بحقيقة أن النظام السوري فوض روسيا في التفاوض عنه دوليا، فهل فوض الطرف الثاني ـ المعارضة السورية ـ الولايات المتحدة بالتفاوض عوضاً عنها؟

ربما ترى أمريكا في نفسها الراعي الكوني لقضايا المظلومين، وربما صدق السياسي الأمريكي ماكينته الإعلامية في هوليود التي ترى في الشخص الأمريكي منقذا للكرة الأرضية من كل الكوارث والأزمات التي يمكن أن تحل بها، ولكن ألا يجب أن تسأل الإدارة الأمريكية الثوار الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل ثورتهم ما الذي يجعلهم يقبلون بالحلول الوسطى للنزاع الدائر على أرضهم؟ أم أن أمريكا تفاوض باسم النظام السوري هي الآخرى، وفي هذه الحالة هل يسمى ذلك تفاوضاً أم اتفاق على القضاء على الثورة السورية؟ أم أن كيري أصبح يرى أن في سوريا طرفين: الطرف الذي تتفاوض باسمه روسيا وهو بشار ونظامه، والطرف الذي تدعمه أمريكا بكل قدراتها المادية والعسكرية من أجل تقسيم سوريا وهي الفصائل الكردية المقاتلة، وأن الاثنان اتفقا على القضاء على الطرف الثالث وهو باقي الشعب السوري الذي يمثل أكثر من 80% من مكونات الدولة السورية؟.

المفهوم والمؤكد أن أمريكا جلست مع روسيا ليتفاوض الاثنان على الحفاظ على مصالحهما في المنطقة -بعيدا عن الأدوات المتاحة في يد كل طرف- بشأن النظام نفسه أو الفصائل الكردية المقاتلة التى تظن أن أمريكا تدعمها حباً وكرامة لها.

علام اتفقا؟

تعد إدارة الرئيس باراك أوباما من أكثر الإدارات الأمريكية التى أصابتها الشيخوخة في آخر عهدها الرئاسي، وأصبحت غير فاعلة في كثير من قضايا المنطقة العربية لانحيازها الدائم ضد كل ثورات الشعوب العربية والوقوف في وجه المواطن العربي باسترداد حقوقه المسلوبة في الحق بحياة كريمة إيماناُ منها بعدم أحقية هذه الشعوب في تلك الحياة، وظهرت جلياً هذه الشيخوخه في التعامل الروسي مع الأمريكان في القضية السورية ، فمنذ اتفاق كيري – لافروف تلوح الإدارة الروسية برغبتها في نشر بنود الاتفاق وما يمنعها هو الرفض الأمريكي وحرص الإدارة على عدم نشر بنود الاتفاق حتى للمعنيين به، وما أعلن هو إطار الاتفاق فقط.

ماذا بالنسبة لمخرجات هذا التفاوض وكيف يتم فرضها؟ لم يتم حتى الآن الإعلان عن بنود الاتفاق بين كيري ولافروف، بالعكس هناك محاولات حثيثة من واشنطن لإخفاء هذه التفاصيل والاكتفاء فقط بالإعلان عن وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ومن يمكن أن يختلف على أهمية هذين البندين؟!!

إصرار روسيا على ضرورة الإعلان عن بنود الاتفاق بالتفصيل دليل أنها حققت مكاسب لمن تتفاوض باسمه، وتمسك أمريكا بعدم الإفشاء عن بنود الاتفاق دليل على تنازلات قدمتها ومن المؤكد أن هذه التنازلات هي من حق من تدعي أمريكا التفاوض باسمه وهو الشعب السوري.

إذا ذهبنا لأبعد من ذلك بقليل نجد أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سارع إلى تبني الاتفاق الروسي الأمريكي دون أن يشارك هو أو المؤسسة التي يمثلها ـ الأمم المتحدة ـ في صياغة الاتفاق، فهل اطلع دي مستورا على تفاصيله؟! إعجاب دي ميستورا بنتائج الاتفاق الذي يأتي في إطار وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية – البندان المعلنان فقط – وتبنيه بحماسة يجعلنا نتساءل حول المباحثات الطويلة والشهور العديدة والجهود الكبيرة التي ضاعت في سعي دي ميستورا لإيجاد حل للقضية السورية فقدعقد المبعوث الأممي عشرات الاجتماعات مع المعارضة والنظام تفاعلت فيها المعارضة بشكل إيجابي، ولكن رغم ذلك رحب الرجل ونقض غزله الذي قتل من أجله الآلاف من الشعب السوري انتظارا وتصديقاً لمغزله.

ماهي نتائج الاتفاق؟

على اعتبار أننا لسنا مطلعين على خفايا وتفاصيل الاتفاق، فيحق لنا التحليل والتخمين والتنبؤ مع التسليم مما تقدم أن أمريكا ليس المفاوض المؤتمن على الثورة السورية.

خريطة توزيع القوى على الأراضي السورية تدل على أن السيناريو الأقرب المعتمد لدى الإدارتين الأمريكية والروسية على أقل تقدير هو الحكم الذاتي. وهذا يتضح من خريطة القوى على الأرض التي انتهت أمريكا وروسيا من رسمها على أمل القضاء على الثورة السورية، لكن جاء التدخل التركي وقلب الأوراق من جديد وأجبرت أمريكا وروسيا على هذا الاتفاق الذي جاء بمثابة الأمل الأخير للقضاء على الثورة.

تقسم الكعكه السورية بين ثلاث قوى على الأرض حسب الرغبة الأمريكية الروسية الأولى هي النظام السوري ومعه إيران، والثانية ممثلة في القوات الكردية تحت لواء وحدات حماية الشعب الكردية مدعومة أمريكياً وممثلة لأمريكا في سوريا.

والقوة الثالثة هي المعارضة المعتدلة كما سمتها الوثيقة، حيث كل من يتعاون مع النصرة يخرج من كونه معتدلاً ويُضرب ويُقصف فوراً من قبل الجميع حتى من باقي الفصائل. ومن لم يقصف فهو أيضاً يعد إرهابي.

أما تنظيم الدولة فعلى الجميع محاربته، وبالنظر إلى كل المعارك السابقة أثبتت داعش تعاونا كاملا مع النظام والأكراد بالانسحاب الفوري من أمامهم في أغلب المعارك دون تحملهم عناء القتال. فمعني ذلك أن أغلب الأرض التى تحت يد داعش ستذهب إما للنظام وإما للأكراد.

على فرض أن الاتفاق ظل سريا، وأن هذا السيناريو هو الأقرب لأنه قائم بالفعل، فماذا سيكون شكل سوريا بعد 10 سنوات من الآن؟ هل ستكون كالعراق الآن؟ أم تصبح كلبنان، أو أنها ستبقى كما هي الآن مستنزفة؟ وهل هذا سيعني نجاح الثورة في سوريا؟ الأخطر في كل ما سبق أن التقسيم الحالي يضمن صعوبة الالتحام والوحدة من جديد لأنه تقسيم أساسه الطائفية والقومية التي تزكي روح العصبية والقضاء على الآخر حتى وإن كان من نفس الوطن.

ما المطلوب من الشعب السوري؟

الخطوة الأولى تمت بنجاح وهي شبه إجماع الفصائل على رفض طريقة عرض الاتفاق والتحفظ على بنوده الخاصة بتقسيم قوى الثورة المعارضة. والمطلوب هو الثبات على هذا الموقف والتنسيق والانسجام بين المعارضة السياسية والمعارضة المسلحة باعتبار الثانية هي الجناح العسكري للأولى، ورأينا نتائج ذلك في فك الحصار عن حلب. فأمريكا وغيرها ستضطر إلى تغيير أساليبها وخططها حسب التطورات على الأرض، وتتحول الفصائل من أدوات تنفذ القوى الدولية خططها عن طريق التحكم بها، إلى أدوات تجبر القوى الدولية على تغيير خططها وإعادة حساباتها، وسنكتشف في النهاية أن أمريكا تتغذى على خيانة بعضنا لبعض، وفرقتنا. هذا هو مصدر قوتها ضدنا.

لمن الكلمة الآخيرة؟

الكلمة الأخيرة للشعب السوري إذا أراد، فلا يمكن أن ينسى الشعب السوري الهدف الحقيقي من ثورته، ولا يمكن أن تضيع منه البوصلة التي من أجلها ضحى بالغالي والنفيس وهي أن تظل سوريا دولة موحدة ينعم فيها جميع مكونات الشعب السوري بالعدل والحرية والكرامة، وأن يتمتع كباقي دول العالم بالتداول السلمي للسلطة عبر الآليات الديمقراطية التي تعرفها الدول المتقدمة، وعليه أن يؤمن أنه ليس قطيع خراف يتم التحكم به والتفكير عنه وبالتالي اتخاذ القرار نيابة عنه.

سلوى كتاو أكسوي

إعلامية سورية

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